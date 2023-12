Repülőszörny tartja rettegésben a Nyírségben élőket: még egy embert is elragadhat

Korábbi cikkeinkben már foglalkoztunk a Mátranováki fanyüvő és a Badacsonyi Görényember legendájával. Azonban a magyar legendás állatok gyűjteménye itt még nem fulladt ki, sőt szélesebb a lista, mint gondolnánk. Most cikksorozatunk befejezőrészében két mitikus lénynek is igyekeztünk utánajárni. Ezek a rettegett teremtmények pedig nem mások, mint a Hundraco és a Tarpai farkasember.

A Hundraco

A hundraco nevű lény egy olyan kriptid, ami megjelenésében leginkább már egy réges-rég kihalt hüllőre hasonlít. Ezt a teremtményt szóbeszédek szerint az Alföldön, és azon belül is főleg a Nyírségben észleltek a legtöbbször. Beszámolók szerint ennek az állatnak 3-4 méter is lehet a nagysága, tehát nagyobb, mint egy átlagos sas vagy sólyom. Nagyságából adódóan elméletileg képes lehet egy ember elragadására is. Hangja vékony, madárszerű, emellett szárnya denevérszerű, amin átszűrődik a nap fénye. Színéről megoszlanak a vélemények: egyesek szerint fehéres színe van, mások szerint világosbarna, míg vannak, akik inkább sötétbarnásnak, majdnem feketének írták le. Neve egyébként a Bakonyban megtalált, feltehetőleg kréta korban élt Pterosaurus, a Bakonydraco nevéből ered, amelynek maradványait 2000-ben találták meg.

Ennek a szörnynek a mítosza is már hosszú évek óta a Nyírségben élő emberek szóbeszédének alapját képezi, ami csak akkor jön elő északkeleten fekvő, eldugott rejtekéből, ha táplálékra vágyik. Jelenlétére magyarázat lehet a vándoralbatrosz nevű madárfaj, ami a Föld jelenleg ismert legnagyobb repülni képes madara, ugyanis ennek a madárnak szárnyfesztávja a 3 és fél métert is meghaladhatja, ám ez a madárfaj Magyarországon nem honos, így kénytelenek vagyunk a legendákra hagyatkozni.

Egy friss szemtanú így emlékezett vissza a repülő szörnnyel való találkozásra:

Bent voltunk a városban, a Nyír Pláza közelében van egy Penny, ott szoktunk vásárolni. Aztán ahogy mentünk a Nefelejcs utcában, egy hatalmas árnyék suhant el felettünk. Felkaptam a fejem, és egy nagy szárnyat láttam elhaladni a ház felett. Rögtön szóltam a feleségemnek, hogy “odanézz, odanézz”, de ő már nem láthatta a háztól. Hazafelé aztán megint láttuk.

Amikor másodjára látta a házaspár a madarat akkor már elméletileg messzebb repült. A leírás ráillik a hundraco fentebb magyarázott kinézetére ugyanis a szemtanúk egy sötét színű nagy szárnyas madárt láttak, ami hatalmas volt. Amikor a pár hazaért akkor kerestek rá az interneten, hogy milyen madárfaj lehetett ez, és ekkor szembesültek a hundraco legendájával.

Tarpai farkasember

Ez a lény 2019-ben került elő először, azóta is csak néhányan észleleték. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében történt a legtöbb észlelés, azon belül is Tarpán, Vásárosnaményban és Gergelyiugornyán látták a legtöbben. A lény hosszú lábú, zömök testű, kb. két méter magas félig állat félig ember lény akár egy tábortűz mellett elmesélt farkasemberes rémtörténet is lehetne. Beszámolók szerint ez a hosszú fekete szőrrel borított entitás jóval nagyobb, mint egy normál kutya, de két lábra is tud állni.

Egyik szemtanú úgy emlékezett vissza, hogy kocsmázás után, hajnalban botorkált haza Vásárosnaményból Gergelyiugornyára, az út során az illető telefonjának vakuját tartotta maga elé annak érdekében, hogy lásson is, valamint a korom sötét úton. Ám arra nem számított, hogy valóban látni fog valamit. Amit a telefon fényében látott az minden volt, csak nem kutya. A szemtanú azt mondta, hogy elsőre egy nagy, fekete bundás kutyának gondolta a lényt, ami a hátsó lábain kuporog.

Egy másik illető akkor találkozott a szörnnyel, amikor Tarpa környékén lerobbant autójával. Az észlelő egy közeli erdő fái között látott mozgást, és amikor odavilágított, egy különös alakot látott. Ő is egy túl méretes kutyának írta le, de mikor megmozdult, elmondása szerint olyan volt, mint valami tigris egy természetfilmből. Majd kilépett az állat a fák közül, beleszimatolt a levegőbe, miközben a két hátsó lábára állt.

A harmadik eset az kísértetiesen hasonlít az első szemtanú beszámolójára. A férfi egy péntek este éppen hazafelé tartott egyedül az Ugornya melletti úton. Hajnali 2-3 óra magasságában figyelmes lett az illető arra, hogy a bokor, ami mellett elhaladt furcsán kezdett el mozogni. A bokorból - a beszámoló szerint – e farkasszerű lény ugrott ki a férfi elé. Leírása szerint nagy, szőrös, idegenszerű lény volt. A férfi ijedtében lefagyott és a telefonját kezdte keresni, hogy képet készíthessen az állatról, ám mire újra felnézett a lény eltűnt. A dolgot csak tovább bonyolítja, hogy a férfi beszámolója szerint egy csepp alkoholt sem fogyasztott.

