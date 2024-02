Hagyd a drága bolti kollagént: fillérekből eheted szépre a bőrödet

Sokan arra törekszünk, hogy elérjük azt a fiatalos és élénk arcbőrt, amely egészséget és vitalitást áraszt. Az egyik alapvető összetevő, amely jelentős szerepet játszik a bőr kinézetében, egészségében, az a kollagén. A kollagén egy fehérje, amely természetesen megtalálható az állatok kötőszöveteiben is, például csontokban, bőrben, inakban és szalagokban is. Ahogy öregszünk, természetes kollagéntermelésünk csökkenni kezd, ami finom vonalak, ráncok és megereszkedett bőr megjelenéséhez vezet. De ne aggódj! Bőrünknek lendületet adhatunk, ha kollagénben gazdag ételeket építünk be étrendünkbe. Ezeket a magas kollagéntartalmú tápláló ételek segíthetnek feltölteni és támogatni bőrünket, és megadják azt az irigylésre méltó ragyogást, amire te is vágytál.

A Cleanplates cikke szerint nem kell drága, bolti kollagénért futnunk, ha szép, egészséges és feszes bőrt szeretnénk. Mint cikkükben írják, elég, ha beépítünk néhány ételt az étrendünkbe, melyekben kifejezetten magas mennyiségben található meg a kollagén. Lássuk, melyek ezek! Csontleves A listán elsőként az egyszerű, de nagyszerű csontleves található, egy igazi bőrápoló szuperhős. A csontokból és a kötőszövetekből lassan párolgó, gazdag elixír kollagénben gazdag. Kortyolgasd úgy, mint egy italt, vagy használd levesek és pörköltek alapjául – bőröd hálás lesz érte! Bőrös csirke Általában azt mondják nekünk, hogy együnk csirkét bőr nélkül, de a csirkebőr is fantasztikusan jó hatással van a bőrre. A csirke bőre kollagénben gazdag, így érdemes a húson tartani, és úgy sütni, főzni meg. Ráadásul hihetetlenül finom, szóval tényleg megéri! Szardínia A kicsi, de erős szardínia tele van omega-3 zsírsavakkal, és kollagénnel! Ezek a kis halak belülről kifelé táplálják a bőrt. Ne hagyd, hogy méretük megtévesszen; szupererő van bennük, ha a kollagénszint emeléséről van szó. Grillezd meg őket, dobd bele salátákba, vagy kend a belőlük készült pasztát teljes kiőrlésű pirítósra, és már fogyaszthatod is. Belsőségek Oké, értjük – a szervhúsok nem biztos, hogy mindenki étlapján szerepelnek, de megérdemlik a helyet a listánkon. A máj, a szív és más szervek húsai gazdagok kollagénben, valamint alapvető vitaminokban és ásványi anyagokban. Ezek a tápanyagban dús húsdarabok a bőr és az általános egészségi állapot erősítői lehetnek. Ha kalandvágyónak érzed magad, próbáld ki ezeket a húsokat, és hagyd, hogy a bőröd learassa a gyümölcsét. +1 Citrusfélék A kollagén szintézis támogatása érdekében a citrusfélékhez fordulhatunk. A C-vitamin kulcsszerepet játszik a kollagéntermelésben, és a citrusfélék, például a narancs, a grapefruit és a citrom tele vannak vele. Facsarj egy kis friss levet a vízbe, vagy kóstold meg ezeket az ízletes finomságokat snackként – bőröd magába szívja majd a jót! Címlapkép: Getty Images