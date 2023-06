El se hiszed, milyen életelixírt rejt ez a vadvirág: gyógyító szörp készíthető belőle

Fantasztikusan sokrétű növény burjánzik a kertünk végében, úgyhogy gyorsan szedtünk is belőle egy tállal, és kipróbáltuk, milyen belőle a szörp. Hát isteni! Készítsetek ti is vöröshere-szörpöt vagy szirupot! A változó korra és sok más nyavalyára nincs is ennél jobb gyógyír!

A lóhere, más néven vöröshere virágát sokan felismerik, elég hétköznapi látvány az útszéleken. Manapság azonban egyre kevesebben tudják, milyen isteni nektár lapul ennek az apró kis virágnak a szirmai között. Gyermekkoromban vadásztunk rá, rózsaszín virágát letépve, egyenként a szirmait kicsipegettük, és azt rágcsáltuk.

Mézédes tud lenni! Ha nem kóstoltátok még, és sikerül vegyszermentes környezetben ráakadni, kóstoljátok meg, tényleg isteni!

De ne elégedjetek meg ennyivel: ha egy tálnyi vöröshere-virágot sikerül összegyűjtenetek, gyógyító erejű szörpöt is készíthettek belőle. Hogy hogyan? Azt is mindjárt elmeséljük, de előtte olvassátok csak el, mi mindenre jó a lóhere virága, mennyi jó dolgot rejt magában!

A vöröshere, illetve réti here vagy lóhere néven is gyakran említett növény vadon is előfordul, de takarmányozási céllal termesztik is. Az utóbbi években azonban a változó kor során jelentkező panaszok miatt fordult felé a figyelem. Már rómaiak, a görögök, sőt a kelta nők is ismerték és alkalmazták ezt a növényt, nagyanyáink is nagy becsben tartották. Az észak-amerikai indiánok erőt adó zöldségnövényként fogyasztották, Írországban kenyérbe sütötték.

Jó szerencsét hoz nemcsak virága, hanem levele is

Rosta Erzsébet ,,Hiedelmek hagyományok" című könyvében így ír a vörösheréről:

A pillangósvirágú lóherének több mint 300 faja ismeretes. A lóhere azonban nem jellegtelen virágáról, hanem levelei számáról lett ismert. A háromlevelű lóheréről feltételezik, hogy a Szentháromságot jelképezi. De már a kereszténység előtt az istenháromságokat szimbolizálta. Az írek annyira kedvelik a háromlevelű lóherét, hogy nemzeti jelképükké fogadták. A háromlevelű lóherénél sokkal ritkábban lehet rálelni a négylevelű lóherére, ezért tartják különösen szerencsésnek. A négylevelű lóhere azonban csak akkor hoz jó szerencsét, ha véletlenül akadnak rá.

A török emberek szerint a négylevelű lóhere megvédi az embereket és az állatokat a varázslatoktól, valamint a rossz tündérek mesterkedéseitől. Jó szerencsét hoz azoknak, akik a házukban ilyen lóherét tartanak.

A britek úgy vélik, aki megtalál egy négylevelű lóherét, képes felismerni a boszorkányokat, megpillantani a tündéreket, és alkalmassá válik arra, hogy tisztán lássa a világot.

A svájciak mielőtt vándorútra keltek volna, cipőjükbe négylevelű lóherét tettek, hogy ne fáradjanak el gyorsan és az üzletkötésben szerencséjük legyen.

A németek zsebükbe varrtak négylevelű lóherét, hogy távol tartsa őket minden rossztól, a rosszul tanuló sváb diákoknak meg azért, hogy szorgalmasabban tanuljanak.

A francia férfiak, ha meg akartak hódítani egy lányt, lopva a lány ruhájára tűztek egy négylevelű lóherét, amitől azonnal elnyerték annak szerelmét.

A magyar néphiedelemben a lóheréről – mivel négy levele keresztet formáz – azt feltételezik, hogy alkalmas ördögűzésre, elhárítja a gonoszt, a bajokat, megvéd a kellemetlenségek ellen, ugyanakkor a négylevelű lóherével rontást is tudnak végezni, általa képesek voltak elcsábítani másnak a szeretőjét. A magyarok a négylevelű lóherének csak akkor tulajdonítanak szerencsét, ha mindössze egy szál van belőle, ha több szálból áll, már balszerencsének tartják. Az öt-, hat- és hétlevelű lóherék már olyan ritkaságszámba mennek, hogy megtalálásuk ugyancsak balszerencsére utal."

