Ezekben a megyékben most a legveszélyesebb élni: itt a magyar vidék friss bűntérképe

Gondoltátok volna, hogy Hajdú-Biharban vagy Békésben harmad annyi bűncselekmény történt tavaly, mint az ország nyugati végein, Zala vagy Vas megyében? És azt tudjátok, hogy melyik vidéki járásban történt 2022-ben a legtöbb gyilkosság? A HelloVidék ezúttal ennek is utánajárt, de hozzuk a legbiztonságosabb régiókat is.

A KSH adatai szerint – erről a HelloVidék korábban itt írt - a korábbi években a bűncselekmények számát tekintve számos területen javulás tapasztalható: Magyarországon például kevesebb garázdaság történt és kevesebb az ittas járművezető garázdálkodik az utakon – erről tavaly külön is cikkezett a HelloVidék. Hamis iratokkal is kevesebb embert csíptek fülön, viszont közokirathamisítást (gyaníthatóan az oltási igazolványok bevezetésének is köszönhetően) többen követtek el, és nőtt a rongálások és a csalások száma is. Összességében azonban már nem ennyire örömteli a kép: a KSH adatai szerint 2022 első három negyedévében az összes magyarországi régióban nőtt a regisztrált bűncselekmények, (elkövetők, elkövetések, sértettek, sértetté válások) száma. A részletesebb adatok pedig még jobban árnyalják majd ezt a képet.

Összességében, nézzük hát, melyek a legbiztonságosabb régióink

A KSH rendszeresen közli a regisztrált bűncselekmények, elkövetők, elkövetések, sértettek, sértetté válások negyedévenkénti, megye és régió szerint számait. A 2022-es első és második és harmadik negyedéve adatait vizsgálva – ahogy a tavalyi évben is – idén is toronymagasan Budapest és Pest megye viszi a prímet. Utána a bűncselekmények számát tekintve még megyei bontásban:

Borsod-Abaúj-Zemplén (2999 bűncselekménnyel) Bács-Kiskun (2152 bűncselekménnyel) Szabolcs-Szatmár-Bereg (2 131 bűncselekménnyel) Győr-Moson-Sopron (1 997 bűncselekménnyel).

A 2021-es évi statisztikai adatok is igen hasonlóak voltak – talán annyit érdemes megjegyezni, hogy 2022-ben Bács-Kiskun megye „előkelőbb” helyre sorolódott.

A 2022. harmadik negyedévének adatai szerint- így alakult a régiók közötti sorrend (a legbiztonságosabbtól haladunk a legveszélyesebb régiók felé):

Budapest (10 735) Észak-Magyarország (5372) Észak-Alföld (4 819) Pest (4 586) Dél-Alföld (4 178) Nyugat-Dunántúl (3 643) Közép-Dunántúl (3 521) Dél-Dunántúl (3 264)

A KSH szerint az első három negyedévben

az összes magyarországi régióban nőtt a regisztrált bűncselekmények, elkövetők, elkövetések, sértettek, sértetté válások száma.

Mit mutat Magyarország bűnügyi térképe?

Még naprakészebb és frissebb statisztikai adatokat nyerhetünk a police.hu tematikus fertőzöttségi térképéről, ahol külön, megyei és járási bontásban, a bűncselekmények fajtáira is rákereshetünk. A HelloVidék által vizsgált időszak az elmúlt egy év volt: a 2021. 12. 18 - 2022. 12. 18-ig tartó időszak.

Ahogy látszik, a bűnügyi statisztikák szerint 2022-ben is toronymagasan Budapest volt a legbűnösebb város. 100 ezer főre itt jutott a legtöbb bűncselekmény, számszerűen az elmúlt egy évben összesen 1807 (tavalyi évben 1781 eset volt, tehát némi emelkedés tapasztalható). A dobogó második fokán, az első vidéki megyét, Hevest találjuk, itt 100 ezer lakosra vetítve a vizsgált időszakban összesen 1443 bűneset történt, ezzel megelőzte a tavalyi évi második befutóját, Borsod-Abaúj-Zemplént, ahol 2022-ben 100 ezer főre vetítve 1366 (egy éve 1424) bűnesetet rögzítettek. Borsod a vidéki megyeszékhelyek között így, a 2022-es adatok tekintetében, a harmadik helyre csúszott, ugyanis a második vidéki helyezett Nógrád lett (100 ezer főre vetítve 1390 bűnesettel).

A sorrend innentől kezdve elég szoros, ami viszont még érdekesebb, hogy a lista legalján, „alacsony fertőzöttséggel” Hajdú-Bihar 100 ezer főre 751 (tavalyi évben 731) vezet, majd a második helyen Békés megye is elég békésnek mutatkozik (100 ezer fő/ 771 bűnesettel, hátulról a harmadik legkevésbé fertőzött megyénk pedig Csongrád-Csanád lett (100 ezer fő/ 863 esettel) következik. A Nyugat-Dunántúlon negyedik helyen befutó Komárom-Esztergom megye is elég hátul szerepel: 100 ezer fő/ 874 bűnesettel.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy

az elmúlt egy évben Hajdú-Bihar megyéhez képest például Heves, vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben több mint kétszer annyi bűneset történt (100 ezer lakosra vetítve).

