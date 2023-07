Őrület, mennyibe kerül egy új tűzhely vagy sütőlap 2023-ban: mégis, melyiket válasszuk?

Ha a konyhánkban elromlik a tűzhely, vagy csak spórolásból energiatakarékosabb, hatékonyabb készülékre váltanánk, bizony kössük fel a gatyánkat: átlagosan 10-20%-kal növekedtek az árak! Mivel süssünk-főzzünk, villannyal vagy gázzal? Milyen készüléket érdemes választani? Szakemberek segítségével ezt a témát jártuk körbe!

A hazai gazdaság számos ágazatában érezhető a kereslet csökkenése, ez az elektronikai cikkekre is érvényes. Az elektronikai piac jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban, de a válság hatása eltérő az egyes termékkategóriákban és régiókban. Ezért pontos arányt nem lehet meghatározni – közölte a HelloVidékkel a Flugyik Zsolt, az Euronics stratégiai beszerzője, aki hozzátette, jellemzően szezontól függ, hogy az adott időszakban milyen termék iránt nő vagy épp csökken a kereslet – ezen a válság sem változtatott. Jelenleg náluk a hűtők és a hűtőberendezések szezonja fut. Megnövekedett a kereslet a fagyasztók, kombinált hűtők és a mobilklímák iránt.

A kereskedelmi forgalomban a Media Markt is hasonló mértékű visszaesésről számolt be. Ahogy a HelloVidékkel közölték:

Tavaly a műszaki szektor forgalma 15 százalékkal emelkedett éves bázison. Ha az éven belüli eloszlást nézzük, akkor kiderül, hogy egészen augusztusig nem csökkent a vásárlási kedve a fogyasztóknak. Augusztusban még mindig 20 százalékkal nőtt a szektor forgalma, majd ezt követően indult meg a lassulás. Komoly fékezést csak idén februárban, illetve tavasszal érzékeltünk. Nyugat-Európában a fogyasztói hangulatromlás már 2022-ben lezajlott, Magyarországon ez most történik. Idén éves bázison a műszaki szektorban 6-8 százalékos visszaesést várunk.

A Media Markt-ban tavaly a háztartási nagygépek, főleg a beépített eszközök és a kisebb fogyasztású berendezések iránt fokozódott az igény, bizonyos kategóriában 40-50 százalékkal is. Ide tartoznak a mosogatógépek, sütők, főzőlapok. Ennek az egyik fő oka, hogy komoly támogatást lehetett igényelni lakásfelújításra.

A televíziók esetében eleve egy magas keresleti bázisról érkeztünk meg a tavalyi évbe és hiába esett egybe a foci-vb a Black Friday időszakával, ez már nem tudott komoly növekedést indukálni a szegmenseben. Így volt ez a tabletek és laptopok esetében is, amelyekre pedig a Covid emelte meg a keresletet 2020/2021-ben. Ezért a bázisidőszakhoz képest nem meglepő, hogy jelentősen csökkent a kereslet ezek iránt a termékek iránt.

- tette hozzá a Media Markt.

Az idei évben is szinte minden szegmensben vannak jól futó termékek, de határozottan az elektromos rollerek, gördeszkák, quadok iránt egyre nagyobb az érdeklődés – tette hozzá a cég. De népszerűek még a vezetéknélküli fül- és fejhallgatók és a nagy teljesítményű töltők napenergia-rásegítéssel, amelyek akár arra is alkalmasak, hogy egy elektromos autót töltsenek. A mobiltelefonok iránti kereslet továbbra is nagy, annak ellenére, hogy egy-egy csúcsmobil ára 500 ezer forint is lehet.

Mennyit drágultak az elektronikai cikkek tavaly óta?

Az infláció az elektronikai cikkek áremelkedését is hozta magával, habár nem olyan mértékben, mint az élelmiszerek esetében. Az áremelkedés – közölte az Euronics szakembere - minden termékkategóriát hasonlóan érint, átlagosan 10-20%-kal növekedtek az árak. Jól érezhető, hogy az infláció miatt a vásárlók minden terméket igyekeznek tudatosabban megválasztani és megvásárolni.

A Media Markt a Hellovidék kérdésére elmondta: a műszaki szektorra egy átlagos 15-17 százalékos infláció jellemző éves szinten.

A drágulás leginkább a háztartási gépek csoportját érintette, ideértve mind a nagy-, mind pedig a kisgépeket is: ezek ára 20-30 százaléknál is nagyobb mértékben emelkedett.

