Sűrű, ízes és enyhén csípős: íme a legfinomabb magyar halászlé receptje

A magyar gasztronómiára mai napig erősen hatással vannak régi, népi ételeink. A hagyományos paraszti ételek az adott tájegység jellegzetes ízeit képviselik, és átalakítva, finomítva, korszerűsítve ma is megtalálhatók a vendéglők étlapjain, sőt, a csúcsgasztronómia és a gombamód szaporodó street food-helyek is felfedezték maguknak őket. A fiatalabb korosztály körében emellett egyre trendibbé válik az is, hogy a nagymamáktól örökölt recepteket újragondolva megalkossák ezeket a fogásokat, és a hétköznapjaik részévé tegyék azokat.

Azoknak, akik szeretik és kutatják a vidék ízeit, keresik a különleges, de mai napig egyszerűen elkészíthető ételeket, a HelloVidék új rovata, a Gasztromesék igazi kincsesbánya, hiszen a vidék hagyományos ízeire építő, de mindezeket modern formában bemutató recepteket ajánl. Az új rovat szerzőpárosa Szarka Zsófi és Wurmbrandt András, akik sok-sok szálon kötődnek a hazai gasztronómiához, és főként a különböző magyar tájegységek hagyományos ételeit gondolják újra, mindezt úgy, hogy szó esik a receptekhez kötődő hagyományokról, személyesebb hangvételű történetekről is.

A Gasztromesék első cikkében a lecsóról és annak elkészítési módjairól tudhattatok meg többet, a második cikkben a "legarcpirítóbb" magyar ételről, a nudliról rántottuk le a leplet, majd pedig annak jártunk utána, hogyan készül a hamisítatlan magyar Újházi tyúkhúsleves.

Ezután időztünk még egy kicsit a levesek terepén: a legjobb halászlé nyomába eredtünk, amiről sokan azt gondolják, főleg karácsony környékén "aktuális", azonban ez nem teljesen igaz. Gondoljunk csak arra, hogy nyáron a hobbi- és hivatásos horgászok sokkal szívesebben üldögélnek a vízparton és fogják a szebbnél szebb példányokat, mint decemberben. Emellett az is igaz, hogy rengeteg halászléfőző-verseny van az ország bármelyik pontján júliustól szeptemberig, ahova egyre többen nevezünk be.

Szép sűrű, vöröspiros lével, ízesen, enyhén csípősen, puha kenyérrel szeretjük az összes halászlevet. Talán ez az egy sor igaz a szegedi, balatoni, a szigetközi, a bajai, a határontúli, a bográcsos és az éttermekben készült hallevesekre egyaránt... Ami azonban Zsófiék szerint nem maradhat ki a jó halászléből, az a mélypiros őrölt paprika, a friss hal és a bor.

Íme, a legfinomabb passzírozott halászlé receptje

Bevásárlólista

2 db keszeg

1 harcsafej

1 egész ponty

3 fej hagyma

4 gerezd fokhagyma

1 db paradicsom

1 db édes paprika

1 evőkanál őrölt pirospaprika

8 szem egészbors

100ml fehérbor

1 kk cukor

só

A passzírozott halászlé készítése

Előző este a halakat előkészítjük. Mindent, a csontokat is besózzuk, lefóliázzuk, és így tesszük be 7-8 órára a hűtőbe. Másnap a hagymát apróra kockázzuk a fokhagymával együtt, és feltesszük a csontos halakkal együtt 5 liter hideg vízbe főni. Másfél órán át főzzük, ezután egy szitán vagy passzírozón át lepasszírozzuk. A fazék aljába egy kis olajat öntünk, ebbe tesszük az őrölt pirospaprikát, átkeverjük és felöntjük a lepasszírozott lével, majd újra felforraljuk. Beleöntjük a bort, hozzáadjuk a cukrot, és 10 perc után beletesszük a szép halszeleteket, belsőségeket. 10 perc alatt elkészülnek, amit nem is szabad tovább főzni, ne hogy szétessenek. A végén adjuk hozzá a csípős cseresznyepaprikát.

Ahogy azt már megszokhattátok, ezen a héten is egy filléres magyar népi étel kerül terítékre a Gasztromesék következő részében.

Ezúttal azonban nem áruljuk el, hogy mi lesz ez a fogás, helyette inkább mutatunk róla egy képet az elkészítés egyik fázisában. Kíváncsiak vagyunk, ennek alapján mire tippeltek!

A fotó alatt tudtok szavazni, összesen 5 válaszlehetőség közül lehet választani.

Ha nem szeretnél lemaradni a nem mindennapi gasztrokalandjainkról és kíváncsi vagy a megfejtésre, kövesd a pénteken megjelenő Gasztromeséket és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!

Címlapkép: Getty Images

