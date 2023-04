Ezzel az itallal indítsd a napot, ha jót akarsz magadnak: igazi csodaszer, ha így fogyasztod

Dubóczky Krisztina 2023.04.14. 17:07 Megosztom

Lassan magunk mögött hagyjuk a telet, bár ez a tavasz most kicsit nehezebben indult be, mint máskor, így a jellegzetes tavaszi fáradtság-tünetek is most jelentkeznek sokunknál. Az egyik fő ok az évszakváltás és az időjárásbeli változások, amelyek befolyásolják az alvás-ébrenlét ciklusát (az órát is nemrég állítottuk előre), mi pedig nehezebben tudunk alkalmazkodni mindehhez. Emellett az alváshiány, a stressz, a helytelen táplálkozás, a nem megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitel, valamint a túlzott koffein- és cukorfogyasztás is mind hozzájárulhat a tavaszi fáradtság kialakulásához. Az immunrendszer gyengülése és az allergiás reakciók is okozhatnak fáradtságot, mivel testünknek jóval több energiát kell ezek leküzdésekor felhasználnia, így nem is csoda, hogy most, amikor a fentiek mind összejöttek, és az allergiaszezon is beindul, szükségünk van az immundredszerünk megtámogatására. Ehhez mutatunk egy roppant egyszerű, nagyon egészséges és olcsó italreceptet, amit otthon te is könnyedén elkészíthetsz, reggel elfogyasztva pedig garantáltan energiával telve indíthatod így a napot.

A gyömbér jótékony hatása A gyömbérgyökér olyan egészséges vegyületekkel van tele mint a gingerol, shogaol, paradol és a zingerone. Bár ezek a szavak nem hangzanak túl ismerősnek, valójában fontos szerepet játszanak a test optimális működésében. A gingerolt például a krónikus gyulladások leküzdésére használja fel a test. A krónikus gyulladás akkor jelentkezik, amikor a test reagál a traumára, ez pedig duzzanatot és az egészséges szövetek károsodását okozhatja, ami számos betegség, például a rák, cukorbetegség és a szívbetegségek forrása lehet. Ezt általában az egészségtelen étrend és életmód válthatja ki. A gyömbér akkor tudja a legegyszerűbben és leghatékonyabban kifejteni a gyógyító hatását, ha azt teából készítik. A gyökér forró vízben történő áztatása lehetővé teszi az értékes tápanyagok felszabadulását, a test pedig könnyen hozzáférhet ezekhez a jótékony anyagokhoz. A gyömbérgyökérből készített tea nemcsak finom, csípős és átmelengető, de számos jótékony hatással is bír: amellett, hogy a gyömbér tea kiváló gyulladáscsökkentő, görcsoldó és köhögéscsillapító főzet, mikrobaellenes hatással is rendelkezik, és gazdag A-, B-, C- és E-vitaminokban, tartalmaz cinket, magnéziumot, foszfort, káliumot és vasat is. A gyömbért gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatásainak köszönhetően menstruációs görcsök és ízületi fájdalmak csillapítása céljából is alkalmazzák, emellett a gyömbér tea napi fogyasztásával kordában tarthatjuk vércukorszintünket és elősegíthetjük emésztőrendszerünk megfelelő működését is. Mit érdemes tudni a kurkumáról? Sárga gyömbérnek, indiai sáfránynak is nevezik a kurkumát, az „ élet fűszereként ” tartják számon a szakértők. Ugyan itthon, a magyar háziasszonyok ritkán használják, de a keleti éttermek kínálatában és az élelmiszerszínezékek palettáján sokszor találkozhatunk vele. Indiában évezredek óta ismerik és használják is, viszont Európában először csak a színe miatt kezdték el az ételekhez adni. A kurkuma fő hatóanyaga a kurkumin, amely a polifenol csoportba tartozik. A népi gyógyászatban emésztésserkentőként, láz, fertőzések, ízületi panaszok és májbetegségek ellen használták. Zsíros ételek utáni teltségérzésnél jó szolgálatot tesz, redukálja a gyomorsavtermelést, jótékony hatású a felfúvódás és a bélgörcsök esetén, elősegíti a méreganyagok elégetését és kiürítését a belekből. Régóta alkalmazzák vérkeringés javítására, vérzések csillapítására, valamint menstruációs panaszok kezelésére. A kurkumin (sárga festékanyag) erős antioxidáns, terápiás alkalmazása nagyon hasonló számos bioflavonoidéhoz, hatékony gyulladáscsökkentő, antibakteriális, antivirális (vírusölő), antimikrobás, immunstimuláló vegyület. A kurkumin a CAMP-nek nevezett fehérje szintjének növekedését idézi elő, amelynek fontos szerepe van az immunrendszer működésében, a gyulladások csökkentésében. A kurkumint az egyik legerősebb antioxidánsként tartják számon, így a daganatos betegségek megelőzésében is segíthet. Kiváló C-vitamin források a citrusfélék, vegánoknak kötelező! Szinte közhely a citrusfélék magas vitamintartalma, s valóban: legfontosabb C-vitamin-forrásaink közé tartoznak. Egyetlen "Navel" fajtájú narancs 25 százalékkal tartalmaz több C-vitamint, mint amennyi egy átlagos felnőtt napi szükséglete, de két, bármilyen más fajtájú narancs vagy néhány szem mandarin is megteszi. A vegetáriánusok, akik teljesen vagy részben lemondanak az állati fehérjeforrásokról, feltétlenül építsenek be az étrendjükbe sok narancsot. A nagy adag C-vitamin elősegíti a növényi eredetű vas fölvételét. Természetes C-vitaminja hatásosabb, mint a tablettákban adagolt, feltehetőleg azért, mert bioflavonokkal együtt előfordulva hatása erősödik. Fekete bors: nem csak ízesíti az ételt, italt Segít legyőzni a megfázást: Egyes népi bölcsességek szerint, ha borssal fűszerezzük a megfázás elleni italunkat, akkor sokkal gyorsabb lesz a felépülés, arról nem is beszélve, hogy szinte azonnal kidugítja az orrot is, így már az első pillanattól kezdve jobban érezhetjük magunkat.

