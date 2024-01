Súlyos dolog derült ki a bolti zöldségekről, gyümölcsökről: az Aldi, Auchan, CBA, Lidl, Penny, Spar, Tesco is érintett

A koronavírus-járvány korai időszakában sokan a háztartási fertőtlenítést tartották elsődleges prioritásnak, és ez magában foglalta az összes megvásárolt termék, köztük a gyümölcsök, zöldségek megmosását is. Ez persze nem csak a járvány idején volt fontos, hiszen minden megvásárolt terményt érdemes megmosni, fogyasztás vagy felhasználás előtt. Még a legtisztább élelmiszerboltok sem mossák meg helyetted a termékeket, viszont előfordulhat, hogy valamilyen módszerrel kezelik őket, hogy élénknek és frissnek nézzenek ki. Éppen ezért, vegyük kezünkbe a dolgokat és mossuk meg a terményeket mielőtt fogyasztásra kerülnének. Hogyan és miért? Ennek jártunk most utána.

Előfordulhat, hogy egy-két muslica vagy más rovar, bogár felbukkan a csomagolt zöldségekben, gyümölcsökben. De mi van akkor, ha tökéletes, szép állapotú terményt látunk a polcokon? Ilyenkor sokkal szívesebben pakoljuk meg a kosarainkat, ám ilyenkor is résen kell lenni! Peszticideket gyakran használják betakarítás előtt és után, és ezek a rovarirtó szerek rátapadhatnak a terményre.

Ezeket legtöbb esetben úgy vehetjük észre, hogy viaszos bevonatot képeznek a gyümölcsökön, zöldségeken.

Julie Albrecht, Nebraska Egyetem professzora és élelmiszer-szakértője azt tanácsolja, hogy hideg vizet használjunk a termékek mosásához, mivel a forró víz elkezdheti "főzni" a termékeket, és elősegítheti a baktériumok könnyebb bejutását a terménybe. A puha gyümölcsöket és zöldségeket le kell öblíteni, míg a vastagabb és keményebb héjú termékeket le lehet dörzsölni. És még azokat a terményeket is meg kell mosni, melyeknek a héját nem fogyasztjuk, hiszen a külső baktériumok bejuthatnak a termény belsejébe, miközben hámozzuk.

Hány ember érintette meg? Nagyon sok!

Mint az összes nyílvános hely, úgy az élelmiszerboltok is tele vannak baktériumokkal. Az emberek gyakran piszkos kézzel érintik meg a termékeket, és visszateszik őket a polcokra, kosarakba. Így a kezekről könnyebben rakódnak le szennyeződések a termékekre. A The Daily Meal cikke szerint több módon is betegek lehetünk a boltban vásárolt termékek elfogyasztása után, mindez azért, mert nem vagyunk figyelmesek és óvatosak. Hogyan betegíthetnek meg minket a meg nem mosott zöldségek, gyümölcsök? Erről itt írtunk korábbi cikkünkben.

Milyen baktériumokot rajthet egy-egy mosatlan termény?

A zöldségek mosása minden recept nélkülözhetetlen lépése, akár nyersen esszük, akár főzéshez szeleteljük, vágjuk fel őket. Kimberly Baker, a Clemson Extension Food Systems and Safety Program Team igazgatója szerint a tisztítás azért is kulcsfontosságú lépés az élelmiszer-biztonság szempontjából, mert a mosás eltávolítja a szennyeződéseket és a kórokozókat, amelyek betegségeket okozhatnak. Ráadásul a mosás például különösen fontos a nyersen fogyasztott zöldségeknél, mivel ezek a termékek nem lesznek kitéve hőnek, ami egyébként elpusztítaná a káros baktériumokat.

Ezek lehetnek

az E. coli,

Listeria,

és a Salmonella is.

Mi a helyes tisztítás menete?

Baker szerint általában minden terméket hideg folyó víz alatt kell mosni. A hűvös hőmérséklet megakadályozza a kórokozók bejutását a zöldségek pórusaiba mosás közben, míg a folyó víz mozgása eltávolítja a szennyeződéseket és a kórokozókat a zöldség felületéről. Ezenkívül a zöldségeket nem szabad abba a vízbe áztatni, amelyben megmosták, hiszen így visszavisszük a szennyeződéseket a termény héjára.

