Nagyon nem mindegy, mit tárolsz a fagyasztóban: az egészséged is múlhat rajta

Mielőtt ismét élvezhetnénk a zsenge tavaszi zöldségeket és gyümölcsöket, érdemes átnézni a fagyasztót, hogy mit fogyasszunk el belőle, amivel még a friss vitaminforrásokig kihúzhatjuk. Vegyük számba, hogy mi, meddig áll el, mit kell előre vennünk ahhoz, hogy ne romoljon meg és ne kelljen kidobni. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége korábbi kiadáványában pedig arról is írt, hogy az sem mindegy, hogy milyen módon tettük el az élelmiszert, hiszen ettől függ, hogy a tartósítás miatt mennyit veszít ásványi anyag- vagy vitamintartalmából, illetve élvezeti értékéből a frisshez képest. Mire érdemes figyelni fagyasztás előtt és után? Ennek jártunk most utána.

Hamarosan teremnek a friss tavaszi zöldségek és gyümölcsök. Érdemes átnézni a fagyasztót, hogy mit kell elővenni belőle és elfogyasztani, hogy addig is szinten tartsuk a vitaminraktárainkat. A dietetikusok táplálkozási ajánlása, az OKOSTÁNYÉR® szerint napi 5 adag zöldéget és gyümölcsöt kellene fogyasztanunk ahhoz, hogy egészségesen együnk.

Ezt tél végén különösen nehéz betartani, hiszen még nem teremnek a friss zöldségek, gyümölcsök, pedig ilyenkor lenne a legnagyobb szükségünk rá. Tökéletes alternatívát jelenthetnek azonban a gyorsfagyasztott termékek, vagy azok az általunk eltett „pakkok”, amelyekbe a tavalyi nyár vagy ősz ízeit zártuk.

De vajon mi a különbség a bolti gyorsfagyasztott áru és a házilag lefagyasztott között?

A szakemberek szerint, a hosszabb idejű eltarthatóság érdekében az élelmiszereinket hőelvonással tároljuk. Ennek egyik módja a 0-10 Celsius fok közötti hűtés, amikor fagyás nem következik be. Magyarul arról van szó, hogy az élelmiszereink zömét hűtőben tartjuk, hogy ne romoljanak meg olyan gyorsan.

Ha viszont hosszabb távra szeretnénk eltenni valamit, akkor már fagyasztani kell, ilyenkor a termék hőmérséklete fagyáspont alá süllyed és a víztartalma megfagy. A fagyasztott termék minőségét nagymértékben meghatározza, hogy a fagyasztás milyen gyorsan történik. A fagyasztás módja szerint lassú és gyorsfagyasztást különböztetünk meg.

Otthon az elsőt, ipari körülmények között az utóbbit alkalmazzák. A lassú fagyasztás során például egy eltett gyümölcs szöveteiben kisszámú, ugyanakkor nagyméretű jégkristályok keletkeznek, amelyek a fagyás következtében fellépő térfogat-növekedés miatt nyomást gyakorolnak a sejtfalakra, ami szerkezeti károsodást okoz. Ilyenkor a felengedés után a megrepedt sejtfalon keresztül a vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó sejtfolyadék kifolyik, azaz a gyümölcs levet enged, amivel a hasznosanyag-tartalma csökken. (Ezért célszerű ezt a gyümölcslevet felhasználni, ha lehetséges.)

Az ipari keretek között zajló gyorsfagyasztásnál viszont nincs idő a nagyméretű jégkristályok kialakulására, így ilyenkor nagyszámú, de nagyon apró jégkristályok keletkeznek, amelyek egyenletesen oszlanak el a szövetekben és nem károsítják azokat. A gyorsfagyasztott termékeknél tehát – szemben a házilag fagyasztottakkal – minimális a hasznosanyag-vesztés, szinte a frissel egyenétékű marad a vitamin- és tápanyagtartalmuk.

Egy kutatás három kategóriába sorolta a zöldségeket és gyümölcsöket: friss, fagyasztott és „frissen tárolt”, utóbbi azt jelenti, hogy hűtőbe rakjuk. Brokkolit, karfiolt, kukoricát, zöldbabot, zöldborsót, spenótot, áfonyát és epret vizsgáltak a három frissességi kategóriában C-vitamin-, A-provitamin és folsavtartalom tekintetében. A vizsgálat eredményei nem támasztják alá azt az általános fogyasztói meggyőződést, miszerint a friss élelmiszerek tápértéke lényegesen nagyobb a fagyasztott változathoz képest. A három kategóriában vizsgált élelmiszerek vitamintartalma nem mutatott jelentős különbséget!

