Hiába méregdrága, egyre több magyar vásárol ilyen élelmiszereket: vajon tényleg megéri váltani?

Manapság egyre több embernek fontos az, hogy kiegyensúlyozottan, egészségesebben és fenntarthatóbban éljen, étkezzen. Ebben kulcsszerepet játszhatnak a bio élelmiszerek. Az Agrárszektor most annak járt utána, hogy mennyivel kell többet fizetni bizonyos bio termékekért a magyar boltokban, illetve annak, hogy mi lehet ennek az oka.

Bár nagyon trendi lett szinte minden elé odabiggyeszteni azt, hogy bio, érdemes tisztában lenni, hogy pontosan milyen termékek hogyan lehetnek valóban biok: a bio-, vagy más néven organikus élelmiszerek gyártása a fenntartható mezőgazdaság elvére épül, és akkor kaphatják meg a "bio" jelzőt, ha közel 100 százalékban ökológiai gazdálkodásból származnak - írta az Agrárszektor. Ez azt jelenti, hogy nem használnak műtrágyát, sem pedig toxikus és szintetikus anyagokat a termesztés és gondozás során. Ugyanez vonatkozik a permetezésre is, hiszen csak olyan anyagokkal védhetik a növényeket, amik vízzel lemoshatóak, és nem szívódnak fel. Emellett az is nagyon fontos, hogy nem használható semmilyen génmanipulált szervezet és mag sem. Továbbá az is lényeges, hogy a használt föld 3 éve vegyszermentes állapotban legyen. Csak azokat a termékeket lehet ökocímkével ellátni, amelyek 95%-ban organikus anyagokból készülnek.

Az Agrárszektor néhány alapélelmiszer esetében meg is nézte, hogy pontosan mennyivel kell a bio-élelmiszerekért többet fizetnünk. A Tesco, az Auchan és a Spar kínálatából válogattak. Lássuk:

Egy kilogramm fehér kenyér a Tescoban 800 forint, míg az Auchanban 418 forint. Ha valaki bio kenyeret szeretne fogyasztani, annak átlagosan nagyjából 1800 forintot kell érte fizetnie.

Egy kilogramm banán az Auchanban 685 forint, a Tescoban 600 forint, a Sparban 700 forint. A bio banán pedig a Sparban és a Tescoban 1000 forint.

A 2,8%-os literes tej az Auchanban 267 és 345 forint között míg, a bio tej 542 forint. A Tesconál a „sima” tej ára megegyezik az Auchanéval, a bio tej viszont olcsóbb, 393 forint.

A fürtös paradicsom kilója 900 forint a Tescoban, a Sparban 1855 forint. Utóbbiban bio fürtös paradicsomot nem találtunk, koktélparadicsomot viszont igen, 2796 forintos áron.

Végezetül még egy fontos dolgot ki kell emelni: a megkülönböztetést. Ha valóban egy bio termékkel van dolgunk, akkor azt könnyen felismerhetjük, hiszen fel kell tüntetni az utolsó műveletet végző gazdálkodó ellenőrző szervezetének kódszámát és nevét, valamint, ha előre csomagolt élelmiszerekről van szó, akkor az EU bio logóját kötelező feltüntetni, mindenféle változtatás nélkül. Ez a logó átállási termékre nem használható, önkéntesen viszont lehet használni 3. országból importált ökotermékeknél. Továbbá szerepelni kell rajta, hogy EU mezőgazdaság/akvakultúra/Magyarország-mezőgazdaság/ország+régió név- mezőgazdaság

- írta cikkében az Agrárszektor.

A teljes cikk itt olvasható!

Címlapkép: Getty Images