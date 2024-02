Gyomorforgató felvételen: állati belsőség ömlött ki a forgalmas szombathelyi főutakra

Nemcsak a beleket, gyomrokat, egyéb belsőségeket kellett eltakarítani, de meg kellett oldani az úttest zsírtalanítását, csúszásmentesítését is. A szombathelyi elkerülőn borzasztó bűz keringett, csak felhúzott ablakkal lehetett közlekedni az erős szag miatt - számolt be róla a Nyugat.hu.

Nagy mennyiségű állati belsőség zúdult a 86-os és 87-es főutak közös szakaszára, a Körmend felé tartó oldal külső sávjára csütörtökön délután - számolt be róla a Nyugat.hu. A szlovén rendszámú MAN teherautó felépítményének a hátsó ajtaja nyílt ki, az úttestre több száz méteren ömlött ki a szállítmány. A szerb sofőrnek járművezetők jelezték, hogy baj van. A helyszínre a Katasztrófavédelmen kívül a kormányhivatal vezetői is kiérkeztek, pl. az Állategészségügyi Igazgatóságról és a főispán is a helyszínen tájékozódott a történtekről.

Az érintett útszakasz mellett érdemes felhúzott ablakkal elhajtani, az erős szag miatt. A takarítás és a csúszásmentesítés várhatóan több órán keresztül tart majd

- írták még tegnap.

A Magyar Közút a baleset után lezárta a Körmend felé tartók két sávját. Munkagépek érkeztek, az összegyűjtött állati szervek pedig állati fehérjefeldolgozó üzembe kerültek.

A Vaol információja szerint a kamion pótkocsija alkalmatlan volt az ilyen rakomány szállítására, a sofőr emiatt szólt is a főnökének, de ennek ellenére el kellett indulnia a rakománnyal. A pótkocsi hátsó ajtajait PUR-habbal fújták ki, hogy ne boruljon ki azonnal a rakomány, de ez nem tartott ki sokáig.

A lap úgy tudja, hogy a sofőr bírságot kapott az eset miatt.

