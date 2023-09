Hagyd a drága bolti kencéket, amikor itt a babér: ingyen készíthetsz belőle házi csodaszereket

Vétek csak fűszerezésre használni a babérlevelet, amikor a sajgó ízületek, de bőrbajok ellen is bevetheted! Hozzuk pár a szuper receptet, a teától a bőrápoló kenőcsön át, aminek titkos összetevője mind-mind a babér. Fedezzük hát újra fel!

A magyaros fogások alapfűszere, nincs se gulyás, se babos vagy káposztás étel nélküle. Sokoldalú növény, a görögök sportolóikat, hadvezéreiket koronázták vele, de a középkorban a pestis ellen is bevetették. Igen, a babérlevélről lesz szó, aminél olcsóbb és egészségesebb gyógynövényt keresve se találhatnánk. Párszáz forintos tételből hónapokig elgazdálkodhatunk vele a konyhánkban. Sőt, dézsás kiszerelésben már 4000-5000 forintért saját miniültetvényünk lehet, de ne szaladjunk ennyire előre! A mediterráneumban vadon termő cserje azonban tényleg hihetetlen gyógyító erővel bír, kár levelével csak a krumplifőzeléket feldobni!

Egy kis babértörténelem

Apolló szent növényeként ismerték az ókori Görögországban. A Kis-Ázsiában, a Földközi-tenger vidékén és az Atlanti-óceán mediterrán éghajlatú szigetein vadon terem. A kultúrákban növő örökzöld cserje vagy fa egészben használt levele, értékes karakterű fűszer. Idehaza üvegházban, vagy az ország enyhébb klímájú vidékein szabad földön termeszthető. A Törökországban és Kaliforniában termett levelek a legkeresettebbek.

A hiedelmek szerint a babér képes megvédeni a testet bármilyen külső sérelem, támadás ellen. Az indiánok babérfüst segítségével érték el a lélek nyugalmi állapotát. Babérfüst belélegzésével tisztították meg a tüdejüket és a melléküregeket. A középkorban az a hír járta, hogy a pestist is meg lehet gyógyítani a babérlevél segítségével. Az összezúzott és szeszbe áztatott babérlevél jó orvosságnak számított a láz csillapítására is.

Bármennyire meglepőnek tűnhet, de ha fáj a fejünk, vagy az ízületeink rendetlenkednek (kis mennyiségben) önmagában rágcsálni is lehet! Fűszerként nemcsak a nehéz ételek emésztésében segít, remek gyulladáscsökkentő, baktériumölő, jó a hörgőknek és az asztmára is, de használják vízhajtóként. A babérolajjal lehet csökkenteni az ízületi fájdalmakat, de bevethető stressz, sőt még migrén ellen is.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a babérlevélből mértékkel kell használni, mivel túlzott fogyasztása vagy alkalmazása nem ajánlott, és gyomorpanaszokat okozhat.

Emellett a babérlevél terhesség alatt és bizonyos egészségügyi problémák esetén kerülendő.

A babérolaj volt az első szilárd szappan alkotóeleme

Az Aleppo szappan arab neve Sapun Ghar, azaz babér szappan. A keresztes lovagok hozták be ezt a szappant Európába, konkrétan Marseille-be, ahol ez a szappan lett az alapja a szappaniparnak. A babérolaj volt az első szilárd szappan alkotóeleme, ez volt minden szappanok őse. Sajátossága volt – és az a mai napig is – ennek a szappannak, hogy az igen érzékeny bőrűek is használhatják jótékony hatása miatt.

Lássuk hát, miként vethető be!

A babérlevél hatóanyagai az illóolajok, a csersav és a keserű anyag. A babér jó köptető és köhögéscsillapító. Vizelethajtó hatása van, veseelégtelenség esetén szokták használni. Sokban segítheti mozgásunkat, mivel természetes helyi fájdalomcsillapító hatása van. Nagyon hatékony a bélgombák, a Candida gomba ellen is. Mivel rothadás gátló hatású, puffadásra is jó. Étvágyjavító és serkenti az emésztést. Enyhe altató és nyugtató hatású, és használják fejfájás ellen is. A herpesz tüneteit is enyhíti, mert vírus, baktérium és gombaölő hatása is van.

