A szaki tuti tippjei penész ellen: hogyan védekezzünk penész ellen házilag?

A téli időszakban rengeteg magyar háztartásban üti fel fejét a penész. A párásodásra hajlamos, hűvösebb házrészekben visszatérő probléma lehet, de a penész nem csak a falakon, hanem a bútorokon és a textíliákon is megjelenhet. Mit lehet tenni ellene? Mi a legolcsóbb és a leghathatósabb megoldás?

Miközben tudjuk, hogy az egészség a legdrágább kincs, a felmérések szerint Magyarországon a lakosság 25 százaléka él nedves, rosszul szellőző otthonokban. Vagyis minden negyedik ember lakása nedves, akár penészes is. A nedves-párás környezet 40 százalékkal növeli az asztma és a légzőszervi betegségek kialakulásának esélyét. A felnőtt lakosság 5 %-a szenved asztmás megbetegedésben – derült ki egy friss felmérésből. A penésszel és a nyirkos környezettel pedig valóban az a legnagyobb gond, hogy rendkívül negatívan hat az immunrendszerre: folyamatosan támadja a légzőszerveket, de más krónikus betegségek kialakulásához is vezethet. A penész pedig szinte bárhol felütheti a fejét, megjelenhet a plafonon, a sarkokban, a bútorok mögött, nem is beszélve a fürdőszoba rejtett zugairól, a csempék között éktelenkedő fekete foltokról.

Azt, hogy mennyire penészedik az otthonunk, alapvetően két tényező határozza meg: a falak hőmérséklete és a helyiség páratartalma, erre jön még a házban lakók életvitele és a berendezés is. A penész leginkább a hűvös, nyirkos helyeket szereti, ezért sem meglepő, ha leggyakrabban a fürdőszobában futunk össze vele. A penészesedés egyik leggyakoribb oka a fal alacsony felületi hőmérséklete, ami több okból is létrejöhet.

Vizes fal - Gyakran a problémát az okozza, hogy vizes a falszerkezet: a fal, ami a talajból vizet vesz fel, mindig hűvösebb.

- Gyakran a problémát az okozza, hogy vizes a falszerkezet: a fal, ami a talajból vizet vesz fel, mindig hűvösebb. Hőhíd - Gyakori penészesedést okozó tényező, ha a fal hőhidas, vagyis a falfelület hővezetési képessége jobb, mint környezetéé. Hőhíd lehet ott, ahol egy épület szerkezeti elemei kapcsolódnak egymáshoz, vagy az épület sarkain, kiszögellésein -ezek a területek télen jobban lehűlnek. A hőhidak okozta problémákat nehéz kivédeni, ugyanis bizonyos hőhídtípusok nehezen vagy nem szigetelhetőek - erre már a ház kivitelezésénél is figyelmet kell fordítani.

- Gyakori penészesedést okozó tényező, ha a fal hőhidas, vagyis a falfelület hővezetési képessége jobb, mint környezetéé. Hőhíd lehet ott, ahol egy épület szerkezeti elemei kapcsolódnak egymáshoz, vagy az épület sarkain, kiszögellésein -ezek a területek télen jobban lehűlnek. A hőhidak okozta problémákat nehéz kivédeni, ugyanis bizonyos hőhídtípusok nehezen vagy nem szigetelhetőek - erre már a ház kivitelezésénél is figyelmet kell fordítani. Rezsicsökkentés miatt nem fűtünk - Alacsony falfelületi hőmérsékletet mindemellett okozhat egyszerűen az is, hogy az ottlakók nem fűtenek rendesen. Akár takarékossági megfontolásról van szó, akár a lakók hűvösben érzik magukat jobban, mindenképpen megéri odafigyelni a megfelelő hőmérséklet fenntartására, hogy ne szaporodjon el a penész - akkor is, ha éves szinten egy kicsit magasabb lesz a rezsi.

- Alacsony falfelületi hőmérsékletet mindemellett okozhat egyszerűen az is, hogy az ottlakók nem fűtenek rendesen. Akár takarékossági megfontolásról van szó, akár a lakók hűvösben érzik magukat jobban, mindenképpen megéri odafigyelni a megfelelő hőmérséklet fenntartására, hogy ne szaporodjon el a penész - akkor is, ha éves szinten egy kicsit magasabb lesz a rezsi. Nem egyenletes hőmérséklet - A lakásban ismert jelenség lehet az is, ahol radiátoros a fűtésrendszer, vagy kályhával fűtenek, ott a meleg levegő könnyebb lévén, felfele áramlik, így alakul ki a hőmérsékleti rétegződés, amely aztán akár 10 – 12°C-os hőkülönbséget is elérhet a padló és a mennyezet szintje között.

