Ezek a praktikák aranyat érnek: így lehet mindig zöld a gyeped kánikula idején

A kánikula berobbanásával kulcsfontosságú a megfelelő mennyiségű víz biztosítása a növényeink számára is. Ugyanez igaz a zöld gyepszőnyegre is. Ahhoz viszont, hogy kiváló állapotban fenntartsuk a fű állagát nagyon nem mindegy, hogy mikor kerül sor a öntözésre. A HelloVidék most annak eredt utána, hogy megnézze, melyik napszak alkalmas leginkább erre, valamint hogy melyek azok a praktikák, amelyekkel megfelelő állapotban tudjuk tartani a gyepünket.

A nagy hőség nemcsak az emberek, és az állatok számára jelent óriási kihívást, hanem a növényekre is. Ahhoz, hogy kertünk megfelelően karban legyen tartva a kulcsfontosságú az állandó öntözés biztosítása. A megfelelő vízellátás idején is rendkívül sok múlik. A pázsit öntözésére a legjobb idő a kora reggel. A szakemberek szerint a hűvösebb hőmérséklet és a nyugodt szellő minimálisra csökkenti a párolgást, így a nap legforróbb szakaszaiban is hűvösen tartja a gyepet. Ha esetleg nem lenne elég időnk a reggeli öntözésre ideális választás lehet még a késő délutáni időpont. Nem érdemes késő estére halasztani az öntözést, mivel a pázsit az éjszaka folyamán nedves maradhat, ami miatt a fű fogékony lehet olyan betegségekre, mint például a gomba. Természetesen az sem mindegy, hogy mennyi ideig tart maga az öntözés is. Ahhoz, hogy ezt megfelelően be tudjuk lőni egy frappáns tesztet tudunk végezni. A fű öntözése után keressünk egy élesebb csavarhúzót, és nyomjuk le egyenesen a talajba. A pengének jó esetben 15 centiméternyire kell behatolnia, ha ez nem sikerül, akkor nem volt elegendő az öntözés metódusa. A fű gyökérzetének kiterjedése talajfüggő, ám ha 10-15 cm mélységet célzunk meg, biztosan eltaláljuk a megfelelő mennyiséget. Ezek a praktikák aranyat érhetnek Ezek a pázsitlocsolók vízszintesen, nagy sebességgel lövik ki a vizet, így a víz nem annyira érzékeny a szélre és a párolgásra, mint más berendezések, amelyek egyenesen felfelé permetezik a vizet. Ezek az öntözőfejeket úgy kell elhelyezni, hogy a pázsit minden egyes részét tudják locsolni, vagyis egyetlen négyzetméter se maradjon ki, hiszen ha az nem kap megfelelő mennyiségű vizet, akkor kiég. Az oszcilláló locsolók kíméletesebb választást jelentenek új pázsitokhoz, amíg a fű meg nem gyökerezik. Az újonnan ültetett fűmag esetében, ha lehet tartsuk a talaj felső részét nedvesen, de úgy, hogy azért ne ázzon. Öntözzük rendszeresen, amíg a fű 7-8 centiméter magas lesz. Fűnyírás közben, ha lehet vegyünk éles kanyarokat, azért, hogy a fűnyíró kerekei ne tépjék fel az új gyepet. A szakértők általában azt szokták mondani, hogy az agyagos talajokat hetente egyszer, a homokos talajokat pedig körülbelül háromnaponta öntözzük. Ha nem tudjuk megállapítani az öntözés mennyiségét, akkor érdemes az olyan jelekre figyelni, amik az alul öntözésre hívhatják fel a figyelmet. Az alul öntözés jelei közé tartozik a törékeny, száraz vagy barna fű. A túlöntözés jelei ezzel szemben a gombák, a gyomok, a szivacsos fű lehetnek. Ehhez ideális választás lehet az automata locsoló, amely használatával soha nem kell aggódnia amiatt, hogy le kell kapcsolnia az öntözőt, vagy nem kell azon töprengenie, hogy a pázsit elegendő vizet kapott-e, vagy sem. Forrás: goodhousekeeping.com Címlapkép: Getty Images