Gyilkos fertőzések terjednek világszerte: ez lehet az oka az itthon is támadó kóroknak

Nemcsak Észak-Amerikában, de Európában, így Magyarországon is megnőtt a gombás fertőzések száma. A legnagyobb veszélyben a kórházban lévő immunhiányos betegek és az idősek otthonában élők vannak, de a rémálom forgatókönyvek szerint a gombák indítják el a következő világjárványt, ami elől már nem lesz menekvés. Az egyre melegedő éghajlat pedig segíti a terjedésüket, írja az Index.

Egyre több fertőző megbetegedést okoznak a gombák a világban, és bár egyelőre még a járványok különböznek egymástól méretben, földrajzi helyzetben és az általuk érintett egyedek típusában, de mind gombáknak tulajdoníthatók. Fertőzött nemrégiben a Candida auris, a blastomycosis, a Fusarium solani gomba által okozott agyhártyagyulladások száma is növekvő tendenciát mutat. De a kutatás szerint évente negyed-fél millió amerikai fertőződik meg a Histoplasma penészgombával is.

Tom Chiller, a fertőző betegségek orvosa és a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gombás betegségek osztályának vezetője azt mondja, egyértelmű és kimutatható növekedést tapasztaltak a gombás fertőzések terén. Az ok szerinte egyértelmű.

Egyre többen élünk a Földön, egyre hosszabb ideig, de a magasabb életkor általában gyengébb immunrendszerrel jár, ami fogékonyabbá tesz a fertőzésekre. Ráadásul ismeretlen kórokozók bukkantak fel, amik őrületes iramban szaporodnak, és új területeket követelnek.

Sok kutató szerint a bolygó felmelegedése is okolható a gombás fertőzésekért.

Az emberek és más emlősök testhőmérséklete eddig magasabb volt, mint amit a legtöbb gombás kórokozó elvisel, ezért évszázadokig védettek voltak a legtöbb fertőzéstől, de most, hogy a külső hőmérséklet is emelkedik, a gombák elkezdtek alkalmazkodni, és már bennünk is egész jól érzik magukat. Mi pedig elveszítjük ellenálló képességünket.

A rémálom forgatókönyve

A koronavírus-járványt épphogy kihevertük, amelynek ráadásul újabb változatai döngetik már a kapukat, de nem lélegezhetünk fel, mert egyesek szerint a Candida auris elhozza a horrort életünkbe azzal, hogy több gyógyszerre is rezisztens, hatékonyan (akár két hét alatt megfertőzve egy egész osztályt) terjed egészségügyi intézményekben. A kórokozó spontán módon 14 évvel ezelőtt jelent meg három meleg éghajlatú tájon: Dél-Amerikában, Indiában és Dél-Afrikában, ezekről a helyekről vitték be Észak-Amerikába, de alkalmazkodásukat jól mutatja, hogy most már nem kell őket szállítani, helyben is történnek megbetegedések.

De Európában, így nálunk is megnőttek az ilyen esetszámok, egy tavalyi felmérés szerint egy év alatt csaknem megkétszereződtek, a növekedés tehát földrajzi megoszlásban is megfigyelhető.

Bizonyos kutatások szerint a gomba mindig is az emberi szervezetben élő mikroorganizmusok között volt, de mivel nem okozott fertőzést, senki sem vizsgálta, hogy egészségügyi problémákat okoz-e. Természetes környezetben, a talajban, vizes élőhelyeken is előfordul, de az még nem világos, hogy innen kerül-e az emberre. Talán az, hogy egyre inkább beavatkozunk a természetbe, vándorlásra készteti a gombát. És minél több forró nap követi egymást, a gombák annál jobban élvezik a helyzetet, gyorsan alkalmazkodnak és szaporodnak.

