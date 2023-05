Vaddisznópara Szombathelyen: elmerészkednek a házakig, széttúrják a kerteket

A szombathelyi kertvárosi részen élők arra panaszkodnak, hogy vaddisznó-csordák lepték el a környéket, bemászkálnak, feltúrják a kertjeiket.

Akár a házakig, kertekig is elmerészkednek a vaddisznók Szombathelyen, a város szélén. A lakók nagyobb bajtól tartanak, ezért az önkormányzattól kértek segítséget. A rendőrséggel együttműködve megbíztak egy vadászt, hogy előre meghatározott időszakban, éjszakánként lője ki a vaddisznókat - hangzott el az RTL-ben. A médiának nyilatkozó hölgy azt is megemlíti, lassan ott tartanak, hogy már a gyereket sem engedik ki az udvarra egyedül. Szerintük nagyobb baj is lehet abból, hogy egyre többen vannak, és egyre merészebbek a vadon élő állatok.

Tizenöt vaddisznót lőttek ki csak az elmúlt hónapokban Szombathelyen

Hiába lőttek ki 15 vaddisznót Szombathelyen, továbbra is több, mint harminc él a vasi megyeszékhely belterületén - tudta meg a Vaol.hu is egy jegyzői tájékoztatóból.

Dr. Károlyi Ákos jegyző a lapnak elmondta: az első vaddisznókkal kapcsolatos lakossági jelzések 2021-ben érkeztek, akkor négyen fordultak emiatt a polgármesteri hivatalhoz. Ez a szám azóta csak emelkedett: tavaly már tíz, idén május 10-éig kilenc lakossági bejelentést kaptak a Csónakázótó környékéről, az oladi, valamint a parkerdei városrészről. A jegyzői tájékoztató kitért arra is, hogy a jelenleg hatályos jogi szabályozás nem rendelkezik sem a kártérítés kérdésköréről, sem pedig arról, kinek a feladata lenne ezeknek az állatoknak a befogása, valamint hogy azok sorsáról rendelkezzen.

A vadászatra jogosult nem gyakorol a belterületen megtelepedett vadak tekintetében vadászati jogot, élőhelyük vadászterületen kívül eső terület, nem folytathat velük vadgazdálkodást, így nem is szabályozhatja állományukat, nem szerepelnek az éves ütemtervben, nincs kilövési kvóta rájuk és nem származik semmilyen előny belőlük

- idézett dr. Károlyi Ákos a Polgári jog című folyóiratban Barta Judit tollából megjelent tanulmányból.

A jegyző hozzátette: a probléma kezelése nem önkormányzati feladat, ennek ellenére több intézkedést tettek. A területileg illetékes Aranypatak Vadásztársaság hozzájárult a vadak elejtéséhez, a vadkilövést pedig engedélyezte a Szombathelyi Rendőrkapitányság. Utóbbi kizárólag este 18 órától másnap 6 óráig történik, amiről előtte és utána is szóban tájékoztatják a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját. A megbízott vadász eddig két ütemben összesen 15 belterületen élő vaddisznót lőtt ki, azonban becslése szerint még több, mint 30 állat él az érintett városrészen. A teljesült szerződések alapján az önkormányzat mintegy 2,4 millió forintot fizetett ki a vadásznak, a város idei költségvetésében összesen 4,1 millió forintot biztosítottak erre a célra.

Dr. Károlyi Ákos végül arra hívta fel a figyelmet: aki vaddal találkozik, az ne hergelje az állatot, azt ne fényképezze! Hátráljunk óvatosan a vad elől, és ebben az esetben várhatóan az nem fog támadni.

A belterületen kószáló vadakat a 112-es segélyhívószámon lehet bejelenteni.

Címlapkép: Getty Images