A szórakoztató elektronikai termékek közül a mobiltelefonok átlagon felül drágultak, ezzel szemben a televíziók, a laptopok ára alig emelkedett az elmúlt évben.

Az inflációt részben a nyersanyagköltségek emelkedése, a chiphiány és a logisztikai problémák hajtották, de a bérek is lendületesen nőttek és persze az energia is drágult. Azt is érdemes számításba venni, hogy a műszaki szektorra a koronavírus-járvány „jótékonyan hatott”, megnőtt a kereslet az otthoni munkához és tanuláshoz szükséges termékek iránt, ami az árukra is hatással volt. Ezek – az inflációt gyorsító – hatások azonban 2022-2023 fordulójára enyhültek.

- tették hozzá.

Mik a legkeresettebb sütők és tűzhelyek most?

A 2023-as adatok alapján jelenleg – közölte a HelloVidékkel Flugyik Zsolt, az Euronics stratégiai beszerzője - a beépíthető sütő a legkeresettebb termék. Idén 56%-kal több beépíthető sütőt vásároltak az Euronicsnál, mint kombinált tűzhelyt.

A főzőlapokat tekintve az indukciós főzőlap a legkeresettebb, ebből 52%-kal többet adtunk el, mint elektromos tűzhelyből. Ezek alapján jól látszik, hogy a vásárlók az energiatakarékos, pénztárcabarát megoldásokat keresik: csökkent a kereslet a gázüzemű eszközök, és nőtt az elektromos termékek iránt.

- emelte ki a az Euronics stratégiai beszerzője.

Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy akik konyhafelújításba kezdenek, azok a szabadonálló tűzhely helyett a beépíthető sütőt és főzőlapot választanak a kinézet, kényelem és a magasabb tudás miatt – közölte a Media Markt. Ezek közül a legkeresettebb a magasabb tudású, akár gőzfunkcióval rendelkező sütők, amelyeket gyakran választanak indukciós főzőlappal.

Újabban trend lett a fekete szín a sütők, elszívók, mikrohullámú sütők között,

ezek kifejezetten jól mutatnak egy modern minimalista konyhában! Elsősorban az ismert és megbízható márkák termékeit keresik a vásárlók.

Flugyik Zsolt, az Euronics stratégiai beszerzője szerint a tűzhelyek és sűtőlapok esetében is érdemes a hosszú távon fenntartható megoldásokat választani, ez jelenleg kiszámíthatóan az elektromos üzem, és azon belül is az indukciós technológia. A szakember még hozzátette, hogy az energiatakarékosság gyakorlatilag az elektronikai eszközök kiválasztásának legfontosabb szempontjává lépett elő. Ennek hátterében egyértelműen az energiaárak emelkedése áll.

Milyen szempontokat érdemes még figyelembe venni, ha tűzhelyt keresünk?

Javasoljuk, hogy vásárlás előtt mindenképpen tájékozódjanak a boltokban az értékesítőknél, mivel nagyon széles választék közül lehet választani. A legnagyobb márkák termékei esetén is lehetnek nagy tudáskülönbségek. Sütés esetén keressük a több funkcióval rendekező készülékeket, és mindképpen javasoljuk a nekünk megfelelő tisztító tulajdonság ellenőrzését (gőz, katalitikus vagy pirolitikus). Érdemes keresni az olyan kényelmi funkciókat, mint a sütősín vagy a könnyen záródó hőszigetelt ajtó. Főzőlapok esetén a gázlapok kezdenek visszaszorulni, felváltja őket a kerámialap és a biztonságos működésű indukciós főzőlap. Elektromos főzőlap tervezett beépítésekor mindenképpen előtte egyeztetni kell egy villanyszerelővel, hogy alkalmas-e az elektromos hálózat a termék használatára!

- közölte a Media Markt.

Beépíthető sütők esetén – tette hozzá a Media Markt - nem nagyon vagy különbség a fogyasztásban, így ott ez nem döntő tényező. Elektromos főzőlapok esetén viszont nagyon fontos szerepe lehet, hogy mit választunk: a kerámialaposhoz képest nagyon jelentős energiamegtakarítást lehet elérni az indukciós főzőlapokkal, mivel itt csak az edény alja melegszik és nem az egész főzőfelület. Az energiatakarékosság mellett itt fontos megjegyezni, hogy az indukciós lapok esetén – a technológia miatt, amely csak az edényt hevíti - nem fordulhat elő a lap teljes felforrósodása, amely így nem okoz égési sérüléseket!

