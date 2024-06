Gyilkos lehet a kánikula: 15 életmentő tipp, amit minden kisállat-tulajdonosnak tudnia kell

Mi emberek, ha támad a kánikula, azért jellemzően tudjuk, hogy mikor kell naptejet használni, árnyékba vonulni és vizet inni, hogyan kerülhetjük el a hőgutát. Házi kiskedvenceinknek azonban nem mindig ilyen egyszerű védekezni a forróság ellen. Gazdiként a mi feladatunk megvédeni őket a nyári hőség veszélyeitől. Tartsuk észben hát az alábbi tippeket!

A nyár örömteli időszak lehet mind a gazdik, mind a kedvenceik számára. A hosszú nappalok és meleg esték kiváló lehetőséget kínálnak a szabadtéri tevékenységekhez, de az őrületes meleg veszélyeket is rejthet a kisállatok számára. Az első és legfontosabb szabály, mielőtt belevágnánk a felsorolásba, hogy ismerjük fel a házi kedvenceinken is a hőguta jeleit. Ezek kutyák esetében: lihegés, nyálzás, hányás és gyengeség. Ha ezeket tapasztaljuk, azonnal hűtsük le őket, és vigyük állatorvoshoz! Íme, további 15 tuti tipp, hogy házi kedvenced biztonságban legyen a nyári hónapokban is:

1. Bolha- és kullancsmegelőzés

A bolhák és kullancsok kellemetlenek, de a meleg, párás időszakban sajnos elég gyakoriak. A gyakori fürdetés, a helyi megelőző kenőcsök és a teljes test átvizsgálása mind segítenek megvédeni kedvencedet. Az ASPCA szervezete – írja cikkében a CNN – külön is figyelmeztet arra, hogy soha ne használjunk a kutyáknak szánt bolha- és kullancsmegelőző termékeket macskákon, és fordítva.

2. Biztonságos bulizás háziállatokkal

Ki ne szeretne háziállatokkal lógni a bulikon? Ha nyári partit szervezel, győződj meg róla, hogy az ételek és az italok biztonságosak legyenek a kis kedvencek számára. Az ASPCA felhívja a figyelmet arra is, hogy sok ember által kedvelt nassolnivaló és ital mérgező lehet a macskák és kutyák számára, így például a csokoládét, a szőlőt (vagy mazsolát) és a hagymás falatokat tartsd távol tőlük.

3. Friss nyári szőrzetápolás

Védd meg kutyádat a környezeti hatásoktól és tartsd őt csinosan a megfelelő nyári szőrzetápolással. Nem tudod, mi lenne a legjobb? Kérdezd meg az állatorvost! Egyes kutyák számára előnyös a nyári fazonigazítás, vele a rövidebb szőrzet, míg másoknak elég a kétheti fürdetés és rutin kefehasználat.

4. Megfelelő árnyékolás

Biztosítsd, hogy kedvencednek legyen elegendő árnyékos helye a játék során. A Humane Society figyelmeztet, hogy a kutyaházakban lévő árnyék veszélyes lehet, mivel csapdába ejtik a hőt. Ehelyett válassz fák vagy ponyvák által biztosított árnyékot, amely lehetővé teszi a szellőzést.

5. Soha ne hagyd a kocsiban

A hőség és a páratartalom óriási veszélyt jelent az állatokra. A Humane Society hangsúlyozza, hogy soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk kedvenceinket egy parkoló autóban, még akkor sem, ha légkondicionáló be van kapcsolva. Hagyjunk neki hűs vizet otthon, és élvezzük a viszontlátás örömét!

6. Biztonságos növények és virágok

Nyáron is a legjobb és legbiztonságosabb hely a kutyusunk számára, a saját kertünk. Gondoskodjunk róla, hogy a kertben csak háziállat-biztos növények és virágok legyenek. Sok mérgező növény létezik, mint például az aloe, amarillisz, babér és a pünkösdi rózsa – amelyet tilos kutyabarátoknak ültetni! Ha úgy gondolod, hogy kedvenced mérgező növényt evett, azonnal hívd a legközelebbi állatorvosi ügyeletet!

7. Mentőmellény feladás

Ha kutyád szereti a hajókirándulásokat, mindig adj rá kutyák számára készült mentőmellényt, még akkor is, ha jól úszik. Mérd meg őt fürdetés előtt és után, hogy biztosan jó legyen rá a mellény.

8. Fagyos finomságok

Számos ízletes módja van annak, hogy lehűtsd kedvencedet a forróságban. Próbáld ki a fagyasztott mogyoróvajas és zselés csemegénket, és mindig biztosíts friss hideg vizet és jégkockákat.

Meleg időben figyelj arra is, hogy könnyebb, hidratáló ételeket adj kedvenceidnek. Ügyelj arra, hogy a táplálék mindig friss legyen, és ne romoljon meg.

9. Nyugtatás tűzijáték idején

A tűzijáték félelmetes lehet az állatok számára. Gondoskodj róla, hogy biztonságban legyenek a lakásban, és viseljenek azonosító nyakörvet. Teremts fehér zajt TV-vel vagy zenével, és nyugtasd meg kedvencedet becézgetéssel és simogatással.

10. Kutyabarát napvédő

Az emberek naponta használnak fényvédőt, de a kutyák is hasznát veszik! Használj kifejezetten kutyák számára készült fényvédőt. A teljes testre való felvitel előtt végezz egy kis bőrtesztet, hogy megbizonyosodj arról, hogy nem allergiás rá.

11. Biztonságos úszás

Sok kutya szeret úszni, de mindig muszáj felügyelni őket. Ne hagyd őket egyedül a vízben, és biztosítsd, hogy könnyen ki tudjanak jönni.

12. Viharok és áramkimaradások

A nyár viharokkal járhat, és fel kell készülnünk az áramkimaradásokra is. Készíts vészhelyzeti csomagot a kedvenceid számára, amely tartalmaz élelmet, vizet, gyógyszereket, pórázt, hámot és játékokat.

13. Korlátozott kinti játék

A nyári hónapokban fontos, hogy a kinti játékot szabályokhoz kössük! A túlzott mozgás és a magas hőmérséklet kiszáradáshoz vagy hőgutához vezethet.

14. Védd a mancsokat

A forró aszfalt és járdák fájdalmas hólyagokat okozhatnak a kutyák mancsán. Ha a hőmérséklet eléri a 29 fokot, a talajhőmérséklet sokkal magasabb lehet. Teszteld a járdát úgy, hogy 10 másodpercig rajta tartod a kezed: ha túl forró neked, akkor túl meleg a kutyád mancsának is.

Sétáltasd őket korán reggel vagy késő este, vagy használj védő kutyacipőt.

15. Elsősegély készlet

Tarts otthon és a kocsiban is egy kisállat elsősegély készletet. Így szükség esetén gyorsan tudsz reagálni egy vészhelyzetben.

Ezek a tippek segítenek, hogy a nyár minden pillanata biztonságos és élvezetes legyen kedvenceid számára!

Címlapkép: Getty Images