Egyes népi bölcsességek szerint, ha borssal fűszerezzük a megfázás elleni italunkat, akkor sokkal gyorsabb lesz a felépülés, arról nem is beszélve, hogy szinte azonnal kidugítja az orrot is, így már az első pillanattól kezdve jobban érezhetjük magunkat. Antibakteriális hatású: a bors segít a fertőzések legyőzésében és megakadályozza az emésztőrendszerben lévő baktériumok.

a bors segít a fertőzések legyőzésében és megakadályozza az emésztőrendszerben lévő baktériumok. Méregtelenít: gyorsítja az izzadást és vizelethajtó hatása révén elősegíti a test méregtelenítését is.

gyorsítja az izzadást és vizelethajtó hatása révén elősegíti a test méregtelenítését is. Csökkenti a rák kialakulásának esélyét: Ez kiváltképpen igaz a bőrrák kialakulására, de antioxidáns hatása révén a szervezet teljes körű védelmét ellátja. Természetesen túlzásba vinni sem szabad - mint minden másban itt is figyelni kell a mértékletességre.

Ez kiváltképpen igaz a bőrrák kialakulására, de antioxidáns hatása révén a szervezet teljes körű védelmét ellátja. Természetesen túlzásba vinni sem szabad - mint minden másban itt is figyelni kell a mértékletességre. Pozitív hatással van a bőrre: Az egészséges bőr megvédésére is az egyik legjobb megoldás a bors - segíti a vérkeringést, és több tápanyaggal látja el bőrünket, amely ezáltal sokkal simább és ragyogóbb lesz. Ezen felül hatásos a ráncok, a pigmentfoltok kialakulása ellen, ráadásul gátolja a bőr zsírosodását is. Az alábbi TikTok videóban pedig egy olyan itat láthattok, amelyet reggel fogyasztha kiváló hatással lehet az egészségünkre. A fenti jótékony fűszerek, citrusok jótékony keverékéből igazi egészségbomba kerekedik, mutatjuk, hogyan: Hozzávalók: Gyömbér: vitalizál, javítja az emésztést

Citrusfélék: C-vitamin, immunrendszer támogatása

Zöld tea: erősen antioxidáns

Kurkuma + feketebors: a legerősebb természetes gyulladáscsökkentő kombó Elkészítés: Az egészet összeturmixoljuk.

Jégkockatartóba töltjük, lefagyasztjuk.

#kurkuma #shot #puffadás #fáradtság #gyulladás #detoxdrink #egészség #fyp ♬ La Vita e Bella - Athané, Pierre-André @greens_of_daisy Detox shot? #gyömbér