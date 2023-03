Rendkívüli: megint földrengés volt a szomszédban

A Richter-skálán 3,8-as erősségű földrengés volt szerdán Romániában. Az elmúlt hetekben jócskán megszaporodtak az ilyen esetek, Európa-szerte nap mint nap jelentenek földmozgást.

Szerdán 19 óra 9 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben rengett a föld – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP). A szeizmikus mozgás 140 kilométeres mélységben történt, az epicentruma Sepsiszentgyörgytől 53, Brassótól 60, Focşanitól 62 kilométerre volt.

Idén Romániában február 14-én mérték a legerősebb földrengést, ami 5,7-es erősségű volt és 6,3 kilométeres mélységben következett be – írja az Agerpres, amit a Blikk vett át.

Még február végi hír, hogy hivatalosan 800 földrengés volt egy hét alatt Romániában.

Egy nagyon jelentős törészóna mozdult meg, nem is egy törésről, többről is szó van. Miután ez nem egyszerre okoz elmozdulást, vannak olyan területek, ahol megakad a kőzettest, és ott később szabadul fel a feszültség, úgyhogy akár évekig is eltarthat ez a folyamat

– közölte akkor Harangi Szabolcs egyetemi tanár az InfoRádióban.

Címlapkép: Getty Images