Mi a penész? A penész egy, a gombák közé tartozó életforma, ami lebontja a közvetlen környezetében lévő szerves anyagokat. Legyen szó egy romlott paradicsomról, vagy egy falszakaszról, a penész különféle formái szinte bárhol képesek megtelepedni, ahol megfelelő számukra a hőmérséklet és a nedvesség. Az általunk egyik leginkább ismert - és legkevésbé kedvelt - penészgomba a feketepenész, ami nem csak csúnya, hanem egészségtelen is. Számtalan műszaki és házi megoldást ismerünk penész ellen: némelyek használnak, ám némelyek csak időszakosan szüntetik meg a problémát, így a penész évről évre visszatér.

A rossz szigetelés örökké bosszúságot okozhat

A Knauf Insulation szakemberei szerint vannak olyan tipikus szigetelési hibák, amelyek miatt jelentősen csökken a hatékonyság. Az egyik ilyen, hogy az épületet kiszolgáló gépészet hőtechnikai méretezése elmarad, vagy pontatlan. Ha az ablakok nem a legkorszerűbbek, akkor azok cseréjével, javításával érdemes kezdeni a korszerűsítést, légtömörré téve az épületet. Ellenkező esetben a jó szigetelés ellenére sem érjük el a kívánt eredményt. Sokan viszont azt sem veszik számításba, hogy nem csak a látható felületeket kell szigetelni. Egy betonlábazat földben levő része legalább ugyanolyan szigetelést igényel, mint egy falszerkezet. A falnak nem csak a függőleges felületét kell szigetelni, hanem a tetősík alatti részt is, mert azon kívül, hogy ott szökik el a meleg, a hőmérséklet-különbség miatt hőhíd keletkezik és penészesedés alakulhat ki.

– mondta Aszódy Tamás a Knauf Insulation ügyvezető igazgatója.

Nagyon fontos az anyagok, rendszerek kiválasztása. Az egyik legnagyobb hiba, amit az építtetők és felújítók elkövetnek az, hogy különböző gyártótól vásárolják meg a szigeteléshez szükséges anyagokat, amelyek így egymással nem kompatibilisek.

A rosszabb minőség, a pontatlan illesztés a szigetelés gyenge pontjává válhat, ahol páralecsapódás, penészedés alakulhat ki, sőt, akár le is eshet a termék. Ez az elkészült szigetelési rendszer teljesítményét csökkenti, emellett pedig elveszítjük a vonatkozó garanciát is, hiszen a gyártók csak komplett rendszerekre vállalnak kötelezettséget.

Új építésű ingatlanok esetén tipikus hiba, hogy nem várják meg a falak kiszáradását. A szigetelés legnagyobb ellensége a víz. Tartós nedvesség hatására csökken a hőszigetelő képesség, másrészt befelé távozik a nedvesség, ami szintén a falak penészesedéséhez vezet.

Kárba vész a jó anyag is, ha hanyag a munka. Informálódjunk és tájékozódjunk a vállalkozóról! Minden esetben kérjünk tételes ajánlatot, kérjünk referenciát

- tanácsolják a szakemberek.

A jól szigetelt házak sincsenek biztonságban

Király Tamás, az Aereco cég magyarországi vezetője úgy vélte, ahogy a HelloVidék is korábban megírta, a korszerű szigetelés energetikailag előnyös, azonban az építkezés során a házba került víz az épületben reked, emiatt pára- és penészfoltok alakulhatnak ki. Mivel a többrétegű műanyag nyílászárók szintén jól szigetelnek és javítják a ház energetikai mutatóit, azonban megakadályozza a házban lévő pára távozását, így nedvesedhet az épület. A nedves felület pedig remek táptalaja a penésznek.

Az új épületeket és a lakóházak felújítását igen magas hő- és hangszigetelési követelmények szerint kell kivitelezni. Tehát ezeket az építményeket a megerősített hővédelem és az igen jó tömítettségű nyílászárók jellemzik, míg a régi házak rosszul szigeteltek és a rések miatt általában túlszellőztetettek. Ahogy a fő hőtechnikai problémákat megoldották, új gondok jelentkeztek.

Az új építésű vagy felújított épületek szellőztetéséhez sokan szabályozott szellőztető rendszert ajánlanak, amelyek azon túl, hogy friss levegőt biztosítanak, 20-30 %, vagy akár több fűtési energiát is képesek megtakarítani az épületek használói számára.

