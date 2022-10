Ezt főzik fillérekből a perui háziasszonyok: őszi vitaminbomba, számos betegség ellenszere

Az ősz egyik legkedveltebb itala a forró csoki. A kávézók ilyenkor mindenféle ízesítésben kínálják itallapjukon az édes finomságot. Cikkünkben most annak jártunk utána, hogy bár kevesen tudják, de fogyasztása jótékony hatással bír a szervezetünkre. De utánanéztünk annak is, hogy honnan ered a forró csoki, mi az alapreceptje illetve, hogyan készíthetjük el otthon, mi magunk.

A mexikói aztékok már jóval az európai hódítók előtt is itták a csokoládét. 1519-ben, amikor a spanyolok a mai Mexikó területére érkeztek, Montezuma xocolātllal kínálta Cortést. A kakaóbab akkoriban fizetőeszközként is működött, valamint szertartásokhoz is használták. Az akkori forró csokoládé azonban jelentősen különbözött a mai változattól, hiszen a kakaóbabokat megpörkölték, ledarálták, vízzel habosra rázták, majd megitták a keserű italt, melynek eredeti neve xocolātl. A majákat követő aztékok már ízesítették a keserű italt fahéjjal, ánizzsal, vaníliával és kukoricaliszttel és már használták az erjesztés technikáját, aminek köszönhetően sokkal lágyabb állagot és kevésbé keserű ízt értek el.

Európába Cortés vitte magával a kakaóbabok titkát, a 17. századig azonban nem terjedt el Európában. A forró csokoládét az 1600-as években kezdték inni Európában, II. Károly uralkodása idején (1660–85) vált divatos itallá Angliában. Az első, csokoládét is kínáló londoni vendéglő, a Chocolate House, 1657-ben nyílt meg. Azóta pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvend a mai napig.

Nem is gondolnád, mennyi jótékony hatása van

Meglepő lehet, de az édes, forró kakaó valóban segíthet a szív egészségének megőrzésében. Pontosabban, a kakaó flavonolokat tartalmaz, amelyekről ismert, hogy számos egészségügyi előnnyel járnak, mint például az alábbiak:

csökkenti a koleszterinszintet

alacsonyabb vérnyomást eredményez

csökkenti a vércukorszintet

csökkenti a gyulladást a szervezetben

alacsonyabbá teszi a szívinfarktus kockázatát

alacsonyabbá teszi a stroke kockázatát

a kakaópor jó rost- és vasforrás . Az étcsokoládé (70-85 százalékos) kalciumot, magnéziumot, foszfort, káliumot, A- és K-vitamint tartalmaz.

A csokoládé sok boldogságot rejt magában. Nem csak finom íze van, de nagyon pozitív hatással van az agyra. Bizonyos neurotranszmittereket szabadít fel, amelyek boldoggá tesznek, és még a fájdalmat és a stresszt is csökkenthetik.

Fillérekért összedobhatjuk házilag is

Az alaprecept szerint a tejet, a kakaóport és a cukrot egy kis lábasba tesszük. Közepes/közepes-alacsony lángon, gyakran kavargatva melegítjük, de nem forraljuk. Ezután adjuk hozzá a csokoládédarabkákat, és folyamatosan keverjük addig, amíg a csokoládédarabkák elolvadnak, és egyenletesen eloszlanak a tejben. Keverjük hozzá a vaníliakivonatot, azonnal tálalhatjuk is. Na, de milyen arányok szerint készítsük?

Nem sok hozzévalóra van szükség a tökéletes forrócsoki elkészítéséhez:

Két adag elkészítéséhez 20 g cukormentes, magas kakaótartalmú csokoládéra (kb. 60 %) vagy kakaóporra lesz szükségünk. A legjobb, ha belga csokit választunk hozzá.

További hozzávaló a víz, amiből két deciliterre van szükség.

Aki szereti, a végén az ital tetejére ízlés szerint tejszínhabot is fújhat.

Ha minden megvan, akkor már a fent leírtak szerint készülhet is a házi forró csoki.

Kakaópor, forró csoki? Mutatjuk, mennyibe kerül a boltokban

Ha nem akarunk otthon kísérletezni, viszont nem mondanánk le az őszi/téli időszak kedvelt italáról, akkor irány a bolt. Éppen ezért körbenéztünk a nagyobb áruházak polcain, mennyibe kerülnek a kakaóporok, forró csoki italok.

A Spar online polcain a kakaópor ára 315-2999 Ft között mozog. A forró csoki ára pedig 1699 Ft körül van.

Az Auchan online shopjában a kakaópor ára 259-1855 Ft között mozog. A forró csoki ára 299-859 Ft között mozog.

A Tesco webshopjában a kakaó ára 349-2279 Ft között mozog. A forró csoki ára 219-1919 Ft között mozog.

Címlapkép: Getty Images