Ez azt jelenti, hogy nyugodtan vásároljunk mirelit zöldséget és gyümölcsöt, illetve fogyasszuk el az általunk lefagyasztottakat, mert ezekkel is szinten tudjuk tartani a vitaminraktárainkat, amíg nem teremnek frissek. Ezekből aztán a kiürült fagyasztóba ismét érdemes betárazni. Jó tudni azt is, hogy a fagyasztott gyümölcsök általában hat hónapig, a zöldségek egy évig állnak el. Lefagyaszthatunk fűszernövényeket is, ezek három hónapig tartják meg a zamatukat.

Mi kerülhet egyáltalán a fagyasztóba?

Nem csak a mirelit termékek kerülhetnek a hűvösre, rengeteg élelmiszer van, amit lefagyaszthatsz. A fagyasztásnak több előnye is van: a spórolás mellett energiát takaríthatsz meg, de még az élelmiszerpazarlással is leszámolhatsz.

Sokan nem tudják, de a mélyhűtő is akkor működik a leggazdaságosabban, ha tele van: a fagyasztott élelmiszerek egymást hűtik, így kevesebb energia kell a fagyasztónak a megfelelő hőmérséklet fenntartásához.

Most azokat az ételeket szedtük össze, amelyeket nyugodtan betolhatunk a mélyhűtőbe, ugyanis semmi bajuk sem lesz az extrém hidegtől.

1. Dió : A magas olajtartalom miatt a dió nagyon hamar keserű lesz, szobahőmérsékleten már akár két hét alatt is tönkremehet. Ha lefagyasztod, akkor lelassul ez a folyamat.

: A magas olajtartalom miatt a dió nagyon hamar keserű lesz, szobahőmérsékleten már akár két hét alatt is tönkremehet. Ha lefagyasztod, akkor lelassul ez a folyamat. 2. Fűszerek : Ha nem a szárított változatokat használjuk, akkor kézenfekvő, hogy a megmaradt friss fűszereket lefagyasszuk. Ügyeljünk arra, hogy ne érje őket nedvesség, ugyanis akkor veszítenek az intenzitásukból és az ízükből. Ha házi fűszerkockát szeretnénk készíteni, akkor keverjük össze olívaolajjal az aprított fűszernövényeket és öntsük bele egy jégkockaformába.

: Ha nem a szárított változatokat használjuk, akkor kézenfekvő, hogy a megmaradt friss fűszereket lefagyasszuk. Ügyeljünk arra, hogy ne érje őket nedvesség, ugyanis akkor veszítenek az intenzitásukból és az ízükből. Ha házi fűszerkockát szeretnénk készíteni, akkor keverjük össze olívaolajjal az aprított fűszernövényeket és öntsük bele egy jégkockaformába. 3. Túlérett banán : Ha túlérett a banán, ne essünk kétségbe, rengeteg receptbe felhasználhatjuk még. Egy a fontos: fagyasztás előtt szabadítsuk meg a héjától, mert fagyott állapotban már nagyon nehéz lesz lehámozni róla. Ha egy ízletes turmixot szeretnénk belőle készíteni, akkor még csak ki sem kell olvasztani, de ha süteményeket ízesítenénk vele, akkor egy nappal érdemes a hűtőszekrényben pihentetni felhasználás előtt.

: Ha túlérett a banán, ne essünk kétségbe, rengeteg receptbe felhasználhatjuk még. Egy a fontos: fagyasztás előtt szabadítsuk meg a héjától, mert fagyott állapotban már nagyon nehéz lesz lehámozni róla. Ha egy ízletes turmixot szeretnénk belőle készíteni, akkor még csak ki sem kell olvasztani, de ha süteményeket ízesítenénk vele, akkor egy nappal érdemes a hűtőszekrényben pihentetni felhasználás előtt. 4. Nyers tojás : A tojást soha sem szabad héjastól betenni a fagyasztóba, ugyanis szétreped a burok, kifolyik és borzasztó állagú lesz. Ha azonban egy tálba vagy műanyag ételes dobozba törjük fel, és hozzáadunk egy csipet sót, akkor akár egy évig is megőrzi a textúráját a mélyhűtőben.

