Nem kértek az eladósodásból: nagyvárosi albérletből jurtába költözött a fiatal pár, így élnek most

Osztottak-szoroztak, végül nem kértek a sokmilliós hitelből, kisgyermekes családként inkább telket vettek egy vasi falucska zsákutcájában, és felhúztak rá egy jurtát. Nyáron simán élnénk mi is itt, de hogyan lehet a téli mínuszokat egyetlen vaskályhával bírni? Mennyibe kerül egyáltalán felépíteni egy jurtát? Rákérdeztünk mindenre.

Idilli vasárnap délelőtt, besüt a tündökön a nap, (így hívják a jurta tetején az átlátszó plexit,) ez választja el a benti lakóteret a kinti zúzmarás januári reggeltől. Duruzsol a vaskályha, Shanti, a budapesti aluljáróból pár éve mentett kutyus a kanapé mellé, a fekhelyére siet. Mellette a földön a 3 éves kis Zalán föl és le pakolgatja a díszpárnákat, miközben szülei, Dani és Barbi arról mesélnek a HelloVidéknek, miért is döntöttek úgy, hogy 55 milliós hitel béklyója helyett egy szabadabb életet választanak.

A kezdeti nehézségek, és a meg nem kapott hitelek

A húszon-évei közepén járó fiatal pár kalandos úton került a pár száz fős Vas megyei faluba, és vertek itt, egy zsákutca végén tanyát. Budapestről, ahol korábban éltek, először Szombathelyre, egy albérletbe költöztek, közben megszületett a kisfiuk is. Szerettek volna egy saját kertet, egyre inkább önfenntartásban, egy természetközelibb életben gondolkodtak. Utánajártak mindenféle hitelkonstrukciónak, kisgyerekeseknek járó állami támogatásnak, gyermekvárónak, GYES-nek, Falusi CSOK-nak. Két éve kezdték a kutakodást, először a használt lakásokat keresték, Vas megyében minden lehetséges családi házat megnéztek. Végül – meséli Dani- amikor megtalálták álmaik házát, az utolsó pillanatban mégsem kapták meg rá a beígért hitelt. Tovább osztottak és szoroztak, a következő körben már az új lakás építésének lehetőségeit vették számba. Kiszámolták: 55 millió alatt sehogy sem tudnak egy 100 négyzetméteres házat felépíteni. Mivel kezdőtőkéjük alig volt, azt is hamar belátták, ha minden lehetséges állami támogatást igénybe vesznek, a legjobb esetben is egy életre eladósodnak, évtizedekig havi 150-170 ezer forintos törlesztőt kellene havonta fizetniük. Barbi Gyesen van, még szeretnének gyerekeket, Dani több műszakban a közeli gyárban dolgozik, de vajon tíz év múlva is fogják tudni fizetni a hiteleket?

Sokat töprengtek ezen, belevágjanak-e vagy sem, nem volt egyszerű a döntés – teszi hozzá Dani, ha ilyen hatalmas összegű hitelt fölvesznek, az nem biztos, hogy számukra előrelépés, sőt, egyre inkább azt érezték, csak messzebb kerülnek a megálmodott szabadabb élettől és a vágyott önfenntartásról…

Ilyen az élet egy jurtában, egy kis vasi faluban (Fotó: Pais-H Szilvia)

Mi másban is élhetnénk, mint egy jurtában?!

Először egy közös ismerősüknél találkoztak vele, majd sokat olvastak róla, hogyan lehet jurtát építeni és benne élni, milyen is belülről. Ahogy Barbi hozzáteszi: szinte egyszerre fogalmazódott meg bennük a gondolat, hogy ha már így alakult, ha nincs másra pénzük, miért is ne építenének maguknak inkább egy jurtát?! Vettek egy telket, egy kis faluban, Szombathely és Körmend között félúton…

Jött aztán a tervezés, mert a jurtaépítés is sok utánajárást igényel:

Az sem olyan egyszerű, hogy elmegyünk és veszünk egy kész jurtát. Apránként utánajártuk minden részletnek. Beléptünk Facebook-csoportokba, elolvastunk minden hozzáférhető anyagot, egyre mélyebben utánanéztünk a témának, akkor már el tudtuk kezdeni a tervezést. És akkor jött a kivitelező keresése

– mesélte Dani.

