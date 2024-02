5+1 zseniális tipp, ami aranyat érhet: ezért ne dobd ki a zöldség és a gyümölcs héját + Videó

Tudjuk jól, a legtöbb zöldség és gyümölcs héja komposztálható, de nincs mindenkinek saját kertje, és nem is biztos, hogy szívesen bíbelődik a zöld hulladék összegyűjtésével. Nekik is van egy fantasztikus hírünk, számtalan egyéb módon hasznosíthatjuk őket, hozzuk is a szuper ötleteket.

Gyakorló háziasszonyként sem tudunk könnyen megbarátkozni azzal a ténnyel, hogy az elmúlt egy évben milyen bődületes mértékben nőttek az élelmiszerárak: egy év alatt 25,9%-kal. Ennek persze sok oka lehet, például a tavalyi évi aszály, valamint az energiaárak kilövése, ami miatt az agrárszektorban is megemelkedtek a termelési költségek. De a forint főbb devizákkal szembeni tartósan gyenge árfolyama is hozzájárult az áremelkedéshez. Nem beszélve arról, hogy a gabonák világpiaci ára is kilőtt, ami szintén megdobta a bolti árakat. Ahogy a HelloVidék nemrég cikkezett róla:

tavaly novemberhez viszonyítva egy hónap alatt a friss zöldség ára is csaknem 11,1 %-kal került többe.

De ha a KSH adatait közelebbről is megnézzük, akkor azt tapasztaljuk, ahány idényzöldség vagy gyümölcs, annyiféle életút:

A sárgarépa például 2023. decemberében 526 Ft/kg volt, ára egy év alatt (tavaly december óta) 126 Ft-tal emelkedett. Az kormányzat által működtetett Árfigyelő adatai szerint most február elején azért ennél jóval olcsóbban is bevásárolhatunk, például az Auchanban 224 ft/kg-ért is kapni.

A legkedveltebb gyümölcs az alma, ennek átlagára 2023 decemberében 475 Ft volt, ez az ár felkúszott tavaly augusztusra 536 forintra. Egy évvel később 512 Ft - tehát 37 Ft-os a drágulás. Jelenleg az Árfigyelőn a legolcsóbban friss almához a Lidlbe juthatunk (Alma, Shampion) 439 Ft/kg. De jellemzően a vidéki szupermarketekben (tapasztalatból írjuk) azért 599 Ft alatt csak nagyritkán juthatunk hozzá. Mára tényleg ott tartunk, hogy az alma nagyobb luxus mint a narancs (lédig kilója 379 Ft/kg a Lidlben pl.).

Ilyen árak mellett vétek még az almacsutkát is kidobni

Ahogy láttuk tehát, lassan tényleg úri huncutság a friss és egészséges vitaminforrások beszerzése. Ezért sem mindegy, mennyit hasznosítunk belőle! Számtalan gyümölcsnek és zöldségnek még a héja is kincset érhet, telis-tele van vitaminokkal! Ha egészséges háztáji, ellenőrzött termékeket, vagy bio élelmiszereket vásárolunk, akkor sok zöldség héját el is fogyaszthatjuk. A citrom és narancs héja (bioból) reszelve remek süti-adalék, akár fermentálható is, de a (bio vagy háztáji) alma héját is vétek kidobni, turmixba, sütibe ugyanúgy fel lehet használni, mint a gyümölcs húsát.

A krumpli héja sok vasat, kalciumot, káliumot és magnéziumot tartalmaz. Alaposan ledörzsölve bátran fogyasztható héjastul, például isteni steakburgonyát készíthetünk belőle .

A répa héja is gazdag tápanyagokban, például rostban és vitaminokban. Ha a répa héját alaposan megmosva fogyasztjuk, még több jótékony hatást élvezhetünk.

Az uborka héja is ehető tele van rostokkal, C-vitaminnal és más fontos tápanyagokkal. Ha bio uborkát választunk, akkor a héjat is nyugodtan megehetjük.

Az alma héja is tartalmaz vitaminokat és rostokat: Ha alaposan megmossuk, akkor bátran fogyaszthatjuk héjastul.