Mi magunk is sok párát termelünk

Ki gondolná, de mi emberek is, csak azzal, hogy élünk, naponta akár 3 liter párát is kibocsáthatunk. Az olyan tevékenységek, mint a fürdés, a zuhanyzás, a főzés, a teregetés vagy a felmosás további 2,4 l víznek megfelelő párát termelhetnek. Meglepő lehet, de egy 4 tagú család akár 20 liter párát is képes kibocsátani, ami, ha lecsapódik a hideg falakon, már alkalmas terepet biztosít a penésznek.

Összességében három megoldás lehetséges arra, hogy ne lecsapódjon a pára: csökkentjük a páratalmat szellőztetéssel emeljük a lakás hőmérsékletét, nekiállunk jobban fűteni harmatpont alá hűlő felületeket hőszigeteljük

Szellőztetéssel és klímával is sokra segíthetünk magunkon

Tudtátok, hogy a hideg levegő kevesebb nedvességet tartalmaz, mint a meleg? A megfelelően beszerelt klímaberendezések úgy távolítják el a nedvességet, hogy felszívják a meleget, lehűtik (ami eltávolítja a nedvességet) és visszafújják a helyiségbe a már hideg, ám de száraz levegőt. A nem légkondicionált helyiségekben – különösen a pincében – hasznosak lehetnek a párátlanító-készülékek. A páratartalom szabályozására a készülékhez páraszabályozót lehet csatlakoztatni. Az elektromos párátlanítók azonban felmelegíthetik a helyiséget.

Ezek a készülékek viszonylag megfizethető áron, 15-35 ezer forintért már beszerezhetőek!

Légkondicionáló vagy páramentesítő használatakor fontos szabály viszont, hogy tartsuk mindig zárva az ablakokat és az ajtókat!

Nem utolsó szempont: tartsuk tisztán a dolgokat!

Tartsuk tisztán a hűtőt, a szekrényeket, a komódfiókokat – minden olyan helyiséget, ahol a penészgomba előfordulhat. A piszkos ugyanis, bármennyire meglepő lehet, remek táptalajt biztosít a penészgomba növekedéséhez, főként, ha megfelelő a nedvesség és a hőmérséklet társul hozzá. Hasonlóképpen érdemes - akár évente a konyhában és egyéb penészedésre hajlamos helyiségben tisztasági festést végezni, mert a zsíros elkoszolódott falak szintén remek környezetet biztosítanak a penészgombák számára.

A tiszta ruha kisebb valószínűséggel penészesedik, mint a szennyezett ruha. A legtöbb szintetikus anyag, például az akril vagy a nejlon jobban ellenáll a penésznek, de még ezeken is, ha olyan a klíma, könnyen megtelepedhet a penészgomba. Ezért is érdemes alaposan megtisztítani minden szennyezett textíliát, függetlenül attól, hogy műanyag vagy sem.

Mit NE tegyünk penész ellen?

Hiába idegesít minket a penészes felület, semmi esetre se kezdjük el törölgetni, ugyanis azzal többet ártunk, mint használunk. Törölgetéssel sem a penész okát nem szüntetjük meg, sőt, még szét is szórjuk a helyiségben a spórákat, ami később még több penészes foltot eredményezhet!

Hogyan védekezhetünk penész ellen?

A penész elleni védekezés számos módját ismerjük, ám mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a penész elleni küzdelem során ugyanolyan fontos a penészesedés megelőzése, mint a probléma megszüntetése. Ahogy fentebb már említettük, hathatós megoldás lehet a penészesedés megoldására a ház hőszigetelése és a rendszeres szellőztetés.

Átmeneti megoldások – mielőtt nagyobb baj lenne

Ha már megjelentek az első, szerencsére még kisebb penészfoltok,

haladéktalanul távolítsuk el, rendszeresen tisztítsuk a penészedésre hajlamos területeket penészedésgátló szerrel: hypo, gombaölő szerek, penészedésgátló lemosószerek valamelyikével.

valamelyikével. Fessük át a falat penészedésgátló adalékanyagot tartalmazó falfestékkel!

Hosszú távú megoldást lehet a vakolatcsere, valamint a hőhidak megszüntetése jelent – tanácsolják a szakemberek.

+ 2 okos tipp

Filléres megoldásként bevethetjük a minden háztartásban megtalálható, rendkívül jó nedvességfelszívó hatású konyhasót, illetve fehér rizst is, valamint a szódabikarbónát. Utóbbi szagtalanításra is kiválóan alkalmas.

Jó tudni még, hogy a párásodásra, penészedésre hajlamos otthonokban lehetőség szerint ne a lakásban teregessünk, szárítsuk a ruhát, hisz tovább fokozzák az amúgy is magas páratartalmat.

Címlapkép: Getty Images