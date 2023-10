Ingyen terem a legjobb zöld mosószer hozzávalója itthon: pofonegyszerű az elkészítése

Környezetbarát, otthon is könnyen elkészíthető hulladékmentesen, és szinte ingyen van: ez a vadgesztenyéből főzött mosószer. Nincs más dolgod, mint hogy séta közben összeszedj néhány darabot ebből a szúrós héjú a termésből, és megfőzd otthon. Mutatjuk, hogyan!

A vadgesztenye magja értékes anyagokat tartalmaz, köztük szaponinokat. A szaponinok felületaktív anyagok, vízzel összerázva habot képeznek, akárcsak a mosódió esetében, és ennek köszönhető tisztító hatása.

A vadgesztenye magja ugyanúgy működik, mint a mosódió, csak ott a külső héj tartalmazza a szaponinokat.

A vadgesztenye nagy előnye, hogy itthon szinte bármelyik faluban, városban találunk belőle bőségesen, így lényegében ingyen hozzájuthatunk egy-egy őszi séta alkalmával. Ezzel szemben a mosódiófa egy szubtrópusi növény, ami Délkelet-Ázsiában terem, így a mosódió hazánkba szállítása már önmagában is hatalmas ökológiai lábnyommal jár.

Folyékony mosószer vadgesztenyéből

Hozzávalók:

10 db vadgesztenye (a sárgás-fehér belső magra lesz szükség)

1 liter víz

Elkészítés:

Az összegyűjtött vadgesztenyét mosd meg, majd itasd le róla a vizet!

Késsel, kalapáccsal, húsklopfolóval vagy sodrófával, netán diótörővel vágd/törd fel a vadgesztenyét!

Távolítsd el a külső, barna héját, csak a sárgás-fehér belső magra lesz szükség.

A magot próbáld minél apróbbra összevágni, de le is reszelheted, vagy aprítóban is megdarálhatod.

Az így kapott zúzalékot tedd egy edénybe, és öntsd fel 1 liter vízzel.

Forrald fel az egészet, és forrástól számított kb. 10 percig főzd, majd hagyd kihűlni.

Főzés során friss fűszereket is tehetsz a vízbe, hogy kellemes illata legyen a mosószernek, vagy az elkészült, lehűlt mosószerbe csepegtess illóolajokat, 10 cseppet literenként.

A lehűlt levet szűrd át egy üvegbe. Ha nagyon apró volt a vadgesztenye magja, érdemes egy konyharuhát helyezni a szűrőbe, hogy felfogja a finom szemeket is. A barna maghéj és a leszűrt mag mehetnek a komposztba.

Használatig tárold a mosószert hűtőben, ahol úgy 7-8 napig tárolható.

Felhasználása

A vadgesztenyés mosószert színes és fehér ruhákhoz is használhatód. Adj 0,5-2 deciliter folyékony vadgesztenyés mosószert 1 adag ruhához. Ez a mosószer poros, enyhén szennyezett ruhákhoz alkalmas, a makacsabb foltokat nem fogja kivinni. Kombinálható mosószódával, szódabikarbónával, mosószappannal, a makacs foltokat ajánlott előkezelni folttisztító szappannal. A mennyiséget és kombinációkat ki kell tapasztalni, kinél mi válik be. Miután sikerül elsajátítanod vele a mosást, nagyon olcsón juthatsz mosószerhez, aminek az ökológiai lábnyoma jóval kisebb, mintha mosódiót használnál, arról nem is beszélve, hogy mennyit spórolhatsz így a mosáson.

Szilárd mosószerként is használhatod

Ha nem szeretnél folyékony mosószert főzni, vagy gondot okoz a tárolása, a mosódióhoz hasonlóan is használható a vadgesztenye magja. Ebben az esetben a vadgesztenye magját vágd apróbb darabokra! Egy zsákba vagy zokniba kötve tedd a ruhák közé, és már moshatsz is. Arra figyelj, hogy ilyenkor 40 Celsius fokon, vagy ennél magasabb hőfokon moss, ugyanis a szaponinok csak ekkor fognak kioldódni a magból.

Tárolása, szárítása

A folyékony mosószer hűtőben 7-8 napig tárolható, ezért kisebb adagokat érdemes készíteni, amit rövid időn belül fel tudsz használni.

Mivel a vadgesztenye termése szezonális, az ősszel összegyűjtött magokat terítsd szét, és szárítsd meg, majd hálós zsákban tárold. Fontos lépés a szárítás, mivel a vadgesztenye nagyon könnyen és gyorsan penészesedik. Amikor mosószert szeretnél készíteni, meleg vízbe áztasd be a szükséges mennyiségű vadgesztenyét, hogy a külső héj felpuhuljon, és könnyű legyen feltörni, mivel e nélkül a kiszáradt terméssel nehéz dolgozni.