Mik a villanytűzhely, mik a gáztűzhely előnyei-hátrányai, melyik gazdaságosabb? Melyiket vásárolják a legtöbben?

Ha csak a hagyományos, szabadonálló tűzhelyeket nézzük, elsősorban kombinált tűzhelyeket keresik a vásárlók, ezt követik népszerűségben az elektromos, majd a gázos megoldások – közölte Flugyik Zsolt, az Euronics stratégiai beszerzője. Érdekesség, hogy tavaly április-májusban a vásárlók még a gázzal működő készüléket részesítették előnyben az elektromossal szemben. Ehhez képest az idei év ugyanezen időszakában 56%-kal nőtt az eladott elektromos tűzhelyek mennyisége.

A gáztűzhelyek azért tartották ilyen sokáig a népszerűségüket, mert hosszú évtizedeken át a legkedvezőbb sütés-főzési megoldást jelentették – a gáz pénztárcabarát energiaforrás volt, és a lakosság arra számított, hogy ez nem is fog változni. Az energiaárak változása miatt aki teheti, villanytűzhelyre vált. Ennek előnyei értelemszerűek: használatukkal spórolhatunk a rezsiszámlákon, miközben felhasználói oldalról is számos előnyhöz jutunk. Ilyen például, hogy ezeken az eszközökön már beállíthatjuk, hogy a tűzhely forrásponton tartsa a készülő ételt, de beépített időzítőt és könnyebb kezelhetőséget, valamit egyszerűbb tisztíthatóságot kapunk.

- tette hozzá Flugyik Zsolt, az Euronics stratégiai beszerzője.

A Media Mark szakembere még megjegyezte: alapvetően a gázkészükékek olcsóbb üzemeltetési költséggel működnek, viszont ezek többnyire kisebb tudású gépek, így sem tudásban, sem kinézetben nem veszik fel a versenyt a modernebb kombinált vagy elektromos tűzhelyekkel.

Amennyiben van lakásban gáz és villany bekötési lehetőég, akkor lehet egy ideális megoldás a kombinált tűzhely, ahol a 4 égős gázfőzőfelület és egy teljes értékű elektromos sütő van kombinálva, amely nem igényel külön elektromos fejlesztést. Amennyiben olyan helyre szeretnénk kerámialapos villanytűzhelyt beépíteni, ahol ez korábban nem volt, ott mindenképpen ki kell építeni az üzemeltetéshez szükséges elektromos hálózatot, amelyet villanyszerelő szakemberrel kell elvégeztetni!

- közölte még a Media Markt munkatársa.

Mennyit drágultak a tűzhelyek, sütőlapok?

Az Euronicsban ezen készülékek esetében is lekövette az árváltozás a nagy háztartási gépek átlagos, infláció okozta áremelkedését – átlagosan 20%-kal nőtt a termékek ára a tavalyi év azonos időszakához képest.

A tavalyi évhez képest a tűzhelyeknek is emelkedett az ára, mindegy 15-20%-kal, amely az alapanyag- és gyártási- valamint a szállítási díjak emelkedésére vezethető vissza.

- közölte a lapunkkal Media Markt is.

Milyen újdonságokkal találkozhatunk?

Az elmúlt években számos új, innovatív megoldást építettek a gyártók a termékeikbe. Ilyen volt például a gőzölés funkció és a programozható sütés – tudtuk meg az Euronics stratégiai beszerzőjétől. Idén ehhez képest nem látunk nagy újdonságokat, a vásárlók számára viszont az elmúlt évek fejlesztései idén is újdonságértékkel bírnak, hiszen most, az energiaárak változása miatt térnek át e készülékek használatára. A vásárlók számára ez az érv érthető módon erősebb volt, mint az új funkciók – csak utóbbiak miatt nem vásároltak új eszközt, a piaci változások viszont elég erővel bírtak ahhoz, hogy elindítsanak egy vásárlási hullámot.

A Media Markt még azt a trendet vette észre, hogy a szabadon álló tűzhelyek esetén kezdenek megjelenni a beépíthető sütőkön már kipróbált és kedvelt funkciók, mint például a gőzsütés és -tisztítás, katalitikus tisztítás, sütősín, a több szinten való sütés, vagy akár a sütőkamra speciális kialakítása, amely esetében nagyobb belső űrtarlommal tudunk sütni.

Címlapkép: Getty Images