Aggasztó a helyzet a magyar vidékeken: veszélyben a természet, hamar cselekedni kell

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ), hazánk egyik legnagyobb környezet- és természetvédő szervezete, több mint 100 hazai szervezetet fog össze. Küldetésük a természet megóvása és a fenntartható jövő előmozdítása. Tagjaik országszerte tevékenykednek, hogy védelmezzék természeti kincseinket és csökkentsék a környezeti terheléseket. Az MTVSZ nemzetközi szinten is aktív, együttműködik más környezetvédő szervezetekkel. Elkötelezett radikális szervezetként közösségi akciókkal, szakmai rendezvényekkel és lobbitevékenységgel hívják fel a figyelmet a környezeti problémákra. Fókuszukban az éghajlatváltozás, a fenntarthatóság, a természetbarát mezőgazdaság és a környezeti oktatás áll. Ismerjük meg közelebbről az MTVSZ által végzett munkát Ladányi-Benedikt Ildikó kommunikációs vezető válaszaiból!

HelloVidék: Milyen konkrét tevékenységeket végeznek a szervezetben a természetvédelem és a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében?

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezet közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése.

Az 1989-ban alapított Szövetség tagjai Magyarország minden megyéjében jelen vannak és küzdenek természeti értékeink megóvásáért, a környezeti terhelések megelőzéséért.

Milyen kihívásokkal kell szembenézniük a természetvédelem területén?

Az elmúlt évek mindenki elé számos személyes és szakmai kihívást állítottak. A különböző válságok egyre több ember számára tették nyilvánvalóvá, hogy a mai társadalmi, gazdasági keretek alapvető átalakítása nélkül nem lehetséges egy élhető jövő. Ez a felismerés persze nem elégséges, de mindenképp szükséges feltétele, hogy elinduljunk egy olyan úton, mely során nagyobb harmóniába kerülünk a természettel.

Az elmúlt évszázadok ipari fejlődésének és kényelmünk növekedésének árát leginkább a természet fizette meg. A természet eddig viselte el ezt a durva kizsákmányolást. Ma már azonban mindennapi életünkben is érezzük ennek következményeit, mint például a hőhullámok, aszályok, áradások.

Milyen hatással van a klímaváltozás a természetvédelemre? Hogyan igyekeznek több mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezet közösségével együtt ennek hatásait enyhíteni?

A biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás egymásra gyakorolt hatására évek óta próbáljuk felhívni a figyelmet. A száraz nyarak, óriási viharok és hőhullámok utalnak arra, hogy az éghajlatváltozás komolyan érinti a fajok és az élővilág sokszínűségének csökkenését, ugyanakkor a zöld felületek megóvása segíti kivédeni az éghajlatváltozás negatív hatásait. Minden alkalommal hangsúlyozzuk az egyén felelősségét is.

Milyen rendezvényekkel, programokkal hívják fel a figyelmet a környezeti problémák okaira?

Szemléletformáló programjaink igen változatosak, ismeretterjesztő napok, iskolai versenyek és programok, kampányok, előadások, fórumok szervezésével, kiadványok készítésével próbálunk tenni környezetünk védelméért.

Milyen sikereket értek el az elmúlt években? Milyen fontos projektjeik vannak jelenleg folyamatban?

Az elmúlt évben számos sikeres klíma- és természetvédelmi konferenciát, programot és fórumot rendeztünk. Megakadályoztunk több természetvédelmi szempontból káros beruházást. Az Éghajlatvédelmi Szövetség Mozdulj a klímáért! kampánya keretében 2177 képeslapot gyűjtöttünk 67 iskolából és óvodából a fiatalok üzeneteivel, amelyeket eljuttattunk a döntéshozóknak. Az ifjúsági programunk tagjai találkoztak Magyarország klímanagykövetével és javaslatokat fogalmaztak meg a kormány számára a klímatárgyalásokra. SzabaduLáss! címmel középiskolai vetélkedőt szerveztünk a klímaigazságosságról, 96 csapat részvételével. Iskola zöldítő, Zöld Európa és özönfajokról szóló előadásaink az idei évben is folytatódnak. Most folyó Séf the world környezetvédelmi vetélkedőnkre, melynek fókuszában az egy iskolai húsmentes nap áll, több mint 300 csapat jelentkezett.

Milyen céljaik vannak a jövőre nézve?

Napjaink egyik legfontosabb kihívása, hogy a felnövekvő generációval megértessük, hogy csak egy biológiailag sokféle földi rendszer képes biztosítani egészséges életünket. Tagszervezeteinkkel együtt egész Magyarországon fenntarthatóságra nevelési programokat indítunk környezetünk megóvásának elősegítésére és a természet megszerettetésére.