Fűszerként: jobb, ha szárított formában használjuk, úgy vesszük, mert ebben a formában már nincs benne a keserű íz. Savanyú ételekhez, hüvelyesekhez, füstölt húsok mellé, ragukhoz, egytálételekhez, halakhoz szokták használni.

jobb, ha szárított formában használjuk, úgy vesszük, mert ebben a formában már nincs benne a keserű íz. Savanyú ételekhez, hüvelyesekhez, füstölt húsok mellé, ragukhoz, egytálételekhez, halakhoz szokták használni. Babérteát is készíthetünk a leveléből, amelyet gyomorproblémák kezelésére vagy meghűléses tünetek enyhítésére vethetünk be. Recept: egy liter vízben 10 gramm szárított babérlevelet megfőzünk, állni hagyjuk 10 percet, majd szűrve fogyasztjuk. Napi két csészénél többet nem ajánlott inni.

is készíthetünk a leveléből, amelyet gyomorproblémák kezelésére vagy meghűléses tünetek enyhítésére vethetünk be. Recept: egy liter vízben 10 gramm szárított babérlevelet megfőzünk, állni hagyjuk 10 percet, majd szűrve fogyasztjuk. Napi két csészénél többet nem ajánlott inni. Illóolajat is készítünk belőle, amelyet masszázsolajként vagy aromaterápiás célokra is remek. Az illóolajnak antimikrobiális tulajdonságai is lehetnek. Olajkivonatával külsőleg, vékonyan az ízületekbe dörgölve hatásos. Ülőfürdőként, 10-15 percig használva nyugtató és altató hatása van. Ezt úgy érhetjük el, hogy főzetet készítünk, amit a fürdővízbe öntünk.

is készítünk belőle, amelyet masszázsolajként vagy aromaterápiás célokra is remek. Az illóolajnak antimikrobiális tulajdonságai is lehetnek. Olajkivonatával külsőleg, vékonyan az ízületekbe dörgölve hatásos. Ülőfürdőként, 10-15 percig használva nyugtató és altató hatása van. Ezt úgy érhetjük el, hogy főzetet készítünk, amit a fürdővízbe öntünk. Rovarriasztóként is bevethető a babérlevél. A megtördelt babérlevél alkalmas arra, hogy távol tartsa élelmiszereinktől a molyokat – de csak abban az esetben, ha elég illóolajat tartalmaz. A csótányok sem szeretik az illatát, a járatokhoz darált babérlevelet kell szórni. A kamrát vagy a ruhásszekrényt szagelszívóként helyezhetjük el.

is bevethető a babérlevél. A megtördelt babérlevél alkalmas arra, hogy távol tartsa élelmiszereinktől a molyokat – de csak abban az esetben, ha elég illóolajat tartalmaz. A csótányok sem szeretik az illatát, a járatokhoz darált babérlevelet kell szórni. A kamrát vagy a ruhásszekrényt szagelszívóként helyezhetjük el. Kenőcsökben használva hatékony a reumás panaszok ellen. A ficamok és rándulások gyógyulását is elősegíti. Csecsemőknél, kenőcsként külsőleg alkalmazva csökkenti a hasfájást.

A teraszon is lehet saját mini babérültetvényünk

Mielőtt belevágnánk a babér házi termesztésébe, azért jó tudni, hogy ez a mediterrán növény a tápanyagban gazdag talajt szereti. Érdemes azonban kísérletezni vele, hiszen nemcsak szép dézsás cserjénk lehet, de mondjuk a leanderrel ellentétben (ami mérgező) rendkívül hasznos is. A szabadban a félárnyékos, szellős helyet kedveli. Teleltetni kell, hiszen a meleget kedveli. Ez azt jelenti, hogy balkon növényként kell kezelni, többször át kell ültetni. Teraszunk vagy balkonunk dísze is lehet, de figyelni kell arra is, hogy a cserép megfelelő nagyságú legyen. Öntözni elég mértékkel, vízigénye átlagos. Szaporítani őszi magvetéssel, és nyáron dugványozással lehet.

Végezetül, íme egy szuperolcsó babéros recept – reumatikus fájdalmakra

Hozzávalók: 5 szál friss rozmaring, (lehet használni szárítottat is) 10 db babérlevél, 2 dl olivaolaj.

