Mérgező gombából készült a lakoma Vas megyében: belehalt a férfi édesapja a pörköltbe

A vádirat szerint a férfi a kemenesháti háza udvarán az általa szedett és lila pereszkének vélt – gombaszakellenőrrel meg nem vizsgáltatott – valójában mérgező pókhálós gombából és ismerősétől kapott vargányákból gombapörköltet készített, amiből édesapjával együtt ettek.

Az elkövető másnap gombamérgezés miatt kórházba került, ahonnan saját felelősségére távozott, majd az ezt követő nap a vádlottal együtt a sértettet is kórházba szállították a mentők gombamérgezés miatt, ahol az idős sértett elhunyt.

A közlemény szerint a sértett halála azért következett be, mert a vádlott az általa gyűjtött és ténylegesen nem ismert fajtájú – mérgező pókhálós – gomba gombaszakellenőrrel történő vizsgálatát elmulasztotta, és az ebből készített ételből adott a sértettnek is, aki gombamérgezést szenvedett.

A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Törvényszék fog dönteni.

Ilyen a pókhálósgomba

A pókhálósgombák (Cortinarius) a bazídiumos gombák közé tartozó pókhálósgombafélék családjának egyik nemzetsége (genusa). Mintegy 3180 fajával a kalaposgombák egyik legnagyobb nemzetsége.[1] Fajai az egész világon elterjedtek. Közös jellemvonásuk, hogy a fiatal példányok kalapjának széle és tönkje között pókhálószerű fonalakból álló részleges burok, kortina (cortina latinul függöny) húzódik. Mire a termőtest kifejlődik, a kortina többnyire eltűnik, esetleg csak maradványai láthatók a kalap peremén és a tönkön. A nemzetség minden tagjának rozsdabarna a spórapora. Egyes fajok (mint a mérges pókhálósgomba) súlyos, akár halálos kimenetelű mérgezést okozhatnak, ezért – bár vannak a nemzetségen belül ehető fajok is – fogyasztásuk nem ajánlott.

Jellegzetességek



A pókhálószerű kortina, amelyről a nemzetség magyar és tudományos nevét is kapta, a kifejlett gombák többségénél nyomtalanul eltűnik. Jellemző a spórapor is, amely szinte mindig rozsdabarna vagy barnásvörös. Nemzetségszinten viszonylag könnyű felismerni, de az egymáshoz igen hasonló és nagyszámú fajok között különbséget tenni esetenként a szakértőnek is kihívást jelenthet. Minden ide tartozó faj a növények gyökereivel mikorrhizát képez.[2]



Viszonylag gyakoriak körükben az élénk színek, egyes fajokat (pl. vérvörös pókhálósgomba) régebben festékanyagként hasznosítottak.



Számos pókhálósgombafaj vesekárosító méreganyagot, orellanint tartalmaz. A mérgezés egyes esetekben (pl. mérges pókhálósgomba, csúcsos pókhálósgomba) halálos is lehet. Mivel könnyen összetéveszthetők más fajokkal, általánosságban elmondható, hogy a genus egyik faját sem ajánlott elfogyasztani (a kevés kivételhez tartozik a gyűrűs ráncosgomba és az óriás pókhálósgomba). A lilás árnyalatú fajokat az ehető lila pereszkével is össze lehet téveszteni