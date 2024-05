Megszólalt a szakértő: kiderült, miért honosodtak meg a barnamedvék Magyarországon

Ismét meghonosodtak a barnamedvék Magyarországon, így nem meglepő a barnamedve és hasonló más fajok jelenléte Aszód, illetve a Duna árterének térségében, ahol az elmúlt két-három évben többször is láttak medvét.

Heltai Miklós, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója azt mondta az InfoRádióban, a mostani időszakban, vagyis április és június között van a legnagyobb esély arra, hogy medvék bukkannak fel.

Kiemelte, hogy Aszód és környéke egy viszonylag sűrűn lakott terület, de a medvék sosem mennek olyan helyre, amely nem megfelelő számukra, mert pontosan tudják, mire van szükségük táplálkozás, illetve élőhely szempontjából.

Bár az elmúlt időszakban sok hír jelent meg szlovákiai medvetámadásokkal kapcsolatban, a professzor nem hisz abban, hogy minden Magyarországon megjelenő medve „a szlovák határon keresztül útlevéllel” érkezik meg hazánkba. Mint fogalmazott, az ilyen következtetések félrevezetik a közvéleményt, egyáltalán nem szokatlan, hogy a mostani időszakban ilyen sok medveészlelés van itthon, és kizártnak tartja, hogy valamennyi állat csak külföldről vándorolna Magyarországra.

A vadbiológus úgy véli, biztosra vehető, hogy már idehaza is vannak szaporodó párok. Felhívta a figyelmet arra is, hogy éppen most van a párzási időszak, és mozgásukat tekintve ilyenkor a legaktívabbak a medvék, illetve ebben a periódusban lehet a legtöbb alkalommal és a legkönnyebben megfigyelni őket.

A professzor szerint bizonyítottan kijelenthető, hogy újra meghonosodtak a barnamedvék Magyarországon. Mint mondta, a korábbi fajok újbóli megjelenése és megtelepedése alapvetően jó hír, hiszen sokan panaszkodnak amiatt, hogy folyamatosan pusztulnak a természeti értékek körülöttünk, most pedig megjelent egy állatfaj idehaza, amely „nem hajlandó kipusztulni, hanem alkalmazkodik az új élőhelyi rendszerekhez”. Heltai Miklós úgy véli, ez egy kedvező, örömteli jelenség.

Címlapkép: Getty Images

