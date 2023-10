400 mangalicát nevel a fiatal állattenyésztő: ez Fekete Zsóka sikerének titka

A világ folyamatosan fejlődik, ugyanakkor van, ami nem változik: a sztereotípiák. Ez a mezőgazdaságban talán hatványozottan igaz, főleg, ha nőként próbál meg valaki helyt állni. Pláne fiatal nőként. Az viszont tagadhatatlan, hogy például az állattenyésztés egy férfias szakma, tekintve, hogy komoly fizikai erő szükséges hozzá - írja az Agrárszektor. Arról, hogy miként érvényesülhetnek a nők az ágazatban, Fekete Zsóka beszélt a lapnak.

Fekete Zsókának saját mangalica farmja van, ahol nagyjából 400 jószággal dolgozik nap mint nap, fáradhatatlanul. Gyerekkora óta állatok veszik körül, így szinte nem volt kérdés, hogy merre vezeti az út:

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a szüleim, nagyszüleim is mezőgazdasággal foglalkoztak, foglalkoznak. A nagyszüleimnél állatok is voltak a kertben, disznók, lovak, tyúkok, kutyák, az udvarban megszokott állattartás volt. Én ebbe születtem bele. Már 9 évesen elkezdtem foglalkozni nyulakkal, amikor a testvéremmel kaptunk húsvétra kisnyulakat, és nem engedtem levágni, hanem tovább tenyésztettem őket, és 10 éves koromra komplett tenyészállományom lett. Az iskoláimat is ilyen területen végeztem. Édesapám biozöldség-termesztéssel foglalkozott Hajdúböszörményben, 1997 óta bioföldterületeink vannak, és az volt a tervem, hogy ezt a családi vállalkozást folytatom. A fiatal gazda pályázaton pályáztam, és annak a segítségével állattenyésztésbe kezdtünk a nulláról. Abból indultunk ki, hogy feldolgozzam a biozöldségeket, és a mangalica megegye a mellékterméket. Amikor a mangalicáink megérkeztek, vemhesek voltak, egy hét múlva elkezdtek fialni, és több mint 50 mangalicám lett , így a zöldségfeldolgozás áttendált a húsfeldolgozás irányába. A fő profil a későbbiekben a mangalicatenyésztés - egy 20 kocából álló törzsállományom volt - és a húsfeldolgozás vonalán folytattam az utamat. Azóta bővül az állatállomány és szélesedett a termékpaletta

- mondta.

Hozzátette, nem mondható nőiesnek ez a szakma, de ki tudott benne teljesedni, és úgy gondolja, hogy akár példát is tud mutatni a fiataloknak. Sokszor visszahívják őt az iskolái, és előadásokat tart, hogy motiválja a fiatalokat abban, hogy igenis el lehet helyezkedni a mezőgazdaság területén, akár az állattenyésztés, élelmiszer-feldolgozás területén.

Most már engem is elég sokan keresnek külföldről is, belföldön már elsősorban Budapesten értékesítek, és hála Istennek törzsvásárlóim vannak az ország minden táján. Engem ez boldogít a rengeteg díj mellett. Egyik büszkeségem: 2022-ben elnyertem a Gasztroteljesítmény kategóriában a leginspirálóbb nő címet. Ez azt jelenti, hogy motiválhatom a fiatalokat, mint nő ebben a férfias szakmában, miközben tudok nő is maradni, de közben megállom a helyemet. Ez nyilván kemény munka, vannak álmatlan éjszakák is, ha az ember olyan feladatokat tűz ki magának, de ez egyben öröm is.

Egy pályakezdőnek mindig bizonyítania kell, ez pedig Fekete Zsóka esetében sem volt másként: eleinte nem igazán hitték el a szakmabeliek, hogy fiatal nőként is helyt lehet állni. Elmondása szerint a szülei nélkül neki sem ment volna, de mindig tett azért, hogy ott legyen most, ahol:

Ma is járok képzésekre, amikor elkezdtem az állattenyésztést, jártam pl: állatorvosi szaksegéd-képzésre, hogy el tudjam végezni az állatorvosi munkákat is. Sokat köszönhetek a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének és az állatorvosomnak is. Talán ezért is mentem ennyire utána mindennek, hogy ne nézzenek le a férfiak. Mára elfogadják és tiszteletnek azért amit eddig elértem. A feldolgozásban is besegítek a kollégáknak, nemcsak irányítok, hanem, ha kell, én is beállok. Nyilván sok feladat van, amit napról-napra meg kell oldania egy vállalkozónak. A piacon én értékesítek személyesen édesanyámmal. Így megvan a személyes kontakt a vevőkkel, akik nemcsak törzssárválókká váltak, hanem szinte barátok lettek a hosszú évek során.