Szuperül, akár együtt is hasznosíthatjuk őket, így:

Fontos azonban külön is kiemelni, hogy a tanács csak a háztáji vagy a biogazdálkodásban termesztett növényekre vonatkozik, amelyeket nem permeteztek és nem kezeltek egészségre káros vegyszerekkel.

Ahogy a HelloVidék nemrégiben megírta, még a legtisztább élelmiszerboltok sem mossák meg helyetted a termékeket, viszont előfordulhat, hogy valamilyen módszerrel kezelik őket, hogy élénknek és frissnek nézzenek ki. Éppen ezért, vegyük kezünkbe a dolgokat, és minden esetben mossuk meg a terményeket mielőtt fogyasztásra kerülnének! A bolti zöldségek és gyümölcsök héjában számos vegyszer is található, és ezek mennyisége változhat a terméktől és a termesztési módszerektől függően, ezért legyünk körültekintőek!

Takarításhoz és szépítkezéshez is bevethetjük a kidobásra ítélt héjakat!

A gyümölcsök és zöldségek héját nem csak elfogyasztani, valamint komposztálni lehet, hanem egyéb módokon is hasznunkra válhat a konyhában. Erre is hozunk pár tippet:

1. Citromhéj tisztításra

Ha zsíros foltokkal küzdesz, szórd be a kérdéses területet sóval vagy szódabikarbónával, majd dörzsöld át citromhéjjal. Ez kiválóan működik a szokásos felületeken, de óvatosan használd márványon.

A teáskanna belső fala idővel bebarnulhat. Engedd tele vízzel és egy nagy maroknyi citromhéjat dobj bele, majd forrald fel benne a vizet. Utána hagyd kihűlni, és a kanna szépen tisztává válik.

Az üvegkanna elszíneződhet a sok kávétól. Tegyél jeget, sót és citromhéjat az üres kannába, kevergesd pár percig, majd ürítsd ki. Így újra csillogni fog.

2. Banánhéj is nagy kincs lehet

A banán héját is vétek lenne kidobni: például kifényesítheted vele az ezüstjeidet, vagy átdörzsölheted vele a szobanövények leveleit. Nem csupán megnedvesíti őket: szebben, fényesebben fognak ragyogni.

3. Textilek festése gránátalma héjával

A gránátalma héja színezi be a textileket. Tedd a héjakat forró vízbe, majd hagyd az anyagot benne egy éjszakán át. Lassú tűzön melegítsd, majd hagyd a vízben hűlni. Mosd hasonló színekkel.

4. Az ecetbe áztatott narancshéj is természetes tisztítószer

A megmaradt, megmosott narancshéjat (citrom vagy mandarin héjával is lehet) tedd egy befőttesüvegbe, majd mindig töltsd fel annyi ecettel, amennyi ellepi, egészen addig, míg tele nem lesz teljesen. Ha tele van, zárd le szorosan az üveget, tedd sötét helyre, majd hagyd 2-3 hétig állni.

5. Mikrohullámú sütő takarítása mandarin vagy grapefruit héjával

Tedd a gyümölcshéjat (mandarin, grapefruit, narancs és citrom héja is lehet) vízzel teli tálkába, majd rakd be a mikróba, magas fokozaton melegítsd pár percig. Mikor lecsapódik a pára, vedd ki, és töröld szárazra a mikrohullámú sütőt.

5+1. A krumplihéj is remekül bevethető

Sebhelyek és forradások kezelésére: a krumplihéj levét használhatod sötétebb sebhelyek és forradások elhalványítására.

a krumplihéj levét használhatod sötétebb sebhelyek és forradások elhalványítására. Hajnövekedés serkentésére: dörzsöld a krumplihéjat a fejbőrödre zuhanyzás előtt, hogy segítsen a haj növekedésében.

dörzsöld a krumplihéjat a fejbőrödre zuhanyzás előtt, hogy segítsen a haj növekedésében. Puffadt szemek kezelésére: Ha nincs otthon uborka, a krumplihéj is hatásos lehet a puffadt szemek ellen

Egy kis segítség, hogy készíthetsz a citrom (vagy akár a sima narancs, grapefruit vagy mandarin) héjából is tisztítószert:

