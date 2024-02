A hazai állatorvos állítja: vérengző fenevad lehet egy francia bulldog is, nem kell ahhoz XL-es méret

Miért támad egy kutya az emberre, melyik fajták a „legharapósabbak”? Tényleg vérengző fenevadak az amerikai bullyk? Mi a magyarországi helyzet velük? Indokolt lenne bármelyiket is veszélyessé nyilvánítani? - Dr. Varjú Gábort, a Szombathelyi Állatkórház állatorvosát kérdeztük a tényekről.

Hiába tiltották be 2023-ban az Egyesült Királyságban az amerikai bully XL változatának tenyésztését és forgalmazását, úgy tűnik, továbbra is óriási problémát okoznak ezek a kutyák. Pár hete – ahogy a HelloVidék is megírta - sokkolta a közvéleményt, hogy a kelet-angliai Jaywick tengerparti községben két XL-es amerikai bully megtépett egy nőt. Ennek a termetes méretű kutyafajtának egyébként több változata is létezik, a legnagyobb az XL Bully, emellett létezik sima American Bully, a Pocket, a Micro és a Toadline. A HelloVidék az angliai eset kapcsán nemrég a Vigyél Haza Alapítvány vezetőjével beszélgetett, most pedig Dr. Varjú Gábort, a Szombathelyi Állatkórház állatorvosát kérdeztük arról, mit érdemes tudni erről a viszonylag új tenyésztésű fajtáról.

Mennyire divatosak egyáltalán Magyarországon az amerikai XL Bullyk? A hírük rossz, vagy valóban ennyire veszélyesek?

Kezdjük a tényekkel: a Szombathelyi Állatkórház rendszerében, ahová négy dunántúli megyéből (Vas, Győr, Zala, Veszprém) is hordanak házi kedvenceket, 53 ezer kutyát tartanak nyilván. Köztük az amerikai bullyk száma elenyésző, 109 darab ilyen kutya fordult meg náluk, ellenben például staffordshire terrierekből már jóval több van: 2190 darab szerepel a nyilvántartásukban.

A Szombathelyi Állatkórháznak azonban jellemzően nincs panasza ezekre a „harciasnak” mondott ebekre – közölte elöljáróban Dr. Varjú Gábor:

Ahogy az adatokból is kitűnik, a Szombathelyi Állatkórházba több mint száz amerikai bully jár, jómagam is jó pár ilyen kutyát kezeltem, de soha semmilyen gondot nem okoztak. Hasonló tapasztalataink vannak a staffordshire terrierekkel is, ők is remek páciensek. Ha normálisan tartják őket, a rendelőben is fegyelmezetten és okosan viselkednek. A fájdalmat jól tűrik, semmilyen beavatkozás nem jelent különösebben nagy problémát náluk. Az érem másik oldala az, hogy az amerikai bully tartását már több országban is betiltották, nem véletlenül, hiszen több esetben veszélyes kutyatámadások főszereplője voltak. Ezeket a kutyákat ugyanis kifejezetten arra tenyésztették, hogy irdatlanul erősek legyenek. A kutyáknál általában az van, hogyha az ellenfél megadja magát - a hátára fordul és a nyakát felkínálja, ezzel a védtelen helyzettel jelzi, hogy abbahagyta a harcot - akkor nem támadnak tovább. Ezek a fajták (az amerikai bullyk és a staffordshire terrierek) ezt a határt nem érzik, ezért is lehetnek rendkívül veszélyesek. Ha a gazda megfelelően neveli őket, akkor azonban nem szokott ebből gond lenni.

Ahogy a szombathelyi állatorvos még elmondta, a tenyésztők eredetileg az amerikai XL bullyknál azt akarták, hogy ez egy erőteljes kutya legyen, de ne legyen agresszív. Előfordulhat azonban, hogy nem annyira stabil idegrendszerű állatok is születnek a tenyésztés során:

Magyarország kicsi, gyakori a rokontenyésztés, így bármilyen hibás tulajdonság nagyon hamar fel tud dúsulni. Ha egy díjnyertes kannal akar mindenki fedeztetni, és annak akad egy rejtett hibája, az igen hamar megjelenik az állományban. Most a border collie is nagyon divatos kutyafajta, rengeteg van közöttük, akinek öröklött szemproblémája van: pár évesen meg tudnak vakulni. A lelkiismeretes tenyésztők egyre több mindenre végeztetnek genetikai vizsgálatokat, így ki lehet szedni az állományból a hibás géneket. Csak az a baj, hogy ez a kisebbség, a többség szó szerint vaktában szaporít.