Kiderült, Magyarországon többen is foglalkoznak jurtakészítéssel. A legprofibbat is megtalálták, mondhatni álmaik jurtáját, amit közel 30 millióból meg is építettek volna. De a költségvetésük ebbe sem fért volna bele, hiszen a jurtának a legnagyobb hátránya, hogy semmilyen babaváró hitel vagy gyes nem vehető fel rá. Gyakorlatilag, mint egy sátor, úgy lehet csak építeni, olyan kölcsönökbe gondolkodhattak, amit arra adnának.

A jurta csak az alap, bármit tehetünk bele

Ha időrendbe nézzük: 2022. júniustól-októberig tartott a tervezés. 2023 februárjáig elkészült az alap. Magát a jurtát a kivitelező cég 3 nap alatt felhúzta. Utána jött a belső rendezés, például a térelválasztó falak. Danit mindig is érdekelte és vonzotta az asztalos- és ácsmunka, de gépészetet is tanult. Ez a tudás mind jól jött a jurtaépítésnél. Mert a jurta csak az alap, ahhoz, hogy beköltözhető legyen a „ház”, ugyanúgy sokféle szakmunkára volt szükség. Térelválasztónak például giszkarton-falakat tettek, bevezették a villanyt és a vizet is, de még szaniterek és burkolat is került a fürdőszobába. Ahogy körbevezetnek, magam is látom: a tágas „amerikai konyhás” nappaliból három kisebb helyiséget választottak le, egyikből gyerekszobát, másikból hálószobát, a harmadikból egy kis fürdőt alakítottak ki.

Sok segítséget kaptak a családtól, amit lehetett mindent maguk csináltak. Már a kezdet kezdetén a jurta padozatát is ők készítették el. Ahogy Dani meséli, erre is kaptak árajánlatot, de sokallták érte a 10-15 milliót:

Inkább nekiálltunk, így is belekerült 3 millióba, de a padozat minősége azért ég és föld lett. Tavaly csináltuk, hóban, fagyban esőben, de sikerült egy olyan segítséget is találnunk hozzá, aki maga is jurtában él a Bakonyban. Szerkezetileg egy szendvicspanel lett, 2-2 húsz milliméter vastag OSB között 30 cm vastag szalmával.

Elsőre mi is meglepődünk rajta, de a belső választófalak nem érnek a mennyezetig, mert Barbi mindenképpen úgy szerette volna, meséli Dani, ha már jurtában élnek, a középső tündököt mindenhonnan láthassák. Így viszont a falak csak térelválasztó elemek, még ajtó sincs rajtuk. Fűtés szempontjából is így egyszerűbb, mert a lehetőségek ebben is korlátozottak. Adott volt ugyanis – magyarázta Dani - milyen súlyt bír el a padozat. Ezért nem lehet például a jurtába cserépkályhát rakatni, és ezért került be egy kisebb vaskályha.

2023 júniusára el is készültünk, de időszűkében voltunk már, csak adott ideig tudtuk a már felvett hitel mellett az albérletet is fizetni. Soha nem fogom elfelejteni, szombaton hajnali kettőkor még a szanitereket kötöttük be, másnap reggel pedig 8-kor jött is a költöztető csapat, pakoltunk a teherautóra. Sok minden hiányzott még, de úgy voltunk vele, a falak már állnak, a vécét le lehetett húzni, akkor jövünk.

Ha úgy nézzük, a jurta tényleg komfortos lett: bevezették a villanyt és a vizet, illemhelyiség és fürdőkád is került bele, van mosógépük is, a konyharészben áll a tűzhely is.

A jurtának még terasza is lehet (Fotó: Pais-H Szilvia)

Akkor jött a fekete leves, rögtön a legelején

Fél éve nyáron költöztek be, de ami csak létezik, az összes időjárási anomáliát kifogták: a fél telket elmosta az ár. Olyan esőzéseket és szeleket kaptak a nyakukba, ami nemegyszer kívülről megbontotta a ponyvát, többször is csúnyán beáztak. Sokat dolgoztak közben a burkolatán, javítgatták, de beázást mind a napig nem sikerült megakadályozni.

A jurta építtetője erre is vállalt garanciát. Visszajöttek, de másodjára se tudták megoldani a problémát

- tette hozzá Dani.

Jelenleg 15 milliónál tartanak, telekkel és egy kis garázzsal együtt, amit a szerszámoknak építettek még a legelején. (Azt is elárulják, hogy 1,5 millióért sikerült az 1600 négyzetméteres területet megszerezniük).

