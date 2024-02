Három napos „disznótoros” program a Fenyőharaszt Kastélyszállóban (x)

Szeretne magának, a családjának, barátainak, kollégáinak három olyan élvezetes napot szerezni, amelyek során a magyar gasztronómia és hagyományok, valamint az aktív pihenés élményeit egyaránt megélik? Magyarország egyik legszebb környezetben fekvő négycsillagos hoteljében, a Fenyőharaszt Kastélyszállóban, alig 50 km-re Budapesttől, olyan programot kínálunk, amely mindent megad a fentiekből.

A Fenyőharaszt Kastélyszálló disznótoros programja azért más, mint egy ilyen alkalom bárhol máshol, mert nem pusztán egy napra szűkítjük a magyar étkezési hagyományokat bemutató esemény élvezetét. A disznóvágás egész napos programja előtt és után is egy-egy napot tölthetnek a rákészüléssel és a levezetéssel – így válik teljessé a disznótoros élmény.

Miután az első napon - hétfőn vagy pénteken – megérkeznek és birtokba veszik a négycsillagos szállodában az Önöknek előkészített szobáinkat, már be is csobbanhatnak fűtött belső és külső pezsgőfürdőinkbe, felfekhetnek a masszázs-asztalainkra és számtalan sportolási lehetőség is rendelkezésükre áll. A fatüzelésű kemencében omlósra sült húsokból készült vacsora zárja a napot.

A második, a „Nagy nap” – kedd vagy szombat - bizony korán kezdődik, de a disznóvágásnak már csak ez a rendje! Reggel 7.45-re a böllérünk és a hentesünk már elvégzi a feladatát, ezután kezdődhet a sertés közös feldolgozása, amely nem pusztán a húsok, kolbászok elkészítését jelenti, ennél ugyanis sokkal többről van szó. A disznóvágás a Fenyőharaszt Kastélyszállóban ugyanis egyben tiszteletadás az állattartás, a magyar konyha és a közös munka előtt. A feldolgozás közben nem marad el a hagyományos körítés: cigányzene szól, a munka hevét forró teával, fűszeres borral vagy pálinkával öblíthetik le és még kolbásztöltő versenyt is rendezünk a vendégeinknek. Az esti vacsorán mindenki már az általa is elvégzett munka eredményeit kóstolhatja végig.

A harmadik nap, a „Másnap” – szerdán vagy vasárnap – az aktív pihenésé. Rá fog férni Önökre, hogy a bőséges reggeli után szaunázzanak egy jót, kipróbálják a skeet lövészetet, dartsnyilakat vegyenek a kezükbe, biliárdozzanak vagy csocsózzanak.

Az elmúlt 16 év alatt 600 „disznótoros” programon fogadtuk vendégeinket - az élmény és a jókedv mindig garantált volt! Biztosak lehetnek benne, hogy úgy fognak emlékezni a Fenyőharaszt Kastélyszállóban eltöltött három „disznótoros” napjukra, hogy ott feltöltődtek, szórakoztak és közben aktív részesei voltak egy hagyományos étkezési ünnepnek.

