Öveket becsatolni, elszabadult a strandinfláció: durva árakkal nyitottak a vidéki fürdők

Az igazi strandszezonra még pár hetet várnunk kell, de addig is mutatjuk, hol mindenhol csobbanhatunk akár már most hétvégén, ha újra kisüt a nap! De arra is kíváncsiak voltunk, hogyan alakulnak az idei nyárra a vidéki termál- és strandfürdők jegyárai – mekkora a drágulás. Hát, készüljetek a legrosszabbra!

Néhány évtizede még bevett szokás volt a magyar vidéken is, hogy a strandok és szabadtéri fürdőhelyek szinte mindenhol május 1-én nyitották meg a kapuikat. Ezt a hagyományt ma már csak kevés helyen őrzik, inkább az időjárástól teszik függővé, mikortól használhatjuk a szabadtéri termál és strandmedencéket. Idén márciusban bekukkantott pár hétre a nyár, ugyan az elmúlt hetekben újra zordabb arcát mutatta a tavasz, de így sem panaszkodhatunk, idén május elején hetekkel előbbre jár a természet is. Így nem csoda, hogy sok vidéki fürdő és strand a tegnapi nappal – részben vagy egészen - kihirdette a szabadtéri nyitást. Az igazi strandszezonra persze még heteket kell várnunk, de addig is mutatjuk, hol mindenhol csobbanhatunk akár már most hétvégén, ha újra kisüt a nap! De arra is kíváncsiak voltunk, hogyan alakulnak idén a vidéki termál- és strandfürdőkön a jegyárak.

Tavaly is elszálltak az árak

Már a 2023-as strandszezon sem kezdődött valami fényesen: a kétszámjegyű infláció és rezsiemelkedés keményen rányomta a bélyegét az belépőjegyek árakra. 2023-ban a tavalyi árakhoz képest 500-1000 forintos áremelésekkel számolhattunk. A helyzet 2024-re sem lett jobb, sőt!

Ahogy Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára a Világgazdaságnak nyilatkozta, 2024-ben a strandbelépők árai

országszerte 10-15 százalékkal drágultak, de az árakban nagy a szórás, 2–10 ezer forint között mozog a teljes árú jegyek összege.

Mi az okozza az újabb és újabb árdrágulást?

Még február végén írta meg először a Pénzcentrum, hogy akár több tízmilliós plusz költséget is jelenthetnek a fürdőknek a január elsejétől megemelt víz- és csatornadíjak, ezért drágulhatnak a belépőjegyek. Budapesten már alig találni olyan fürdőt, ahol a napi belépő ára nem haladja meg a 10 ezer forintot, és ez nem lesz másként vidéken sem. Ahogy Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára a Pénzcentrumnak akkor nyilatkozta:

Ez egy kisebb, közepes fürdő esetén ez tízmilliós nagyságrendű többletköltséget jelent, a nagy fürdők esetében pedig már inkább 100 millió ez az összeg, amiről még egyelőre nem tudjuk, hogyan fogjuk kigazdálkodni. Ahogy mondtam, jelentősebb áremeléseket kellett végrehajtanunk a tiltást követően, és jelen inflációs környezetben nem bírna el további emelést a lakosság, tehát nagyjából ki vagyunk feszítve. Ennek ellenére kénytelenek leszünk kompenzálni a többletköltségeket, nőni fognak a jegyárak, igaz, nem az infláció mértékével, hanem annál kevesebbel. Május, június hó folyamán a legtöbb fürdő kénytelen lesz áremeléshez nyúlni, melynek a mértéke egy ilyen 10-15 százalék lesz a jelenlegi árakhoz képest

– mondta Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.

Mi is elképedtünk, mennyibe kerül idén tavassszal a fürdőzés

Még április elején jártunk a Sárvári Gyógyfürdőben, igaz, a hivatalos strandnyitás még nem volt, de kint a füvön, 30 fokban napozhattunk, aztán a szabadtéri gyógymedencében fürdőzhettünk. Magunk is meghökkentünk azonban, mennyi pénzt hagytunk ott a kasszánál: kiemelt időszak lévén felnőttként egész napra

7600 forintért válthattunk jegyet, egy gyerek napi belépője pedig 3800 forintba került.

Rákerestük, máshol jobban jártunk volna? Hát, a közelben nem spóroltunk volna sokat, ha más fürdőbe megyünk...