: A tojást soha sem szabad héjastól betenni a fagyasztóba, ugyanis szétreped a burok, kifolyik és borzasztó állagú lesz. Ha azonban egy tálba vagy műanyag ételes dobozba törjük fel, és hozzáadunk egy csipet sót, akkor akár egy évig is megőrzi a textúráját a mélyhűtőben. 5. Kukorica : Olyan rövid a nyár, amikor frissen ehetjük a kukoricát! Ha egész évben szeretnénk élvezni ezt a csemegét, akkor próbáljuk ki a fagyasztást. A frissen szedett kukoricát akár egy évig is eltarthatjuk a mélyhűtőben, ha héjastól rajtuk el. Amikor kiolvasztod, éppen olyan lesz, mintha most vetted volna.

: Olyan rövid a nyár, amikor frissen ehetjük a kukoricát! Ha egész évben szeretnénk élvezni ezt a csemegét, akkor próbáljuk ki a fagyasztást. A frissen szedett kukoricát akár egy évig is eltarthatjuk a mélyhűtőben, ha héjastól rajtuk el. Amikor kiolvasztod, éppen olyan lesz, mintha most vetted volna. 6. Fokhagyma : A fokhagyma nem csak remek ízesítő, hanem a népgyógyászatban is használatos, éppen ezért nem árt, ha mindig van otthon belőle. A fokhagymának semmi baja nem lesz a hidegtől, egészben vagy reszelve is eltehetjük. Ha már ragadós, nedves, vagy zöld hajtások jöttek ki rajta, akkor inkább ne rakjuk be a fagyasztóba.

: A fokhagyma nem csak remek ízesítő, hanem a népgyógyászatban is használatos, éppen ezért nem árt, ha mindig van otthon belőle. A fokhagymának semmi baja nem lesz a hidegtől, egészben vagy reszelve is eltehetjük. Ha már ragadós, nedves, vagy zöld hajtások jöttek ki rajta, akkor inkább ne rakjuk be a fagyasztóba. 7. Szőlő : A fagyasztott szőlő nagyon ropogós, éppen ezért nassolnivalónak se utolsó, de használhatjuk jégkocka helyett is egy pohár fehérbor lehűtéséhez. Fagyasztás előtt mindenképp mossuk és szárítsuk meg, valamint ne tároljuk túl sokáig a fagyasztóban.

: A fagyasztott szőlő nagyon ropogós, éppen ezért nassolnivalónak se utolsó, de használhatjuk jégkocka helyett is egy pohár fehérbor lehűtéséhez. Fagyasztás előtt mindenképp mossuk és szárítsuk meg, valamint ne tároljuk túl sokáig a fagyasztóban. 8. Citrusok és bogyós gyümölcsök : A citromot, lime-ot és narancsot (és úgy általában véve az összes citrusfélét) vékonyra szeletelve, sütőpapírra helyezve érdemes lefagyasztani. A gyümölcsök levét is eltehetjük, de ügyeljünk arra, hogy a folyadék térfogata megfagyva nagyobb lesz, tehát nem érdemes kicentizni a méreteket. Ugyanígy a citrusok héja is bátran mehet a mélyhűtőbe. A bogyós gyümölcsök fagyasztás után is ugyan olyan frissek és ropogósak maradnak, mint előtte.

: A citromot, lime-ot és narancsot (és úgy általában véve az összes citrusfélét) vékonyra szeletelve, sütőpapírra helyezve érdemes lefagyasztani. A gyümölcsök levét is eltehetjük, de ügyeljünk arra, hogy a folyadék térfogata megfagyva nagyobb lesz, tehát nem érdemes kicentizni a méreteket. Ugyanígy a citrusok héja is bátran mehet a mélyhűtőbe. A bogyós gyümölcsök fagyasztás után is ugyan olyan frissek és ropogósak maradnak, mint előtte. 9. Főtt rizs : A hűtőben akár már egy nap után is kemény és száraz lesz a rizs, de a fagyasztóban tárolva biztosan nem történik meg ez a tragédia. Egyszerűen csak csomagold be a frissen főtt, nedves rizst egy légmentesen zárható dobozba vagy műanyag zacskóba, majd fagyaszd le. Fogyasztás előtt öntsd ki egy tálba és már mehet is a mikrohullámú sütőbe. Ha inkább tűzhelyen melegítenéd, akkor adj hozzá egy kis vizet.

