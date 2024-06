Őrületes bolhapiacot lepeztünk le: 10 ezerért halomban állnak a bicajok, és ez még csak a kezdet

Íme, a lomisok hazai mennyországa! A faddi bolhapiacról eddig sokat nem tudunk, de most a TikTokon szembe jött velünk egy videó, ahol látni: a Tolna megyei településen döbbenetes mennyiségű használt cuccot kínálnak, tényleg potom árakon. Nézzétek!

A faddi lomiban most vasárnap épp extra a bringa felhozatal, 10.000 Ft-ért már szuper kerékpárokat kínálnak. De van itt minden, mint a búcsúban, a 1000 Ft-os monitoron át a 3000 Ft-ért kínált elektromos szegény nyírókig. Extraságként 3000 Ft-ért olyan zsákbamacskaként kínált dobozt is vásárolhatunk, amiben elrejtettek ezt-meg azt, szerencse kérdése, hogy használható elektromos kütyüket találunk-e benne. Ha turizás közben megéheznénk, akkor sincs gond, a faddi lomiban lángost és hambit is sütnek, csak, hogy teljes legyen a vidéki bolhapiacos élmény:

Címlapfotó: Facebook