A nagyobb és patinásabb dunántúli gyógy- és termálfürdő komplexumokban hasonlóan borsos árakra számíthatunk: a Vas megyei Bükfürdőn kiemlet időszakban 6900 ft a felnőtt belépő, Zalakaroson egy fokkal olcsóbb, oda 6300 forint/jegyárért tervezhetünk egy egész napos fürdőzést. De ahogy látni fogjuk az ország legnagyobb területű fürdőkomplexumába, Hajdúszoboszlón sem sokkal olcsóbb az élményfürdőzés, ott a felnőtt belépő kiemelt időszakban 5.900 forintba kerül.

Van még egy rossz hírünk: a vidéki fürdők honlapjain szereplő jegyárakat elnézve a tavalyi árakhoz képest tényleg szinte minden fürdőben történt kisebb nagyobb emelés. Az Egri Termálfürdőben például tavalyhoz képest a felnőtt jegy esetében 600 Ft-tal drágult a jegy, gyermek belépő ára 500 ft-lett több. De nemrég írtunk az Igali Gyógyfürdő áremeléséről is. Ahogy írják posztjukban:

átlagban 300 Ft-os jegyáremeléssel lehet számolni az egyes szolgáltatások esetében, tehát holnaptól egy egész napos felnőtt fürdőbelépő 3800 Ft-ba fog kerülni.

Vannak kivételek: itt még mindig 2000 alatti áron is be lehet jutni

A Jászapáti Tölgyes Strandfürdő tavaly október 1-től 2024 tavaszáig zárva tartott, így a TB szolgáltatások sem voltak elérhetőek. Azonban idén, 2024-ben, a fürdő újra várja a látogatókat. A Termálonline tájékoztatása szerint idén május 5-én kezdi a szezont. A fürdőben a felnőtt napijegy 2400 forintba, míg a diák és nyugdíjas belépő 2000 forintba kerül. A gyógyvíz minősítést 2002-ben kapott termálvíz, mely csípő- és térdízületi artrózis esetén igazoltan hatékony, idén ráadásul (a atavalyi évvel elentétben) újra elérhetőek lesznek a társadalombiztosítás által is finanszírozott fürdőkezelések.

A Jászárokszállási Termálfürdő is hagyományosan május 1-jén nyitja meg kapuit, és a hárommedencés fürdő előszezonban keddtől vasárnapig 10 és 19 óra között fogadja a vendégeket. A fürdővendégek számára különleges élményt nyújt a helyi gyógyvíz, mely alkalmas mozgásszervi betegségekkel járó panaszok enyhítésére és baleseti utókezelésre is.

Hihehetlen, de a Jászárokszállási Termálfürdőben egy felnőtt 1950 forintért már egész nap fürdőzhet!

Strandszezon még nincs, nyárias időjárás már van

Jó néhány kültéri medencét már kinyitottak húsvétra, a következő nagyobb medencebeüzemelési hullám azonban nem most, hanem majd a pünkösdi hosszú hétvégén lesz, a klasszikus hideg vizű strandokat pedig csak a nyári iskolai szünet kezdetére, június végére nyitják meg országszerte

– közölte a VG-vel Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.

A tapasztalatok szerint a klasszikus szabadtéri strandokon 30 fok feletti hőmérsékletnél kezdődik az élet. Teljes kapacitással a hideg vizű, teljesen szabadtéri, klasszikus strandok csak az iskolai szünet környékén, június második felében üzemelnek majd, de érdekes helyzetet okozott a tanév megváltozott rendje.

Amit nyertek a fürdők a hosszabb téli szünettel, a január első hetében megnövekedett forgalommal, azt most elveszíthetik a hosszabb tanévvel, a később kezdődő nyári szünettel. Ezt megelőzendő sok tanév végi programra és akcióra készülnek országszerte az iskolai osztályokat, illetve az osztálykirándulást tervezőket megcélozva

– közölte a fürdőszövetség főtitkára.

Vidéki fürdők toplistája • A legnagyobb területű fürdőkomplexum Hajdúszoboszlón van,



• a legmagasabb ásványianyag-tartalmú víz Bükkszéken,



• a legmagasabb hőmérsékletű és egyben ásványianyag-tartalmú víz pedig Zalakaroson,



• a legrövidebb ideig üzemelő strandok a tipikusan kétmedencés, kisvárosi, helyi jelentőségű strandok, amelyek a nyári iskolai szünetben vannak csak nyitva.