: A hűtőben akár már egy nap után is kemény és száraz lesz a rizs, de a fagyasztóban tárolva biztosan nem történik meg ez a tragédia. Egyszerűen csak csomagold be a frissen főtt, nedves rizst egy légmentesen zárható dobozba vagy műanyag zacskóba, majd fagyaszd le. Fogyasztás előtt öntsd ki egy tálba és már mehet is a mikrohullámú sütőbe. Ha inkább tűzhelyen melegítenéd, akkor adj hozzá egy kis vizet. 10. Hagyma : Szobahőmérsékleten és hűtőben nem áll el olyan sokáig a hagyma, de megpucolva, felkockázva, kiporciózva és lefagyasztva bármikor felhasználhatjuk. Még csak ki sem kell olvasztani, egyből lehet vele dolgozni.

: Szobahőmérsékleten és hűtőben nem áll el olyan sokáig a hagyma, de megpucolva, felkockázva, kiporciózva és lefagyasztva bármikor felhasználhatjuk. Még csak ki sem kell olvasztani, egyből lehet vele dolgozni. 11. Liszt : Meglepő, de sokan még a lisztet is a fagyasztóban tárolják, nem a kamrában. Mint számos élelmiszer, a liszt is hosszabb ideig kitart a fagyasztóban, éppen ezért a legtöbb pékség hűtve tartja a lisztet. (Egyéb városi legendák szerint bizonyos péksütemények esetén sokkal jobb, ha jéghidegek az összetevők.) Természetesen a lisztet is óvni kell a nedvességtől és légmentesen kell elzárni minden mástól, ami a mélyhűtőben található.

: Meglepő, de sokan még a lisztet is a fagyasztóban tárolják, nem a kamrában. Mint számos élelmiszer, a liszt is hosszabb ideig kitart a fagyasztóban, éppen ezért a legtöbb pékség hűtve tartja a lisztet. (Egyéb városi legendák szerint bizonyos péksütemények esetén sokkal jobb, ha jéghidegek az összetevők.) Természetesen a lisztet is óvni kell a nedvességtől és légmentesen kell elzárni minden mástól, ami a mélyhűtőben található. 12. Kenyér: Sok háztartásban egyszerűen nem fogy el egy teljes kenyér azelőtt, mielőtt megszáradna vagy megpenészedne. Ha nem szeretnéd kidobni, bátran fagyassz le belőle, a kenyérnek ugyanis nem lesz semmi baja tőle. Érdemes még puhán, frissen bedugni a mélyhűtőbe, mert amikor felenged, ugyan azt az állagot veszi fel, mint amilyen a fagyasztás előtt volt.

Mi az, amit semmiképp ne tegyünk fagyasztóba?

Különösen fontos odafigyelni arra, hogy mit fagyasztunk újra; vannak olyan ételek, amik a többszöri fagyasztást és felolvasztást nem bírják, ha ilyesmit fogyasztunk akár meg is betegedhetünk. A HelloVidék összegyűjtötte azt a 7 élelmiszert, amit semmiképp sem szabad lefagyasztani.

Felolvasztott hús, tenger gyümölcsei: Ha már lefagyasztottuk a húst, vagy a tenger gyümölcseit, kiolvasztáskor együk meg, ne fagyasszuk újra. A felengedett húson ugyanis baktériumok jelennek meg, amik a húson maradnak az újabb fagyasztást követően. Van egy módszer, amivel elérhetjük, hogy újrafagyasztható legyen az étel: a fagyott ételt tegyük be a hűtőszekrénybe, ami 5 Celsius fokon, vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten hűt, és ott olvasszuk ki.

Ha már lefagyasztottuk a húst, vagy a tenger gyümölcseit, kiolvasztáskor együk meg, ne fagyasszuk újra. A felengedett húson ugyanis baktériumok jelennek meg, amik a húson maradnak az újabb fagyasztást követően. Van egy módszer, amivel elérhetjük, hogy újrafagyasztható legyen az étel: a fagyott ételt tegyük be a hűtőszekrénybe, ami 5 Celsius fokon, vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten hűt, és ott olvasszuk ki. Sült ételek: A sült ételeket felesleges lefagyasztani, kiolvasztásukkor rájövünk, hogy reménytelen a végeredménnyel bármit is kezdeni, mivel az étel vizenyőssé válik, ropogóssága eltűnik. Kivételt képez ez alól a csirke és a sült hal.