Telis-tele van vitaminnal

A vöröshere rózsaszín virágai megannyi tápanyagot rejtenek magukban, beleértve a kalciumot, a krómot, a magnéziumot, a niacint, a foszfort, a káliumot, a tiaminot és a C-vitamint. Emellett izoflavonok gazdag forrásai. Ezek olyan vegyületek, amelyek fitoösztrogénekként működnek - növényi vegyi anyagok, amelyek hasonlóak a női ösztrogén hormonhoz.

A gyógynövény-gyógyászatban a vörös lóhere általában légzőszervi problémák (például asztma, szamárköhögés és hörghurut), bőrbetegségek (például ekcéma és pikkelysömör), gyulladásos állapotok, például ízületi gyulladás, valamint a nők egészségügyi problémáinak (például menopauza és menstruációs tünetek) kezelésére használják.

Segíti továbbá a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, segít megállítani a csontvesztést, és segítséget jelent az emlőrák és a prosztatarák megelőzésében.

Máj- és epebetegségek, emésztőrendszeri betegségek (hasgörcs, emésztőrendszeri fertőzés, hasmenés, hányás) esetén görcsoldó, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatását is kiaknázhatjuk.

Ízületi és reumás bántalmak, ideggyulladás esetén külsőleg és belsőleg egyaránt jótékony hatású.

Hurutos betegségek esetén nyálkaoldó hatású. Influenzát, megfázást és torokgyulladást kísérő nyirokcsomó-duzzanatok esetén is hatásosan alkalmazható.

Legkülönfélébb bőrproblémák (kiütések, ekcéma, akne, pattanások) esetén is alkalmazható külsőleg és belsőleg egyaránt. Főként pikkelysömör esetén hatásos.

Teája frissítő hatású, energiával tölti fel a szervezetet. Regeneráló, vértisztító és méregtelenítő hatása sem elhanyagolható.

Húgyúti fertőzéseknél görcsoldó és fertőtlenítő hatása mellett vizelethajtó hatását is kiaknázhatjuk.

A virágokat kinyílt, de nem túlnyílt állapotban gyűjtsük

Termesztett állományból kamillafésűvel a vöröshere virágának begyűjtése is egyszerűbb. De vigyázva szedjük, kerüljük azokat a helyeket, ahol szennyeződés érheti a virágokat. Édeskés, nektárdús virága egyébként jó méhcsalogató, s mivel ehető, így salátákhoz is adhatjuk. Érdemes még arra is odafigyelnünk, hogy a herefélék levele nehezen emészthető, ezért nyersen fogyasztva puffadást okozhat. Néhány órás sós vizes áztatás vagy 10 percig tartó párolás után főzeléket készíthetünk belőle.

Vöröshere mellékhatásai Várandósság, szoptatás idején és két éves kor alatt ne alkalmazzuk. Fogamzásgátlót szedő nők, illetve a magas ösztrogénszinttel összefüggő elváltozások (különösen emlő- és nőgyógyászati daganatok) esetén nem alkalmazható.

Vöröshere adagolása

Az adagolás attól is függ, hogy milyen panasz esetén használjuk. A menopauzás panaszok esetén kétszer akkora mennyiségre is szükség lehet, mint a csontsűrűség javítása esetén.

A felnőtteknek adható biztonságos mennyiség 1-2 teáskanálnyi szárítmány 2 dl vízzel leforrázva, majd 10 perc után leszűrve, és naponta háromszor 2 dl tea fogyasztható. 3 hónapos kezelésre is szükség lehet, mire kialakul a kívánt hatás.

Bőrpanaszokra 10-15% virágfejet tartalmazó kenőcsöt használhatunk, amit nem szabad nyílt sebbe kenni.

Standardizált hatóanyag-tartalmú kapszula és tinktúra formájában is hozzáférhető. Ha ezeket választjuk, járjunk el a használati útmutató szerint.

Íme, a vöröshere-szörp receptje!

1 tál 2-3 bögre vöröshere-virág

1bögre cukor

1bögre víz

1 db citrom

1 db narancs

Leszedegetjük a vöröshere virágokat, szűrőbe tesszük, és alaposan lemossuk, lecsepegtetjük. Közben egy edénybe öntünk egy bögre vizet és egy bögre cukrot, felforraljuk, majd beledobjuk a virágokat. 5-7 percet főzzük, majd belecsavarjuk egy (lehetőleg bio) citrom és egy narancs levét, hagyjuk kihűlni, aztán leszűrjük, és üvegcsékbe öntjük.

