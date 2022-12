Így lehetsz szerencsés 2023-ban: ezt tedd szilveszter napján, hogy sok pénz álljon a házhoz

A szilveszterrel és az újévvel kapcsolatban számtalan hiedelem és babona kering. Készítettünk egy listát, nehogy ezen múljon a jövő évi szerencséje!

Ez az ünnep a IV. századi Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét, mivel az év utolsó napján halt meg. Így december 31-e I. Szilveszter pápa ünnepe, ezért az 1582-es naptárreform után több kultúrában – köztük a magyarban – Szilveszter napjának, röviden szilveszternek nevezik az év utolsó napját. Szilveszter 314 és 335 között volt a katolikus egyház feje, pápaságának egyik jelentős teendőjeként megszervezte az egyházi életet Rómában. A történettudomány által nem igazolt középkori legendák szerint meggyógyította, megtérítette, és megkeresztelte Nagy Konstantin császárt.

Az óévet búcsúztató zajos mulatságokat az ókori római szaturnáliák leszármazottjának tekintik, melyeket lakoma, lármázás, dorbézolás jellemeztek. A szaturnáliák pogány szokását a középkori Franciaországban támasztották fel a január 1-e körül tartott „bolondok ünnepe” (festum fatuorum) képében, mely A párizsi Notre-Dame regényben is nagy szerepet kap. Az ilyen ünnepségeket az egyház a 15. században hivatalosan betiltotta, de továbbéltek a néphagyományban. A babonák szerint az óév esti zajkeltés, lármázás elűzi a felhalmozódott gondokat, bajokat, és az év sötét időszakában lesben álló gonosz szellemeket. Ennek modern megfelelője a zajos tűzijáték.

A szilveszteri szokások, hiedelmek nagy része az évkezdettel kapcsolatos, és a régi és új évet jelképesen elválasztó praktikákkal jár. A gonoszűző zajkeltés mellett Európa-szerte ismert szokások a téltemetés, bálok, szerelmi-, halál-, és időjóslások. Számos ember családi összejövetelekkel, bulikkal ünnepli óév estéjét. Mások templomi szertartásokon vesznek részt. A városok fő terein tömegrendezvényeket szerveznek, az újév előtti másodperceket gyakran visszaszámlálás kíséri, ezt követik az újévi, pezsgős köszöntések.

Fogadalmak az új évre

Szilveszter estéjén gyakori az újévi fogadalomtétel, amelynek során az emberek megfogadják, hogy betartanak vagy elérnek bizonyos dolgokat a következő év során (például több testmozgás, egészségesebb étrend, takarékoskodás, leszokás a dohányzásról). Az újévi fogadalomtétel szokása is az ókorra nyúlik vissza: már a régi babilóniaiak és rómaiak is gyakorolták, majd később a keresztények is átvették ezt a világi szokást.

Újév napja

Egykor a falusiak számára nagyon fontosak voltak az újévi köszöntők, amelyeknek mindig pozitív tartalma volt. Még ma is él a hiedelem, hogy ami az új esztendő első napján történik, az meghatározza az egész évünket. Elterjed népi babona például, hogy az új esztendő első napján nem szabad megszabadulni a szeméttől, mert azzal a szerencse is távozik az otthonunkból. Nők, illetve jószágok nem végezhettek munkát ezen a napon.

A népi hiedelmek az étkezésre is vonatkoznak. Az esztendő első napján nem szabad baromfit fogyasztani, mivel az „elkaparja a szerencsét”. Sertést azonban érdemes enni, ugyanis az „előtúrja a szerencsét”. Kifejezetten ajánlott szemes terményeket, lencsét vagy babot fogyasztani, mert az sok pénzt hozhat a házhoz. De népszerű, hagyományos szilveszteri étel a virsli, sonka, hurka, kocsonya, pogácsa is.

Miért pont pezsgőt iszunk?

A XVII.-XVIII. században gyakorlatilag csak a leggazdagabbak fogyasztattak pezsgőt. A XIX. század közepéig üvegenként gyártották a habzó italt, elkészítése akár 2-3 évbe is telt. Nem is meglepő, hogy ebben az időszakban, csak a legelőkelőbb nemesi családok asztalára kerülhetett pezsgő. 1850-től azonban elkezdődött a tankpezsgő-gyártása, ezzel az eljárással akár 7-8000 palacknyit készíthettek egy időben. Ez vezetett, ahhoz, hogy sokkal olcsóbbá, ezáltal elérhetővé vált a szegényebb rétegek számára a különleges ital. A pezsgő még ma is elegáns italnak számít, azért isszuk szilveszterkor, mert akkor egész év jólétben, gazdagságban telhet.

Ezt tedd, hogy szerencsés legyen a jövő éved! Régi magyar hagyományok szerint a szilveszter és az újév első napjának szokásai összefonódtak. A közös cél az, hogy a következő évre egészséget, bőséget, szerencsét és boldogságot varázsoljanak. Íme, egy kis segítség, hogy szuper legyen a 2021-es éved! Egy középkori babona szerint ha nem falunk fel mindent szilveszterkor, akkor az új esztendőben sem fogunk hiányt szenvedni.

Ne feledjük, hogy tilos baromfihúst ennünk, mert a baromfi hátrakaparja a szerencsénket.

Sok háznál mandulaszemet vagy más apróságot főztek a lencsefőzelékbe, és az a leányzó, aki ezt megtalálta, a babona szerint férjhez ment a következő esztendőben.

A gazdagságot többféle rétessel lehet hosszúra nyújtani.

Régi szokás az egész kenyér megszegése is, hogy mindig legyen a családnak kenyere.

• Újév napján semmit ne vigyünk ki a házból, mert a hagyomány szerint „elszáll a tehén haszna”.

Úgy gondolták, hogy aki január elsején korán kel, az friss és egészséges lesz az újévben, aki pedig lustának, betegnek és gyengének érzi magát, az egész évben ilyen lesz.

Ahhoz, hogy bővelkedjenek jó ételben és italban az újévben is, az utolsó és első nap lakomát kell tartani.

Ha újév napján édeset esznek, akkor az egész év édes lesz.

Újévkor disznót kell enni, mert az kitúrja a szerencsét, szárnyast viszont tilos, mert azok elkaparják azt.

Az ételekbe azért tettek lencsét, rizst, kölest, mert a sok szemű mag pénzbőséget jelent az újévben.

Ha üresek a zsebek, a polcok vagy a szekrények, akkor az szegénységet jelent az elkövetkezendő évre, ezért meg kell tölteni a kamrát, a polcokat a zsebeket.

Nem szabad tartozással kezdeni az újévet, ezeket még az óévben le kell rendezni.

Nem szabad semmit kiadni a házból az újév napján, mert akkor sok kiadásunk lesz egész évben.

Az ünnepi asztal terítője alá pénzérmét kell rakni, hogy jövőre szerencsénk legyen.

Újév napján nem szabad hagyni, hogy a tűz kialudjon, és ollót sem szabad használni, mert az elvágja a szerencséjét.

Nem mindegy, ki lép elsőként a házba újévet köszönteni. Ha férfi érkezik, az szerencsét hoz. Ha rossz kedvű vendég érkezik, akkor az új évben sok bánat éri a ház népét.

Akitől ezen a napon csókot kapunk, az egész évben szeretni fog bennünket.

Régen forrásban levő vízbe tojást ütöttek, s ennek alakjából próbálták megjósolni a jövőt.

