Rengeteg autós nem tudja: ezért milliós bírságot is kaphatnak a figyelmetlen sofőrök

Itt van az ősz és vele együtt a fokozott vadveszély az utak mentén. A vadgázolások különösen az éjszakai, hajnali órákra jellemzőek, amikor a nagyvadak elindulnak búvóhelyeikről táplálékot, vizet keresni. A vadbalesetek gyakran anyagi kárral végződnek, de esetenként figyelmes és szabályos vezetés mellett is okozhatnak személyi sérüléseket.

2023. július 1-től a vadászati törvény megváltozásával módosultak a vaddal ütköző gépjármű, illetve a vadásztársaság felelősségi kérdése is. Így a korábbi gyakorlattal ellentétben szinte minden esetben a jármű tulajdonosának, illetve üzemben tartójának kell megtérítenie a keletkezett kárt. Útra tévedő nagyvaddal az év bármely szakaszában találkozhatunk, az őszi hónapokban azonban különösen megnő a vaddal történő autós ütközés veszélye. A vadveszélyes utak mentén az illetékes vadásztársaságok erre figyelmeztető táblákat helyeznek ki. Erdős-bozótos vidékeken azonban mindenképpen óvatosan vezessünk azokon az útszakaszokon is, ahol nincs kihelyezve vadveszélyt jelző tábla. Ha vadat látunk, érdemes lassítani, mert viselkedése kiszámíthatatlan, és egyszerre több egyed is megjelenhet, ennek ellenére még lassan közlekedő, sőt akár álló autóba is belefuthat egy megijedt vadállat.

Ez év július 1-jével életbe lépett a 2023. évi XLIV. törvény, amelyben a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításai is megtalálhatók. Ennek értelmében a vadásztársaság ezentúl csak akkor kötelezhető kártérítésre, ha az autós minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a baleset előtt a vadat űzték, lőtték vagy hajtották. Ha ez nem sikerül, akkor a jármű tulajdonosa nem számíthat kártérítésre a vadásztársaságtól, sőt valószínűleg a vadásztársaság fog kártérítési igénnyel fellépni. A törvényi változások azt is előírják, hogy gyorsforgalmi utat (autóutat, autópályát) úgy kell üzemeltetni, hogy arra a vad ne tévedhessen fel, így ezek üzemeltetése nem minősül veszélyes üzemi felelősségnek, vagyis a fenntartónak kell vállalnia a felelősséget az itt elütött vadakért.

Ha mégis bekövetkezik a vadgázolás először fontos szemügyre venni, hogy történt-e személyi sérülés, ha igen, akkor azonnal értesíteni kell mentőket és a rendőrséget. Ellenkező esetben, nem szükséges a rendőri intézkedés, ugyanakkor érdemes lehet helyszínelést kérni, mivel ilyenkor a rendőrök értesítik a vadásztársaságot, és a vétlenség bizonyítása is fontos lehet. Fontos azt is észben tartani, hogy baleset esetén ne nyújunk az elgázolt állathoz, mert ha még életben van, akkor agancsával, harapásával vagy rúgásával sérüléseket okozhat. Az elpusztult állat tetemét pedig tilos elvinni, az ugyanis a vadásztársaság tulajdonát képezi, így a cselekmény lopásnak minősül.

Címlapkép: Getty Images