Lássuk akkor, hol strandolhatunk a szabadban

Az ország legnagyobb fürdője, a hajdúszoboszlói Hungarospa szabadtéri része 3 külön zónából áll, ezek közül csak a strandot nyitják meg május 1-én. Az Aquapark május 30-án, a Prémium Zóna június 15-től áll a vendégek rendelkezésére.

Felnőtt élményfürdő belépő 5.000, (kiemelt időszak, 5.900)

Diák élményfürdő belépő 3.600, (kiemelt időszak, 4.500,)

Gyermek belépő (7 éves korig) 2.400, (kiemelt időszak, 3.100,)

Zalakaroson 1 strandmedencét és a sportmedencét nyitják meg május 3-án. A szabadtéri gyerekvilág, a családi Adrenalin Csúszdapark és egy további strandmedence május 17-én nyit. Végül utolsó körben, június 14-től a hullámmedencét és a még meg nem nyitott strandmedencét vehetik használatba a vendégek.

Felnőtt belépő 6.300, (kiemelt időszak, 6.900)

Diák belépő 5.400, (kiemelt időszak, 5.900,)

Mórahalmon a szabadtéri gyerekmedence és a kültéri csúszdás medence használható már április 1. óta (!), már többedik éve ők nyitják elsőként a strand egy részét, a rendezvénymedencéjük azonban idén is csak később nyit.

Felnőtt belépő: 4.500, (kiemelt időszak, 4.800)

Diák belépő 4.000, (kiemelt időszak, 4.100,)

Az Egri Termálfürdőben egész évben nyitva tartó szabadtéri medencék: I. kavicsos medence (radonos), II. radonos gyógymedence, III. radonos gyógymedence, félig nyitott V. felnőtt élménymedence. A részben fedett IV. kénes termálvizes ülőmedencét várhatóan 2024. május 3-án, a szezonálisan üzemelő strandmedencéket 2024. május 26-án, azaz gyermeknapon nyitják meg.

Felnőtt belépő: 3 800 Ft

Gyermek (4 éves kor felett), diák (23 éves korig), nyugdíjas belépő 3 100 Ft

Esti belépő 16:00-tól 2 100 Ft

Kaposváron a Virágfürdőben a kültéri élménymedence van nyitva, a strand többi részét június 8-án nyitják meg.

Cserkeszőlőn a hullámmedence és az 5. számú medence nyit május 1-én, a többi szezonális medencét csak júniustól használhatják a vendégek.

Kiskunmajsán a hullámmedence és az élményfürdő családi csúszdája használható. A csúszdapark, gyermekmedence, gyerekpancsoló május 15-én nyit. Június 1-től használható a tófürdő a felfújható akadálypályával.

Vannak olyan fürdők is, ahol szabadtéren főleg vagy kizárólag termál-, illetve gyógyvizes medencéket találunk, és ezek egész évben nyitva tartanak:

Sokan szeretik a nyíregyházi Aquarius Fürdőt is az élményelemekkel felszerelt szabadtéri gyógymedencéje miatt.

Gyulán, a Várfürdőben is több szabadtéri termálmedence található, amelyek télen is üzemelnek, de vannak köztük az épületektől távolabb található, szezonálisak is, mint pl. a méltán népszerű "dögönyözős medence". Ez utóbbi épp nemrégiben újult meg és már várja a vendégeket.

Felnőtt napijegy 4 300 Ft

Felnőtt napijegy kétszeri belépéssel 4 800 Ft

Diák/nyugdíjas napijegy 3 900 Ft

A Hévízi Tófürdő is egész évben látogatható, a 3 órás jegy jóval olcsóbb, de az egész napos gyógyfürdőzésnek itt a legborsosabb az ára:

Egész napos jegy: 7 500 Ft

Egész napos 60 év felettieknek: 7 000 Ft

Egész napos diákoknak: 7 000 Ft

Egész napos gyerek 6-14 éves korig. 6 év alatti gyerek részére ingyenes: 3 600 Ft

Vidéken itt akár már strandolhatunk is

A Termálfürdő oldalán részletesen megtaláljátok, hol mindenhol vannak már nyitva a strandok, de mi is hozunk pár nyitva tartó szabadtéri fürdőhelyet:

Városi Termálfürdő Abony Abony

Árpád Fürdő Békéscsaba

Borgáta Termálfürdő Borgáta

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Cserkeszőlő

Kerekestelepi Termálfürdő Debrecen

Hungarospa Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló

Jászárokszállási Termál- és Strandfürdő Jászárokszállás

Jászszentandrás Termálfürdő Jászszentandrás

Virágfürdő Kaposvár Kaposvár

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő Karcag

Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő Kehidakustány 2024. május 3.

Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő Kiskunmajsa

Szent Erzsébet Gyógyfürdő Mórahalom

Nagyszénási Parkfürdő Nagyszénás

Sárrét Kincse Gyógyfürdő és Strand Püspökladány 2024. május 3.

Napfényfürdő Aquapolis Szeged

Szegedi Partfürdő Kemping és Apartman Szeged

Sziksósfürdői Strand Szeged 2024. május 3.

Véső úti Strandfürdő Szolnok

Tatai Fényes Fürdő és Kemping Tata

Tiszaföldvári Gyógyfürdő és Kemping Tiszaföldvár

Zalakarosi Fürdő Zalakaros 2024. május 3.

További strand-nyitások a magyar vidéken:

Annagora Aquapark: Balatonfüred 2024. június második fele

Bihar Termálliget: Berettyóújfalu 2024. június 8.

Bonyhádi Termálfürdő: Bonyhád 2024. június közepe

Bükfürdő Thermal & Spa: Bükfürdő 2024. június 22.

Bükkszékfürdő Strandfürdő: Bükkszék 2024. június közepe

Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont: Cegléd 2024. június közepe

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő: Celldömölk 2024. május vége

Diadém Csornai Termálfürdő: Csorna 2024. június 1.

Aquaticum Debrecen: Debrecen 2024. május 31.

Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő: Dunaföldvár 2024. június 1.

Rukkel-tó Waterpark: Dunavarsány 2024. június 10.

Egri Termálfürdő: Eger 2024. május 26.

RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő: Győr 2024. június 20.

Gyulai Várfürdő: Gyula 2024. május 18.

Bocskai Strand- és Gyógyfürdő: Hajdúböszörmény 2024. május 26.

Harkányi Gyógy- és Strandfürdő: Harkány 2024. május 17.

Hévízi Tófürdő (gyerekmedence): Hévíz 2024. június közepe

Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda: Hódmezővásárhely 2024. június 14.

Tölgyes Gyógyvizű Strandfürdő: Jászapáti 2024. május 5.

Jászberényi Lehel Uszoda és Strandfürdő: Jászberény 2024. június 1.

Kecskeméti Fürdő, ill. Élményfürdő és Csúszdapark: Kecskemét 2024. június közepe

Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő: Kiskőrös 2024. június közepe

Kisszékely strand: Kisszékely 2024. június közepe

Gyarmati Dezső Tanuszoda és Termálfürdő: Lakitelek 2024. május 14.

Gabriella Gyógy- és Strandfürdő - Lakitelek: Lakitelek 2024. június 3.

Lipóti Termál- és Élményfürdő: Lipót 2024. május 17.

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont: Marcali 2024. június 1.

Mezőcsáti Termálfürdő: Mezőcsát 2024. június 1.

Borostyán Camping és Strandfürdő: Mezőkovácsháza 2024. június 17.

Miskolctapolcai Barlangfürdő: Miskolctapolca 2024. május vége

Nádudvari Termál- és Strandfürdő: Nádudvar 2024. május 15.

Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő: Orosháza-Gyopárosfürdő 2024. május 17.

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: Sárvár 2024. június közepe

Sellye Városi Termálfürdő: Sellye 2024. június 1.

Thermal Spa Siklós: Siklós 2024. május 15.

Lővér Fürdő - Csik Ferenc Uszoda: Sopron 2024. június 15.

Százhalombatta Városi Strand: Százhalombatta 2024. június 1.

Csitáry G. Emil Uszoda és Strand: Székesfehérvár 2024. június közepe

Tápiószentmártoni Strand- és Termálfürdő: Tápiószentmárton 2024. május 18.

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő: Tiszaújváros 2024. június 1.

Tiszavasvári Strandfürdő: Tiszavasvári 2024. május 31

AquaCity Zalaegerszeg: Zalaegerszeg 2024. június 15.

Zalaegerszegi Városi Strandfürdő: Zalaegerszeg 2024. június 17.

Címlapkép: Getty Images