Hihetetlen fotók: szájmaszkos csokimikulásokat készít a magyar grillázsmester

Rimóczi László cukrász lajosmizsei műhelyében valami egészen formabontót, ugyanakkor mégis fájdalmasan aktuálist alkotott:

olyan csokimikulásokat, amik a koronavírus-járványra utalva védőmaszkot viselnek.

Az édesszobrász-grillázsguru, aki egyébként a Magyar Grillázs Szövetség elnöke, tanult foglalkozása alapján szakács, szülővárosában, Lajosmizsén él és dolgozik. Országszerte igyekszik népszerűsíteni a grillázst mint édességet, hagyományt és művészeti ágat. Számos rangos hazai versenyen és kiállításon, szakmai találkozókon, nívós megmérettetéseken mutathatta már be a grillázs szakmát újszerű alkotásain keresztül.

Úgy tűnik, most a koronavírus-járvány is megihlette a grillázsmestert, aki egy egész seregnyi maszkos csokimikulást mutatott be:

Képek: MTI/Ujvári Sándor

Címlapkép: Getty Images