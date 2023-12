Alattomos járvány pusztít az otthonokban: ezzel a módszerrel szabadulhatsz meg a gyilkos gombáktól

Hogyan előzzük meg vagy szüntessük meg otthonunkban a magas páratartalmat, és vele a gyilkos penészesedést? Használjunk páramentesítőt? Hogyan működnek ezek az eszközök? Mennyibe kerülnek egyáltalán?

Tisztázzuk a legelején, a penész, mint egészségügyi kockázat, nem csak a rosszul szigetelt és nehezen kiszellőztethető vályogházakban, Kádár-kockákban élő százezrek életét keserítheti meg. A penész gyakori vendég a panelokban, de az új építésű lakóparkok lakói is találkozhatunk a falak sarkából induló, zöld vagy szürkésfekete foltokkal. A penészgomba bárhol kialakulhat, ahol spórája megfelelő nedvességtartalmat és tápanyagot talál. Ha „éhes”, nem ismer határokat, tapétán, fabútorokon, ruhaanyagon is megtelepszik, de igazán elemében a fürdőszobákban, pincékben, fűtetlen előszobákban és garázsokban érzi magát. Nem csupán esztétikai, de komoly egészségügyi kockázatot jelentenek.

A penész már kisebb dózisban allergiás tüneteket, hosszú távon asztmát okozhat, emellett a nedves falakra más allergének - baktériumok, poratkák - is rátelepedhetnek. A nedvesség ízületi bántalmakat okoz és összefüggésbe hozták a depresszió kialakulásával is.

A HelloVidék nem egy cikkben foglalkozott már a penészesedéssel, számos praktikát is megosztottunk arról, hogy méregdrága vegyszerek mellett/helyett milyen megoldásokban lehet még bízni. Sokan esküsznek a hypora vagy az ecetre is, utóbbi természetes gombaölő. A szakember szerint azonban a penész eltüntetéséhez korántsem elegendő magát a gombát letakarítani, annak életfeltételeit is meg kell szüntetni. A penész oka pedig elsősorban az, hogy valami oknál fogva a lakás hőmérsékletéhez képest túl magas a páratartalom. Cikkünkben most erről lesz szó, azt próbáljuk majd körbejárni, miként előzzük meg vagy szüntessük meg otthonunkban a magas páratartalmat. Érdemes-e százezrekért páramentesítő készülékeket beszerezni?

Mekkora páratartalom az, ami még optimális?

Az egészséges felnőtt ember számára a 40-50 százalékos páratartalom az ideális, mind a komfortérzet, mind az egészségmegőrzés céljából. Kisgyermekek szobájában ennél magasabb is lehet a páratartalom, náluk a 60 százalékos az ideális. A levegő páratartalmának megállapítására nagyon sokféle készülék létezik az olcsó, egyszerű mechanikusoktól a drága, digitális műszerekig. A drágább páramentesítők digitális páratartalom mérővel kerülnek forgalomba.

Ha géppel páramentesítünk, fontos a helyiség méretéhez és levegője páratartalmának megfelelő teljesítményű készülék kiválasztása, hogy a gép ne legyen túlterhelve, mert ez nagyobb energiafogyasztást eredményez. A Testado szakembere szerint a nagyobb teljesítményű, drágább típusok nemcsak a nedvességet távolítják el a légtérből, de aktív szűrőiknek köszönhetően meg is tisztítják a levegőt a portól, kórokozóktól.

Az alacsony páratartalom sem jó

Ha a páratartalom alacsony, - fűtési szezonban ez előfordulhat - azaz száraz a levegő, az ember légútjai kiszáradhatnak, a bőr szárazzá válik. A nyálkahártya hajlamosabbá válik az irritációra. Kiszáradnak, égő érzetűvé válnak a szemek, a száj. Jellemző tünet a köhögés, a torokkaparás. 35% alatti relatív páratartalom esetén a ruhák, szőnyegek, bútorok és hasonlók kiszáradása elősegíti a porképződést. A por fűtőtestekre tapadásával ammónia és más gázok keletkeznek, amelyek még inkább ingerlik a légutakat. Ezenkívül a száraz levegő hatására minden műanyagtípus villamosan feltöltődik, és ezek is fokozottan összegyűjtik a porszemcséket.

