Rettenetes állapotban van az ország második legnagyobb temploma: azonnal be kell avatkozni

A rekonstrukció első ütemében statikailag kell megerősíteni az ország második legnagyobb templomát, illetve a födémet is rendbe kell tenni. Csak ezt követően kezdődhet meg a homlokzat felújítása. Míg a rekonstrukció le nem zárul addig a pápai Szent István vértanú templomban nem tartanak miséket, liturgiákat - írja közleményében az Infopápa

Az elmúlt héten felállványozták Pápa egyik legemblematikusabb épületét. Két évvel ezelőtt jelentették be, hogy kívül-belül megújul a Nagytemplom. Az épület teljes körű felmérése már megtörtént, valamint a beruházás előkészítése is. Ma délelőtt sajtótájékoztatón ismertették a már elvégzett munkát, illetve a kivitelezőkre váró feladatokat. A sajtótájékoztatón elhangzott, a templom felújítás I. ütemében az eredetileg tervezett felújítási munkákat megelőzően szerkezetmegerősítési feladatokat szükséges elvégezni. A tartószerkezeti tervezés során a templom falazott szerkezeteiben jelentős mennyiségű, különböző mértékű repedéseket tártak fel.

A templom falazott szerkezetei állapotának minél hosszabb ideig történő megőrzése érdekében a tartószerkezeti szakvélemény feszítőkábeles megerősítést javasolt, ami hatékonyan tudja biztosítani a templom hosszirányú, keresztirányú és koszorúszerű összefogását is. Az épület födémszerkezete is megerősítésre és felújítása szorul, jelentős mennyiségű faanyag cseréjére, és acél megerősítésre van szükség. A munkák- az időjárás függvényében - várhatóan a jövő év első felében fejeződnek be, amellyel párhuzamosan a homlokzat megújítása is megkezdődhet.

A templom méretéből és az épület problémáiból adódóan is meghaladja a helyi közösség és az egyházmegye képességeit a felújítás nagyságrendje. Ugyanakkor nagy jelentőségű épületről van szó, ami nemcsak művészeti, kulturális értéket képvisel, hanem a hívőközösség számára is nélkülözhetetlen

– fogalmazott dr. Udvardy György veszprémi érsek.

Dr. Áldozó Tamás polgármester igazodási pontnak nevezte a pápai Nagytemplomot, amely szinte a város minden pontjáról látható. A városvezető hozzátette, a templom környéke az elmúlt 10 évben nagyon sokat változott, megújult a Fő tér, az Esterházy-kastély, újjáépült a kastélykerítés, ennek a folyamatnak a betetőzéseként is értelmezhető a templom megújulása.

