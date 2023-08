Félelem és reszketés a somogyi faluban: éjszaka lassan aludni sem tudnak, akkora a pánik

Fél és reszket Homokszentgyörgy: a somogyi kis faluban az utóbbi hetekben megszaporodtak a lopások, a házaknál meg a kamerák és a mozgásérzékelők. Száz lakos összejött, hogy éjszakánként felváltva járőrözzenek. A település lakói között van olyan, aki szerint a helyiek ezt már kicsit túltolták, és mindenhol veszélyt látnak. A rendőrség hivatalosan két bűncselekményről tud - írta riportjában a Telex.

Ahogy pár napja a HelloVidék is hírt adott róla, több lopás és betörés is történt az elmúlt két hétben a somogyi Homokszentgyörgyön, ezeknek többek közt az ezerfős falu ismert és megbecsült tagjai is áldozatul estek, ezért civilek fogtak össze, hogy járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját.

Három hét alatt tíz-húsz betörés volt a faluban. Félünk, jobban figyelünk, már a lámpák is égnek éjszaka

– mesélte egy keresztbe tett kézzel álló férfi a háza előtt a Telexnek.

Az élet pedig egészen augusztusig nyugodtan és zavartalanul folyt a somogyi faluban, most viszont betörések és lopások tartják izgalomban a helyieket, bár arról mindenki mást mond, pontosan mennyi bűncselekmény is történt. Van, aki szerint nem volt tíz-húsz betörés, inkább csak kettő, ő legalábbis csak ennyiről tud, másnak meg fogalma sincs, nem is érdekli, abban viszont mindenki egyetért, hogy mindez az elmúlt két-három hétben kezdődött.

Az elkövetők főleg a melléképületekbe törtek be, fűnyírót, kaszát vittek el, dehogy azt, robogót, meg pénzt, egyszer pedig még egy traktort is megpróbáltak kitolni; a drótokat elvágják, a kutyákat megmérgezik, jönnek a különféle infók.

Annyi biztos, hogy a Somogy megyei rendőrséghez két bejelentés érkezett eddig: a Telexnek azt írták, egyszer egy szobában lévő pénzkazettából loptak el 22 ezer forintot, egy másik esetben meg egy 80 ezret érő robogót egy melléképületből.

Ahogy a Telex tudja, gyanúsított viszont még nincs – legalábbis a helyiek szerint –, a rendőrség meg erről nem ad infót a nyomozás alatt. Összeesküvés-elméletek azért már vannak. A faluba ugyanis nemrégiben két új család költözött, a lakosok pedig hozzájuk kötik a bűncselekményeket, legalábbis rögtön arról kezdtek el gondolkodni, hogy furcsa az egybeesés. Messzemenő következtetéseket azért nem akarnak levonni, mondják néhányan, de hát errefelé ezt beszélik.

A Somogy megyei rendőrség a Telexnek a homokszentgyörgyi helyzetről azt írta, „a Barcsi Rendőrkapitányság a további bűncselekmények megelőzése, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében megerősített létszámmal van jelen a településen”.