Továbbá, nincs szükség tisztítószerekre, például szappant, ecetet vagy mosószereket sem kell a mosáshoz használni. Baker szerint a szappan nem élelmiszeripari cikk, így kémiai szennyeződés forrása, és ahhoz, hogy az ecet hatékonyan elpusztítsa a kórokozókat, olyan ideig és olyan koncentrációban kell áznia a zöldségekkel, amely megváltoztatja a zöldség minőségét. Mint kiemelte, mindent összevetve spóroljuk meg a pénzt, és a termény mosásakor ragaszkodjunk a tiszta vízhez.

Mit és hogyan mossunk meg?

Saláták : mivel ezek nagy levelekből állnak, így tépkedjük le a leveleket és folyó csapvíz alatt mossuk át őket. Ezután fektessük őket papírtörlőre vagy egy tálcára, hagyjuk megszáradni. Ha zacskós salátát vettünk, vagy valamilyen salátakeveréket, akkor öntsük egy szűrőbe és így tegyük a folyó víz alá, mossuk meg, rázzuk le róla a vizet és várjuk meg, amíg megszárad. Ezután tegyük a megfelelő tárolóba a leveleket és a keverékeket.

: mivel ezek nagy levelekből állnak, így tépkedjük le a leveleket és folyó csapvíz alatt mossuk át őket. Ezután fektessük őket papírtörlőre vagy egy tálcára, hagyjuk megszáradni. Ha zacskós salátát vettünk, vagy valamilyen salátakeveréket, akkor öntsük egy szűrőbe és így tegyük a folyó víz alá, mossuk meg, rázzuk le róla a vizet és várjuk meg, amíg megszárad. Ezután tegyük a megfelelő tárolóba a leveleket és a keverékeket. brokkoli, a karfiol és más keresztesvirágú zöldségek : mivel ezeket könnyen apró fejekre tudjuk vágni, így érdemes a szárról lefejteni a kis fejeket és ezeket megmosni a csap alatt. Beletehetjük őket is egy szűrőbe, majd hagyjuk mosás után lecsepegni. Ezután jöhet a megfelelő tároló.

: mivel ezeket könnyen apró fejekre tudjuk vágni, így érdemes a szárról lefejteni a kis fejeket és ezeket megmosni a csap alatt. Beletehetjük őket is egy szűrőbe, majd hagyjuk mosás után lecsepegni. Ezután jöhet a megfelelő tároló. tökfélék : a tök belső részét tudjuk csak fogyasztani, így a külső hélyra nagyon oda kell figyelni. Ha kórokozók jelen vannak a héjon, és mosás nélkül kezdjük el felszeletelni a tököt, a kórokozók átterjedhetnek az ehető részre a késről, a vágódeszkáról vagy a kezünkről.

: a tök belső részét tudjuk csak fogyasztani, így a külső hélyra nagyon oda kell figyelni. Ha kórokozók jelen vannak a héjon, és mosás nélkül kezdjük el felszeletelni a tököt, a kórokozók átterjedhetnek az ehető részre a késről, a vágódeszkáról vagy a kezünkről. gyökérzöldségek : például a sárgarépát, a burgonyát és a retket hideg folyó víz alatt kell mosni, miközben egy erre alkalmas kefével átsúroljuk a külső héjukat.

: például a sárgarépát, a burgonyát és a retket hideg folyó víz alatt kell mosni, miközben egy erre alkalmas kefével átsúroljuk a külső héjukat. gomba : mosásának trükkje az, hogy közvetlenül azelőtt kell megtenni, mielőtt szükségünk lenne rá. Ha leöblítenénk a gombákat, és visszahelyeznénk a hűtőszekrénybe, gyorsan megrohadnának. A gombák megfelelő mosásához vágjuk le a szárát, merítsük a kalapokat egy tál vízbe, és mozgassuk meg, hogy eltávolítsuk a szemcséket és a szennyeződést. Öntsük le róla a vizet, és töröljük szárazra egy tiszta papírtörlővel, majd használjuk szükség szerint.

bab, a borsó és más apró zöldségek : szűrőedényben moshatók, folyó csapvíz alatt. Az teljes felületük alapos lemosása érdekében óvatosan keverjük meg a babot vagy a borsót, miközben a víz áthalad rajtuk.

hagyma és a fokhagyma: lehet védő héja, de vágás előtt mindig meg kell mosni. Ez ismét egy megelőző intézkedés a külső felületen esetlegesen előforduló betegségeket okozó kórokozók ellen. Ha ezeket nem mossuk le, a kórokozók átkerülhetnek a fokhagyma vagy a hagyma belső részébe.

Címlapkép: Getty Images