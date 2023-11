Félelemben élnek a Badacsony környéki lakosok: ez a lény tartja őket rettegésben

Egy korábbi cikkünkben foglalkoztunk a Mátranováki fanyűvővel, ami a Mátra erdőségeit járja. Cikksorozatunk következő alanya az ugyancsak ismert magyar kriptid a Badacsonyi Görényember. Erről a lényről igencsak megoszlanak a vélemények ugyanis, amíg a fanyűvőt békésnek, sőt kifejezetten félénk teremtésnek írták le a szemtanúk, addig a Görényemberről olyan szóbeszédek is keringenek, hogy az emberre is kifejezetten veszélyes.

Nem kell Loch Nessig utaznunk azért, hogy legendás szörnyeket lássunk. Magyarországnak is megvannak ezek a mitikus lényei. Ilyen például a kevésbé ismert Badacsonyi Görényember, amiről az a hír járja a helyiek körében, hogy a borospincékben szeret settenkedni. Onnan lehet felismeri ezt a lényt, hogy - akárcsak a fanyűvő - emberszerű, mégis furcsán, görnyedten jár. Gyakran négykézlábra ereszkedik, hogy ártalmatlannak tűnjön, de amint a közelébe mennek, rögtön támad. A badacsonyi görényember szokásairól megoszlanak a vélemények: míg egyesek szerint csak az állatokat öli le, hogy kiszívja a vérüket, mások szerint az emberre is ugyanolyan veszélyt jelent. Továbbá a szóbeszédek szerint ennek a lénynek nagy bundája van, és mérgező anyagokat köpköd. Egyes emberek, akik állításuk szerint találkoztak vele azt is kiemelték, hogy szaga alapján messziről megismerhető jelenléte, ugyanis olyan bűzt áraszt magából, hogy olyan maximálisan büdös, mint egy bűzgörény, innen is eredhet a Görényember név.

Jobb, ha elkerülöd

A néphiedelem szerint, ha az ember találkozik vele, jobban teszi, ha nem mozdul meg, sőt a lélegzetet is érdemes visszatartani, amíg el nem távolodik tőlünk. Mégis vannak olyanok, akik azt állítják, hogy békés teremtményről van szó. Mint ahogy már esett róla szó az állat szeret a borospincék körül ólálkodni, mi több éjszaka jelenik meg ezeken a helyeken. Magányosan járja az erdőt, illetve időnként artikulálatlan hangokat hallat, járása görnyedt és bizonytalan. A lény elvileg halakkal és növényekkel táplálkozik főként, illetve őzeket és szarvasokat öl, hogy kiszívja vérüket, ám nem veti meg dögöket sem. A történetek úgy tartják, hogy az embereket kerüli ezért alapvetően rájuk nem ártalmas, ám ha úgy adódik, hogy összefutnak vele, akkor bizony agresszívvé válhat, főleg, ha megzavarják: ekkor négykézlábra ereszkedik, megpróbál teljesen ártalmatlannak tűnni, ám ha közelebb megyünk hozzá azonnal támad.

Észlelések

A legtöbb ember ezeknek a történeteknek a hallatán csak legyintenek, ugyanakkor vannak olyanok, akik tényleg hisznek ezeknek a lényeknek a létezésében. Ezeknek az embereknek a beszámolóit igyekeztük most összeszedni.

Egy idős badacsonytomaji néni azt mondta, hogy 1996-ban találkozott a görényemberrel. A hölgy az erdőben sétált, majd fura, mély hörgésre lett figyelmes. Ahogy jobban végig nézett környezetén meglátta a távolban, hogy egy szőrös valami megy a fák között. A nő elmondása szerint biztos volt abban, hogy nem állatot látott, mert két lábon járt, ugyanakkor bunda borította testét.

2008-ban egy férfi vélte látni a szörnyet kutyasétáltatás közben. A szemtanú szerint a kutyája ugatására lett figyelmes, hogy valamire ugat a fák között. A férfi nem igazán látta rendesen a sűrű növényzetben, így csinált egy képet telefonjával majd, amikor kinagyított a képet, akkor látta meg a lényt. A férfinek meggyőződése, hogy a görényembert látta, sőt hiszi, hogy már más is találkozott vele.

Aztán 2017-ben egy nyaralás alkalmával találkozott egy fiatal férfi a lénnyel. Napi kirándulásukról indultak zánkai szállásukra Badacsonyból, amikor is az esti sötétben az autó fényszórója megvilágított egy alakot, aki az út mentén sétált. A szemtanú beszámolója szerint mikor meglátta az autót, négykézlábra ereszkedett, és felnyomta a hátát, mintha fenyegetőnek akarna látszani. A férfi még a visszapillantóban látni vélte ahogy az emberszerű lény befutott az erdőbe és eltűnt.

Honnan származhat a lény?

A görényember eredet történeti pont olyan elborultak, mint a létezésének a feltételezése. Állítólag vannak olyan “kutatók”, akik szerint pár millió éve már léteztek ezek a teremtmények és természetes élőhelyüknek a Badacsonyt tartják. Megint csak más teóriák szerint a csernobili katasztrófa okozta sugárzás következtében alakult ki ez az életforma, amik később a Badacsonyba vándoroltak. Egy másik elmélet viszont már hasonlít az amerikai 51-es körzet teóriájához, és talán ez a legelborultabb. Eszerint a magyar honvédség végzett genetikai kísérleteket még régebben egy badacsonyi borospincében, amit laboratóriummá alakítottak át. A feltevés szerint innen szökhetett meg a lény, amelyet állítólag állati és emberi embriók keresztezésével hoztak létre.