A túl magas páratartalom viszont tényleg vonzza a penészt

A túl magas páratartalom egyik lehetséges oka, hogy a lakásban élők számához, az ő életvitelükhöz viszonyítva túlságosan kicsi a légcsere. Az emberi szervezet ugyanis önmagában véve is sok párát termel. A lélegzés, az izzadás és mindennapi tevékenységünk közben egy ember naponta akár 3 liter párát is kibocsát. Ráadásul az olyan tevékenységek, mint fürdés, zuhanyzás, főzés, teregetés vagy felmosás további 2-3 l víznek megfelelő párát termelhetnek. Ha osztunk-szorzunk, ez egy 4 tagú család esetén napi 20 liter párát jelent.

Ha szeretnénk, hogy ne legyen penészes a lakás egyetlen helyisége sem, a megoldás az lehet, hogy nem tesszük lehetővé, hogy bárhol is lecsapódjon a pára. Tehát:

vagy csökkentjük a páratartalmat, ezt szellőztetéssel vagy páraelszívókkal érhetjük el. vagy emeljük a lakás hőmérsékletét, tehát rezsi ide vagy oda, fűtünk ezerrel. vagy a harmatpont alá hűlő felületeket szigeteljük.

Rövid távon persze penésztelenítünk, vegyszerrel (hypo, penésztelenítő spricc), vagy ecettel. Hosszú távon viszont, ha nem akarunk indokolatlanul sokat fizetni a fűtésért, hozzá kell nyúlnunk az épülethez. A hőhidak megszűntetése gyakorlatilag azt jelenti – közölte a HelloVidékkel Kovács T. Csaba energetikai szakember, hogy legalább azokon a részeken, ahol akadálytalanul át tudnak hűlni az épülethatároló elemek (falak, födémek), kívülről hőszigetelést teszünk fel.

Régi épületeknél gyakran előfordul, hogy a talajpára ellen nincs szigetelés, vagyis a járófelületeken át szinte akadálytalanul jön fel a nedvesség. Ennek a problémának a megoldása sajnos nem egyszerű, gyakran „kiköltözős”, ásós, betonozós-vízszigetelős eljárásra van szükség

– tette hozzá a szakember.

Ahogy Kovács T. Csaba fogalmazott, az alulról rossz, vagy elöregedett vízszigeteléssel (leegyszerűsítve: kátránypapír) rendelkező falak is forrásai lehetnek a túl magas belső páratartalomnak. Ezt megoldja, ha fémlemezt sajtolnak a fal és az alap közé, ami lezárja a nedvesség útját, de ez nem egyszerű (és nem is olcsó) technológia. Ha nem akarunk milliós költséget, az alagcsövezés (drain csövezés, dréncsövezés) is segíthet. Ez akár házilag is elvégezhető, bár ez sincs ingyen, és nem kevés munkával jár. Az épület köré kívülről műanyag zárólemezt, vízáteresztő kavicsréteget, és alulra vízelvezető csövet ásnak le. Így a talajban levő nedvesség java része nem éri el a falakat.

Érdemes figyelembe venni azt is – emeli ki az energetikai szakember - hogy jellemzően a lakások egyazon helyiségeiben is nagyon eltérő lehet a hőmérséklet – erre is érdemes odafigyelni. Ismert jelenség ez, ahol radiátorral vagy kályhával fűtenek. A meleg levegő könnyebb lévén, felfele áramlik, így alakul ki a rétegződés, amely aztán akár 10 – 12°C-os hőkülönbséget is elérhet a padló és a mennyezet szintje között.

Hosszú távú megoldás érdekében mindenképpen fontos azonosítani és kezelni a penész kialakulásának okait is, például a nedvességforrásokat.

Elektromos vagy vegyszeres páramentesítőt vegyünk?

A páramentesítőknek két nagy csoportja van:

Vegyszeres nedvességelszívók: a vegyszerek vízbeszívó képességét használják ki. Működésük hangtalan, nem fogyasztanak áramot, viszont kis páramentesítő teljesítményűek, de nagyon olcsók. Elektromos energiát ugyan nem fogyasztanak, de időnként a nedvességelszívó vegyszert cserélni kell, mert elveszti nedvbeszívó képességét. Elektromos páramentesítők: nagyobb teljesítményűek, programozhatóak, automatikus biztonsági kikapcsolóval rendelkeznek. Előnyeik: a nagy páramentesítő teljesítmény, a programozható funkciók és a pormentesítés és levegőfertőtlenítés. Hátrány viszont a magasabb ár, és az, hogy elektromos hálózattól függenek.