Csak Budapesten pedig több, mint 2,5- szer több bűncselekményt regisztráltak (100 ezer lakosra vetítve), mint Hajdú-Biharban.

A nyugati határszélhez – Zala, Vas és Győr-Moson Sopron megyéhez képest Hajdú-Biharban a regisztrált bűncselekmények száma szintén közel harmadával alacsonyabb.

Fertőzöttségi térkép - Összes bűncselekmény (megyei bontásban) Forrás: Police.hu

Ha a járásokra keresünk rá, még érdekesebb adatokat találunk

Ha a police.hu tematikus térképén járási bontásban is rákeresünk arra, hogy melyek azok a vidékek, amelyek a legfertőzöttebbek, így még beszédesebb adatokat nyerhetünk. A HelloVidék által vizsgált időszak maradt az elmúlt egy év: a 2021. 12. 28 - 2022. 12. 28-ig, és továbbra is az összes bűncselekményt vizsgáltuk.

5 „legbűnösebb” vidék- 100 ezer lakosra vetítve:

Tiszavasvári járás (Szabolcs-Szatmár Bereg megyében: 2896 Nyírbátori járás (Szabolcs-Szatmár Bereg megyében): 2447 Siófoki járás: 2046 Záhonyi járás (Szabolcs-Szatmár Bereg megyében): 2172 Ózdi járás (BAZ megye): 2056

5 legbiztonságosabb vidék- 100 ezer lakosra vetítve:

Pilisvörösvári járás (Pest megye): 426 Pécsváradi járás (Baranya): 526 Tét járás (Győr-Moson Sopron megye): 581 Pannonhalmi járás (Győr-Moson Sopron megye): 562 Szentgotthárdi járás (Vas megye): 581

Fertőzöttségi térkép, járások szerint (Forrás: Police.hu)

A rétegek szerinti vizsgálat is izgalmas eredményeket mutat

Közterületen bűncselekményt: (100 ezer lakosra vetítve) a legtöbbet Budapesten (810), majd Heves megyében (494) aztán holtversenyben Nógrád és Vas megyében követtek el (488), de Győr-Moson -Sopron (467) is élen jár.

A legkevesebb regisztrált közterületi bűncselekmény (100 ezer lakosra vetítve) Békésben (261), Hajdú-Biharban történt (263), és ha a számokat nézzük, közel fele annyi ilyen eset fordult elő, mint a „legbűnösebb” megyékben.

A legtöbb személy elleni erőszak: (100 ezer lakosra vetítve) talán meglepő módon nem is Budapesten (251), hanem Szabolcs-Szatmárban (355), aztán Nógrád megyében (343), majd Tolna megye (339) történt.

A legkevesebb személy elleni erőszak helyszíne - 100 ezer lakosra vetítve Hajdú-Bihar megye (146), majd Békésben történt (149).

Ha a személy elleni erőszakkal kapcsolatos bűneseteket vizsgáljuk, Magyarország 174 nem budapesti járásában (100 ezer lakosra vetítve) a legveszélyesebb volt a szabolcsi Nyírbátori járásban (634), ezt követte a Tolna megyében tartozó Tamási járásban (617), a Somogy megyei Marcali járásban (570) az élet.

A legkevesebb személy elleni erőszak a Szarvasi (Békés megye) járásban történt tavaly (55).

Megdöbbentő tény, ha a legeket nézzük, hogy a nyírbátori járás és a szarvasi járás között – személy ellen erőszak tekintetében – több mint 11-szeres különbség van.

Fertőzöttségi térkép - Személy elleni erőszak (járások szerint) Forrás: Police.hu

Lopás (100 ezer lakosra vetítve): nem meglepő módon ebben is Budapest áll az élen (339), utána Heves (250), majd Szolnok megye (198) következik.

A legkevesebb tolvaj Békésben (68), majd Veszprémben (86), aztán Csongrád megyében (90) garázdálkodik.

Rablások tekintetében (100 ezer lakosra vetítve): az elmúlt egy évben szintén Budapest áll az élen (33), majd Heves megye (21), aztán Somogy (17) és Borsod megye (17) következik.

Ez elmúlt egy évben Vas és Békés megyében viszont mindössze 3 rablást rögzítettek.

A legtöbb garázdasággal kapcsolatos bűncselekmény (100 ezer lakosra vetítve) Budapest történt (184), majd a második helyen Nógrád (140) és Vas megye (137) következik.

A legkevesebb garázdaság a vizsgált időszakban Komárom-Esztergom megyében történt (32).

Tulajdon elleni szabálysértés (100 ezer lakosra vetítve): első helyen meglepő módon nem Budapest (430), hanem Heves (460), majd Borsod (431), aztán Somogy megye (430) következik.

A legtisztább megyék, tulajdon elleni szabálysértés tekintetében: Szeged környéke (205) és Veszprém megye (214).