Melyik kutyafajták „harapósak” leginkább?

A Szombathelyi Állatkórházban egyébként a legnépszerűbb kutyafajta most a francia bulldog, de közöttük is akadhat harapós:

Engem már harapott meg egy francia bulldog, és utána hónapokig nem éreztem semmit az utolsó ujjpercemen

- tette hozzá Dr. Varjú Gábor.

A közhiedelemmel ellentétben sokkal veszélyesebbek az elkényeztetett, neveletlen kutyák, mint a külsőre erőteljesnek tűnő fajták. A kicsi kutyák inkább odakapnak, és sokszor a gazdájuk sem tud velük bánni, az állatorvosok is jobban oda kell figyelni. Egy törpespicc a hétköznapokban veszélyesebb lehet, vagy egy elkényeztetett csivava – mint egy amerikai bully. Ahogy a szombathelyi állatorvos meséli, az állatkórházban volt olyan kolléganője, akinek a kezét össze kellett varrni egy kezelés után egy törpespicc harapása miatt.

De miért támad egy kutya az emberre?

Varjú Gábor szerint nem is olyan egyszerű megmondani, miért is támad egy kutya egy emberre. Ennek több oka is lehet: egy kan kutya törekszik a dominanciára, de akár területet is védhet, azért is támadhat, de ez más fajtáknál is előfordulhat, nemcsak a harci kutyáknál. Ha gyengének érzi a másikat, akkor is támadhat. Az amerikai bully fajtáknál – ahogy korábban is írtuk - ez azért lehet különösen veszélyes, mert ha az ellenfél feladja a harcot, akkor is tovább folytatja a küzdelmet. Gyakran az okozza az emberi sérülést, hogy a kutyák egymással harcolnak, a gazda pedig közéjük nyúl, így könnyen ő is csúnya sebesüléseket szerezhet. Gyakran előfordul, hogy hozzánk is hoznak olyan kutyát, amit egy másik sebesített meg, aztán a kezelés után a gazdinak is sürgősségire kell mennie, hogy az ő sebeit is ellássák.

Ha kutyaharapásról van szó, a szombathelyi állatorvos szerint a németjuhászoknál is elég sok gondot látnak. De például Amerikában

hosszú ideig a cocker spániel vezette a harapási statisztikákat.

Ezen felül pedig valóban a kisebb kutyáknál is rengeteg gond lehet:

Ha valaki nem tud bánni velük, elkényezteti, ajnározza őket, ott is igen gyakori probléma, hogy azt képzelik, hogy ők a családfők, és szabályosan terrorizálják a családot. Nem ritka, hogy a gazdi fél tőlük. Csak a kisebb kutyák nem tudnak olyan nagy sérüléseket okozni, ezért sem kerülnek annyira reflektorfénybe. De egy nagy testű kutyánál, mint pl. egy kaukázusi fajtánál, mindig jelezni kell, hogy ki a főnök, vannak engedelmességi gyakorlatok, amikkel lehet őket rendszabályozni.

Ahogy a szombathelyi állatorvos még elmondta, ezért is érdemes minden jelre, ami arra utalhat, hogy a kutya kezelhetetlen, vagy túlságosan dominánsnak érzi magát, külön is odafigyelni.

A kutyakiképzők is sokat tudnak segíteni, de azokon a viselkedésmintákon, amelyek kölyökként vagy fiatal korban rögzülnek, később azért már nagyon nehéz változtatni.

De egy agresszív kutya esetében például az ivartalanítás is sokat segíthet.

Indokolt lenne bármelyik fajtát veszélyessé nyilvánítani?

A szombathelyi állatorvos szerint nagyon nehéz eldönteni, melyik kutyafajta veszélyes annyira, hogy be kéne tiltani, de szerinte egy fajtát sem szabad elítélni vagy megbélyegezni.

Nagyon sok függ a tartástól, neveléstől, kinek a kezében van egy ilyen állat. Talán azt el tudnám képzelni, hogy bizonyos fajták tartását tanfolyamhoz vagy képzéshez kötném, ez azonban roppant bürokratikus lenne.

Ha viszont harapás történik, a hatósági állatorvos is eljárhat az ügyben, akkor veszélyes ebbé minősíthetik az állatot, csak szájkosárban, pórázon mehet közterületre, szigorúan csak zárt területen lehet tartani, ez szabályozva van az állategészségügyi szabályzatban.

