Kiadták a figyelmeztetést: tilos szabadtéren tüzet gyújtani az országban

Figyelem, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad nyílt lángot használni!

Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok 2024. július 11-től Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel.

Még a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos lesz tüzet gyújtani, a lakosságnak azt is javasolják, hogy a tilalommal nem érintett belterületen is zárt égésterű eszközöket, elektromos vagy gáz grillt használjanak.