A páramentesítő készülékek egyik fontos paramétere a levegőből kiszűrt vizet tároló tartály mérete. A kis, vagy nem túl nedves levegőjű helyiségekbe tervezett, kis teljesítményű készülékek víztartályai 1 és 2 literesek, a nagyteljesítményűek 10 literes vagy nagyobb űrtartalmú vízgyűjtőedényeket is igényelnek. Az olcsóbb páramentesítők víztartályából az összegyűlt vizet általában kézzel kell kiönteni. A nagyobb, nedvesebb levegőjű helyiségekben használt nagy párátlanító teljesítményű készülékek vízelvezető nyílással vannak ellátva, amit a lefolyóhoz lehet csatlakoztatni.

Fontos szempontok lehetnek a választásnál:

Teljesítmény: a páramentesítő kapacitását érdemes a lakás méretéhez és a páratartalom mértékéhez viszonyítva választani.

a páramentesítő kapacitását érdemes a lakás méretéhez és a páratartalom mértékéhez viszonyítva választani. Zajszint: ha a páramentesítőt olyan helyiségben használod, ahol fontos a csend, fontos szempont lehet, mekkora zajjal jár a működtetése.

ha a páramentesítőt olyan helyiségben használod, ahol fontos a csend, fontos szempont lehet, mekkora zajjal jár a működtetése. Energiahatékonyság: érdemes olyan páramentesítőt választani, amely energiatakarékos, különösen, ha hosszabb ideig üzemelteted.

A Testado oldal véleménye szerint a páramentesítők ár-érték arányban az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

1.500– 5.000 Ft között: ezek a legolcsóbb, egyszerű, vegyszeres nedvességelszívók. Kis teljesítményű párátlanítók tartoznak ebbe a kategóriába. Főleg kicsi, kevésbé nedves lakóhelyiségek, fürdőszobák, konyhák, kisebb zárt pincék páramentesítésére használhatók, mivel nem foglalnak sok helyet, működésük zajtalan, nem fogyasztanak áramot. A nedvességelszívó vegyszert bizonyos időközönként cserélni kell.

20.000– 60.000 Ft között: ide már a középkategóriájú, elektromos páramentesítők tartoznak. Teljesítményük egy átlagos méretű lakás (15 m²-es helyiségektől a 45 m²-es helységekig), kisebb családi ház kiszárításához, levegőjének egészségesebbé tételéhez elegendő. Maximális napi vízelvonó teljesítményük körülbelül 15 liter. Többségük már időzítővel, a levegő páratartalmának automatikus szabályozásával is rendelkezik, némelyik típus automatikus víztartályürítéssel is ellátott.

60.000– 150.000 Ft között: ezek a készülékek már a magasabb minőséget képviselik. Több extra funkcióval felszerelt, nagyobb vízelvonó teljesítményű készülékek. Általában többféle üzemmódban képesek dolgozni. Vízelvonó kapacitásuk napi 20 liter körül van, és nagyobb vízgyűjtő tartállyal is rendelkeznek. Nagyobb helyiségek (45 m² felett) páramentesítésére szolgálnak. Energiafogyasztásuk is magasabb.

150.000 Ft fölött: ebbe a kategóriában a legnagyobb igényeknek is megfelelő készülékek tartoznak. Sok előre programozható extra funkcióval, digitális páratartalom mérővel és kijelzővel rendelkeznek. A víztartályból a vizet a tartály megtelte után, automatikusan egy szivattyú üríti ki, ezért folyamatosan, kikapcsolás nélkül is működhetnek.

Le is tesztelték őket, lássuk akkor, mire jutottak!

Végezetül következzék pár letesztelt készülék, amit a Testado oldala TOP 3.-nak hozott ki, online webáruházakban is elérhető árakkal:

1. Igényeseknek - Olimpia Splendid Aquaria 24P HEPA: 159 900 Ft

Ez a prémium kategóriás páramentesítő csendes működéssel, digitális kijelzővel, teljes légtisztítással (por-,szén-,HEPA-szűrők), és Wi-Fi vezérléssel rendelkezik.

2. Arany középút - Gree Daisy GDN40AW-K5EBA1A 120.000 Ft

Nagy páratartalommal könnyen megküzdő készülék háztartások számára, 24 órás időzítővel, 2 fokozatú ventilátorral, hét literes tartállyal.

3. Legjobb olcsó - Gorenje D20M: 79 900 Ft

Kisméretű, modern, klasszikus kialakítású, fehér színű páramentesítő készülék szabályozható üzemmóddal, kisebb mérettel és súllyal, 20 literes vízgyűjtő teljesítménnyel.

