Ijesztő, milyen kullancsok jelentek meg Magyarországon: borzalmas betegségeket terjeszthetnek

Télen sem vagyunk már biztonságban

Egyre több télen túrázó magyar találkozhat kullancsokkal. Ennek az az oka, hogy az utóbbi évtizedekben fokozatosan melegszik az időjárás, így a kullancsszezon is kitolódott. Ez persze nem jelenti azt, hogy télen is annyi kullancs lenne, mint a főszezonban, de azért nem árt odafigyelni. És akkor a rettegett Hyalomma kullancsokról nem is beszéltünk, akik potenciálisan terjeszthetik a krími–kongói vérzéses lázat. Noha ezektől a parazitáktól egyelőre kevéssé kell tartanunk, a klímaváltozás miatt ugyanakkor fenn áll a veszély, hogy idővel megvessék a lábukat akár Magyarországon is – hívta fel a figyelmet Professzor Farkas Róbert, egyetemi tanár, akivel a kullancsokról beszélgetett a Pénzcentrum. A teljes cikket és még több részletes infót itt olvashatunk