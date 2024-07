Kész horror: egyik ismerősét fakaróval, a másikat 50 késszúrással ölte meg a miskolci fiatalember

A hátborzongató történet ott kezdődik, hogy 2020 nyarán egy 28 éves miskolci férfi ok nélkül, különös kegyetlenséggel megölt két hajléktalant Miskolcon. Most a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség azt indítványozta, hogy a táblabíróság hagyja helyben a férfi életfogytig tartó büntetését, és a leghamarabb csak 40 év múlva szabadulhasson - írja a 24.hu.

A hajléktalan fiatal 2020 augusztusában együtt iszogatott az egyik sorstársával, ám eközben elhatározta, hogy meggyilkolja a másik férfit. Egy családi házhoz csalta, ahol egy fakaróval agyonverte. Később egy fás-bokros lejtős területen legurította a holttestet, amit csak hetekkel később fedeztek fel.

Egy hónappal később egy másik ivócimboráját is kivégezte a miskolci férfi. Hozzá hajnalban ment be, majd először minden ok és előzmény nélkül ütlegelni kezdte, majd ötvenszer megszúrta és megvágta a nála lévő késsel. A holttestet egy paplanhuzatba csavarta és bedobta az udvaron lévő kútba. Ugyanebben a hónapban egy másik, szintén alvó ismerősétől az igazolványát és a pénzét vette el.

A nyomozati szakaszban a kettős gyilkossággal férfi először csak azt ismerte el, hogy egy karóval halálra verte egyik áldozatát, majd elrejtette, azt viszont tagadta, hogy 50 késszúrással megölte volna a másik áldozatot. Ez utóbbival egy másik hajléktalant gyanúsított meg és azt vallotta, hogy csak a holttest eltüntetésében segédkezett.

Azonban a vallomásán később változtatott, akkor már azt mondta, hogy jött neki egy sugallat, hogy meg kell ölnie a férfit.

A Miskolci Törvényszék a férfit különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette, kifosztás bűntette, valamint okirattal visszaélés vétsége miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azzal, hogy 40 év múlva bocsátható leghamarabb feltételes szabadságra. A vádlott enyhítésért, védője pedig elsődlegesen téves minősítés és felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a bíróság döntése törvényes és megalapozott. A többszörösen büntetett előéletű, visszaeső vádlott minden méltányolható indok nélkül, orvul és alattomosan támadt az ártatlan áldozataira. A kitartó módon elkövetett, kirívóan durva erőszak kellően indokolja a vele szemben kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés alkalmazását, melynek enyhítésére nincs törvényes indok. Azt is hozzátették, a társadalom védelme ilyen gátlástalan és erőszakos elkövetőkkel szemben csak példás büntetéssel biztosítható, ezért indokolt a büntetés helybenhagyása.