A sült ételeket felesleges lefagyasztani, kiolvasztásukkor rájövünk, hogy reménytelen a végeredménnyel bármit is kezdeni, mivel az étel vizenyőssé válik, ropogóssága eltűnik. Kivételt képez ez alól a csirke és a sült hal. Főtt tészta: Ha étkezés után maradt még tészta, hiába nagy a kísértés, nem feltétlen jó ötlet lefagyasztani, mivel kiolvasztva a tészta olyan, mintha elázott volna, és teljesen ízetlen. A kiolvadt tésztát azonban nem kell mindenképp kidobni, van ugyanis egy módszer, amivel újra ehetővé tehetjük. Tegyük a tésztát forrásban lévő, sós vízbe. Elég néhány másodpercet várnunk, és a tészta állaga normális lesz, és az íze is visszatér.

Ha étkezés után maradt még tészta, hiába nagy a kísértés, nem feltétlen jó ötlet lefagyasztani, mivel kiolvasztva a tészta olyan, mintha elázott volna, és teljesen ízetlen. A kiolvadt tésztát azonban nem kell mindenképp kidobni, van ugyanis egy módszer, amivel újra ehetővé tehetjük. Tegyük a tésztát forrásban lévő, sós vízbe. Elég néhány másodpercet várnunk, és a tészta állaga normális lesz, és az íze is visszatér. Lágy sajtok: A kemény sajtok, mint például a cheddar jól fagynak, ellentétben a lágy sajtokkal, mint például a brie, camembert, a kecskesajtok, vagy a ricotta, ezeket nem érdemes lefagyasztani. A lágy sajtok többségének szétmállik, ha lefagyasztják, amikor pedig felenged, szerkezete megváltozik. Ha sajtot szeretnénk eltenni későbbre, érdemes, ha olyanokkal próbálkozunk, amik jól fagyaszthatóak, ilyen például a parmezán, a gouda és az ementáli.

A kemény sajtok, mint például a cheddar jól fagynak, ellentétben a lágy sajtokkal, mint például a brie, camembert, a kecskesajtok, vagy a ricotta, ezeket nem érdemes lefagyasztani. A lágy sajtok többségének szétmállik, ha lefagyasztják, amikor pedig felenged, szerkezete megváltozik. Ha sajtot szeretnénk eltenni későbbre, érdemes, ha olyanokkal próbálkozunk, amik jól fagyaszthatóak, ilyen például a parmezán, a gouda és az ementáli. Tej: Ha sok fölös tejünk marad, kézenfekvő, hogy betegyük őket a fagyasztóba, mielőtt lejárnak. Ha így teszünk, megtapasztalhatjuk, hogy a felolvasztott tej darabos és nem alkalmas arra, hogy megigyuk, vagy müzlivel fogyasszuk. Habár a tej állaga megváltozott, nem feltétlen kell kidobnunk, mivel minősége fogyasztásra alkalmas, ilyenkor a legjobb választás ha főzéshez használjuk fel.

Ha sok fölös tejünk marad, kézenfekvő, hogy betegyük őket a fagyasztóba, mielőtt lejárnak. Ha így teszünk, megtapasztalhatjuk, hogy a felolvasztott tej darabos és nem alkalmas arra, hogy megigyuk, vagy müzlivel fogyasszuk. Habár a tej állaga megváltozott, nem feltétlen kell kidobnunk, mivel minősége fogyasztásra alkalmas, ilyenkor a legjobb választás ha főzéshez használjuk fel. Zöldségek : A legtöbb zöldség jól fogyasztható, ilyen például a hagyma, a tök, a paradicsom, vagy a kukorica, azonban vannak kivételek. Magas víztartalma miatt az uborkát semmiképp se tegyük fagyasztóba. Az uborka mellett, még a következőket nem érdemes fagyasztani: zeller, saláta, cukkini, káposzta.

: A legtöbb zöldség jól fogyasztható, ilyen például a hagyma, a tök, a paradicsom, vagy a kukorica, azonban vannak kivételek. Magas víztartalma miatt az uborkát semmiképp se tegyük fagyasztóba. Az uborka mellett, még a következőket nem érdemes fagyasztani: zeller, saláta, cukkini, káposzta. Avokádó: Az avokádó fagyasztásáról megoszlanak a vélemények. Az egyik álláspont szerint az avokádó jól fagy, csak mielőtt lefagyasztanánk félbe kell vágni és kiszedni a magját, vagy – a már elkészített - avokádót össze kell keverni egy csipetnyi citromlével, hogy megőrizze az ízét. A másik álláspont szerint – és erről több kiadvány is készült – az avokádót nem érdemes lefagyasztani, mivel amikor felenged, elveszíti lágy struktúráját, ráadásul az ízéből is veszít.

