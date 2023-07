Kiakadt Soma Mamagésa: tényleg ki kellene tiltani a horgászokat ezekről a tavakról?

"A Lupa tó olyan zajos lett, hogy az egykori kedvenc tavam számomra használhatatlanná vált, de szerencsére így is sok ember örömforrása" - írta Soma Mamagésa, aki szerint az is igazságtalanság, hogy Magyarország tavainak többségét csak horgászati céllal lehet használni.

Soma Mamagésa a Duna budakalászi partszakaszáról jelentkezett be Instagram-oldalán, a posztjában pedig háláját fejezte ki, amiért víz közelében élhet, ahol nem csak a folyó, de gyönyörű fák és elképesztő környezet öleli körül. A bejegyzése második felében azonban keserédes szavakkal folytatta - vette észre az nlc.

Hol felnőttem (Hajdúnánás), ott a Kelezi-főcsatornában és a nagyon erős gyógyvízű strandon lehetett úszni. Csakis olyan helyen szeretnék mindig élni, ahol van olyan természetes víz, amiben lehet úszni. Nagy igazságtalanságnak tartom, hogy Magyarország tavainak a tetemes többségét csak horgászati céllal lehet használni. Ezeknek a tavaknak minimum a felében le kellene választani egy részt, amit úszásra, fürdőzésre is használhatnak. Nem szólhat minden a pénzről! A Lupa tó olyan zajos lett, hogy az egykori kedvenc tavam számomra használhatatlanná vált, de szerencsére így is sok ember örömforrása. A nyár egyik legnagyobb ajándéka a természetben fürdőzni. Most kell télire betölteni magunkat!”

– írta videója mellé, melyben megmutatta a békés környezetet.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Spitzer Gyöngyi (@mamagesa) által megosztott bejegyzés

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)