Elképesztő, mi vár ránk idén: már megjelentek a kullancsok, brutális invázióra számíthatunk

A klímaváltozás miatt a kullancsszezon kezdete is megváltozott. Korábban májustól augusztus végéig kellett figyelni, most már márciustól szeptember elejéig tart – mondta el dr. Schmidt Péter győri gyermekháziorvos a Győr-Moson-Sopron megyei hírportálnak.

Kirándulásoknál nagyon fontos, hogy szoros ruházatot viseljünk, amely lehetőleg az egész testet fedi. A túrázáshoz zárt cipőt vegyünk és a nadrágot is tűrjük be. A kullancsok bokrokon, fákon és a fűben egyaránt megtalálhatóak, így bármely testrészünkön lehetnek. A rendelőben minden hónapban van egy-két eset, amely kullancsfertőzésre utal. A kullancsok a bőrön keresztül fertőznek. Eltávolításukra vannak kifejezetten erre a célra készített csipeszek

- mondta Dr. Schmidt Péter.

Sokan megijednek, ha a kullancs feje a művelet közben letörik és a bőrben marad. Ilyenkor nem kell megrémülni, a szervezet rövid időn belül kilöki magából

- tette hozzá.

A fertőzés a csípést követő 7–14. napban jelentkezik, bőrpírt, fejfájást, hányást okozhat. Nagyon ritkán agyhártyagyulladás is előfordulhat gyermekeknél, de a saját praxisomban még nem találkoztam ilyen esettel. A kullancs elleni védőoltás Magyarországon is elérhető. Nagy örömünkre egyre több szülő, köztük korábban oltásellenesek is, a beadás mellett döntenek

- hangsúlyozta a szakember.

