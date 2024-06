Szemet gyönyörködtető látvány zaljik a Tiszánál: ezt mindenkinek látnia kell

A megszokottnál jóval hamarabb kezdődött el idén a Tisza virágzása. A kérészrajzás a Tiszán és néhány mellékfolyóján egy bizonyos intervallumon belül (június közepe-július közepe) zajlik, de 1-2 hetes eltérések lehetnek az időjárás függvényében. Egykor egész Európában elterjedt volt a tiszavirág, de mára az élőhelyének számító folyók 95 százalékáról eltűnt a szennyezés és a szabályozás miatt. Mára csak a Tiszán, a Rába vízgyűjtőjében, illetve néhány, Magyarországtól keletre található folyóban él a védett faj. Monoki Ákos a Hortobágyi Nemzeti Park Jász-Nagykun-Szolnok Tájegység vezetője lapunknak elmondta, hogy mi az oka az idei korai rajzásnak, de mesélt arról is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek leginkább veszélyeztetik a hazai állományt.

A kérészek rajzását jellemzően a víz hőmérséklete befolyásolja. Idén tavasszal elég gyorsan kezdett el melegedni a levegő hőmérséklete, ehhez még hozzájárult az év eleji csapadékszegény időszak is, ami miatt alacsonyabb volt a vízállás, így a víz is gyorsabban fel tudott melegedni – kezdte lapunknak Monoki Ákos, Hortobágyi Nemzeti Park Jász-Nagykun-Szolnok Tájegység vezetője. A szakértő szerint nem egyedülálló dologról van szó, mivel 2007-ben is hamarabb kezdődött a rajzás. Mint mondta, emiatt volt az, hogy a kérészek fő rajzása az alsó szakaszokon, és a Közép-Tiszán előbb lement.

Monoki Ákos lapunknak elmondta, hogy korábban Európa szerte jelen volt a Tiszavirág, ám a vizek szennyezése, és szabályozása, csatornásítása, a mesterséges mederkialakítások oda vezettek, hogy kipusztult, és félő, hogy Magyarország is azon az úton halad, hogy tönkre tegye ezeket az állományokat.

Nagyon sok hazai vizünkbe folyik bele a szennyvíz, sok esetben tisztítatlan formában. Nyilvánvalóan ezek a szennyezések nem kedveznek a vízminőségre rendkívül érzékeny tiszavirágoknak. Ezen túlmenően a duzzasztóművek is komoly gondot okoznak idehaza rájuk

A szakember szerint, ha megnézzük a hazai Tisza folyó szakaszán a Tiszavirág elterjedését, akkor azt látjuk, hogy azokon a szakaszokon, ahol megépül egy vízerőmű, például Vaskapu, vagy a kiskörei vízlépcső, akkor ezek azt a hatást érik el, hogy a folyó áramlási sebessége még tovább lassúl. Az üledék kirakodás felgyorsul, a lassabb áramlási sebesség miatt pedig csökken az oxigén tartalom. Emiatt pedig eltűnnek azok a fajok, amelyek kimondottan az áramló vizet kedvelik, ez pedig a Tiszavirágra is hatással van, hiszen fontos, hogy az áramló víz elmossa az üledéket a lárvák fejlődéséül szolgáló agyaghalak elől.

A Vaskapu vízerőműnek a hatása gyakorlatilag Csongrádig érezhető, ebből fakadóan a Tiszának a magyarországi alsó szakaszán Szeged és Csongrád között általában véve gyengébb intenzitású, kisebb egyedszámú rajzásokat tapasztalhatunk.

A szakember szerint a Felső Tiszán találni még erős állományt, ugyanakkor ennek a régiónak már egészen más a jellege, és ott is már csak Tiszalök körül találjuk azokat az állományokat, amelyek látványos rajzásokat tudnak eredményezni.

Maga a Tiszavirágzás jellemzően júniusban folyik a Tisza folyón, természetszerűleg a többi mellékfolyón, ahol a kisebb víz, ott gyorsabban melegszenek és előbb megindul a rajzás pl: a Maroson, Körösön, Zagyván, Bodrogon.

A kérész lárvák, amelyek 3-4 évig fejlődtek Tiszának az agyagos oldalában, előbújnak a járataikból, feljönnek a vízfelszínre, és ledobják a lárvabőrüket, és egy nem teljesen kifejlett egyed bújuk ki a lárvabőrből. A hímek ilyenkor rögtön kirepülnek a partra, és ekkor válnak ivaréretté. A nőstényeknek már nem szükséges ezután vedleniük, ők rögtön szaporodóképesek. Ilyenkor a hímek tömege folyamatosan keresi már a nőstényeket, igyekeznek velük párosodni, azokat megtermékenyíteni. A rajzás során több ezer faj van ilyenkor a folyó víz felszínen

Monoki Ákos kiemelte: a hazai kérészfajok közül a legnagyobb a tiszai kérész, ami majdnem 10 centiméteres hosszúságú rovar. Mint mondja, ezeknek a fajoknak ez a pár óra csakis kizárólag a párzásról szól, ugyanakkor ez a rendkívül nagyszámú rovar, nagyon sok más állatnak is a táplálékául szolgál, ilyenkor éppen ezért nem meglepő, hogy óriási élet van a Tisza-parton.

A megtermékenyített nőstények berepülnek a folyó középvonalába, és megkezdik a kompenzációs repülésüket

A kérész lárvái a nőstények által lerakott petékből fejlődnek ki a mederfenéken. A kikelő lárvák befúrják magukat a meder falába és a víz felé nyitott vájatban élnek három évig egymáshoz közel, tíz-százezres egyedszámú telepeken.

A hímek némileg nagyobb termetűek, kicsikét élénkebbek a színeik, sárgás színezetű állatról van szó, a nőstények ezzel szemben fakóbbak, és kisebbek, sárgás-barnásak. A nőstények nagyobb magasságban repülnek, míg a hímek alacsonyabban

Tiszavirág A tiszavirág a legnagyobb európai kérész: 2,5-3,8 centiméteres, a fehér farksertéivel 12 centiméter hosszú is lehet. A nőstényeknek a hímekhez képest nagyobb szárnyuk és testük van, farksertéi rövidebbek, így gyorsabb repülésre képesek. A faj első említése Arisztotelésztől származhat, ugyanakkor nem teljesen biztos, hogy a tiszavirágról beszélt a görög filozófus. Az viszont már teljesen bizonyos, hogy 1634-ben egy belga orvos megfigyelte, és írt a fajról.