Középen a jurta tündöke (Fotó: Pais-H Szilvia)

Nincs megállás, a beázást meg kell szüntetni

Ha kitavaszodik, a családra újabb munkálatok várnak. Fel voltak rá készülve, hogy egy jurtával folyamatosan foglalkozni kell, egy családi ház is állandó karbantartást igényel, de arra azért ők sem számítottak, hogy egy éven belül az egész külső réteget cserélni kell. Ahogy mesélik, le kell venni a külső ponyvát és újat rakatni, de ha megbontják, akkor vastagabb szigetelést is feltesznek, mert azt is kevésnek érzik – ahogy kalkulálták, ez újabb kétmilliós kiadás lesz.

A ponyva, illetve a tündöklő borítása a legkritikusabb pont az egész jurtában. Az se mindegy, hogy a ponyva hogyan van felrakva, az anyaga sem. Ami most fent van, 1-2 évig jó, utána cserélni kell, ennyit bír. Amire cserélni szeretnénk, azt már 6-10 évig rajta lehet hagyni. Ennek a költsége, mostani áron 1 millió forint körül lesz.

Később szigetüzemű napelemes rendszert is szeretnének, de egyelőre örülnek annak, ha sikerül rendbe tenni fejük felett a ponyvát.

A jurta alázatra tanít

Egy jurtában lehet csak igazán megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor saját magadért felelsz. Ha nem hasogatod össze a fát, éjszaka is föl kell kelni és rakni kell a tűzre, mert különben nem lesz bent meleg. Én magamon is azt érzem, hogy sokkal inkább tudok azóta következetesen és előrelátóan gondolkodni

- mesélte Dani, de párja Barbi is úgy érzi, a nehézségek ellenére is már most megérte:

Egy pillanatig sem éreztük soha, hogy rossz döntés lett volna. Amióta ideköltöztünk, azóta úgy érezzük mind a ketten, hogy nagyon sokat fejlődtünk, egymást is jobban tudjuk segíteni. Megnyugodtunk, Zalánon is érződik ez, eddig is kiegyensúlyozott kisgyerek volt, de sokan mondták nekünk, mennyire látszik rajta az is, hogy jól érzi magát itt.

Jurtában valóban közelebb érzi magát az ember a természethez, gyakorlatilag mindent be- és kihallatszik. Hallani az eső kopogását, a szél suhogását, látni és érezni, ahogy táncoltatja a jurtát:

Ha esik, az olyan, mintha zenélne a jurta, és így mesélné, zenével együtt, hogy mi történik odakint. De a jurta azt is megmutatja, hogy a természettel szemben mennyire esendő az ember. Itt együtt létezel vele. Jó érzés ez, reggelente hallani a madarakat, hogy kopognak a tündökön, éjszaka pedig a szarvasbőgés olyan, mint hogyha tényleg itt az út szélén álldogálnának.

Elég megosztó azért, ki mit szólt az ötlethez

A falu hamar befogadta őket, a polgármester a szomszédjuk, ő is sokat segít a fiataloknak. Mesélik, azért a családban és a barátok közt is eléggé megosztó volt, ki hogyan viszonyult a jurta ötletéhez. Sokaknak az elején el se mondták, nehogy negatívan befolyásolják a döntésüket.

Az anyósom kezdetektől fogva támogatott bennünket, nagyon tetszett neki az ötlet, ha kicsit is elbizonytalanodunk, mindig átsegített, tartotta bennünk a lelket. Az én családom, édesapám és nagymamám kételkedtek, hogy tud-e olyan komfortos lenni a jurta mint egy ház, de aztán, amikor karácsonykor itt voltak és érezték, hogy mennyire barátságos meleg van bent, akkor megnyugodtak mindannyian

- mesélte Barbi.

Hosszútávon sem gondolkodnak másban, ha kinőnék a jurtát, akár még 2-3 másikat is építenének, aztán összenyitnák. Ezt most egy első lépcsőfoknak tekintik, aztán ha módjuk lesz rá, még inkább természetközeli, vadregényesebb helyre költöznének, vinnék magukkal oda is a jurtát.

Valamilyen szinten azért hagyjuk is, hogy ne csak mi alakítsuk az életet, hanem az élet is minket, hogy ez legyen kölcsönös. Ezért sem akarunk annyira konkrét dolgokat hosszú távra eltervezni, kicsit hagyjuk magunkat sodorni az árral. Jelenleg arra fókuszálunk, abba fektetünk energiát, hogy ez a jurta minél komfortosabb és otthonosabb legyen

- tette még hozzá Dani.

Címlapkép, fotók: Pais-H Szilvia

