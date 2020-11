A Márton-napi libavacsora elmaradhatatlan része: így készül a tökéletes sólet

A sólet egy hagyományos, szombati zsidó étel. Ráadásul napjainkban is nagy népszerűségnek örvend, hiszen nem kell vele sokat foglalkozni sőt, utána mosogatni sem, mivel úgynevezett egy edényes ebéd. Praktikus, laktató, szezonális és természetesen nem véletlenül alakult ki az elkészítésének ez a különös és hosszadalmas eljárása.

Sólet történelem:

A mózesi törvények alapján szombaton tilos dolgozni, így a háziasszonyok tüzet sem rakhattak, enni viszont ilyenkor is kellett. A hagyomány szerint ezért pénteken „összerakták”, és elvitték éjjelre a pékekhez, akik a kenyérsütés után, a lassan hűlő kemencébe berakták a név szerinti cserépedényekbe rejtett sóletet, és otthagyták reggelig a kemencében főni. Fontos volt viszont, hogy mindenkinek saját, egyedi edénye legyen és névvel ellátott címkét tegyen rá, hiszen a pékek nem tudták megmondani, kihez, melyik tartozik. Bizony még az ilyen jelölések ellenére is előfordult, hogy a háziasszony, nem a saját edényével sétált haza, ez persze csak a vacsora előtt derült ki legtöbbször. Nem volt ritka az sem, hogy a mérges asszonyok, az elcserélt sóletet a pékek udvarára hajították.

Mitől lehet veszélyes?

Nos, ez kizárólag tőlünk függ, azaz attól, hogy mekkora adagot eszünk meg belőle. Ha sokat eszünkt belőle, az képes megfeküdni az ember gyomrát. Akár még másnap is úgy érezhetjük magunkat, hogy rettentően tele vagyunk az előző esti vacsorától. Módjával, mértékkel azonban a hüvelyesek hihetetlenül egészségesek. Egészséges tápanyagok és jó szénhidrátok lapulnak benne, amiből rostokat és energiát is nyerünk egyben. Így tehát, a sóletben is akad tápláló rész.

Hogy készül a tökéletes sólet? Na, és mi lesz a libával?

Most két receptet mutatunk, melyek segítségével ízletes vacsorát varázsolhatunk a családi asztalra. Elkészítésükhöz pedig nem kell kemence, csupán egy tűzhely vagy egy sütő. Sőt, nem kell egy egész napot sem várni arra, hogy elkészüljenek!

Sólet libával, füstölt kolbásszal (4 főre)

Hozzávalók:

2 db libacomb

2 db libamell

200 g árpagyöngy (gersli)

200 g tarkabab

2 fej hagyma

4 gerezd fokhagyma

10 cm füstölt kolbász vagy debreceni

1 púpozott ek őrölt pirospaprika

2 ek zsír

2 db sárgarépa

fél karalábé

1 szál petrezselyemgyökér

só,2 db babérlevél

4 db tojás

1 dl bor (elhagyható)

Elkészítés:

Kétféleképpen készíthetjük, kemence híján: egy nagy cserépedényben, öntött vasedényben mindent egyben, vagy a libát külön a sólet alapjától, amit csak a végén sütünk össze.

Mindent egyben verzió:

A cserépedény aljába 1 fej hagymát szeletelünk, arra rá rétegezzük a szárazbab felét, amit előző este beáztatunk. Erre jöhet egy adag gersli, zöldségek egészben, majd a húsok, bármilyen is legyen az. A rétegezést megismételjük: hagyma, bab, gersli, most fokhagyma és az összes fűszer is. Így befedjük a húsokat. Felöntjük annyi vízzel, hogy teljesen ellepje és egy kiskanál sóval meghintjük. Aki kuglit is szeretne bele tenni, az szintén most tegye meg, és tegye is bele! Lefedjük a cserépedényt vagy fazekat és felforraljuk. Közben előmelegítjük a sütőt 170 fokra. Mikor felforrt, óvatosan beletesszük a tojásokat, a fazékra teszünk egy sütőpapír réteget, egy alufólia réteget, végül a fedőt. Így tesszük be a sütőbe 3 órára, de óránként megnézzük, és felöntjük még annyi vízzel, hogy ellepjen mindent. Az utolsó fél órában levesszük a fedelét, kicsit magasabb, 180 fokon rápirítunk. A tojásokat kivesszük, meghámozzuk, felszeleteljük, a húsokat szintén.

Másik verzió - a hús külön sül:

A sólet alapját ugyanúgy készítjük, hogy felforraljuk, de nem tesszük sütőbe, hanem 2 óra alatt megfőzzük, így a tűzhelyen, mivel ebben nincs benne a hús. Közben felöntjük, ha elfőtte a levét. A húst külön, vastag falú edényben készítjük. Besózzuk, beirdaljuk, állni hagyjuk 1 órát. 2 ek zsiradékon elkezdjük körbepirítani, mikor pirosodik, akkor felöntjük 1.5 dl vízzel, lefedjük és pároljuk 1.5 órán keresztül. A sólet alapot egy tepsibe borítjuk, elegyengetjük, majd felöntjük újabb 1 dl vízzel és , ha lehetőség van rá, még 1 dl borral is. Rátesszük a combokat, melleket és az előmelegített, 180 fokos sütőben még 30-40 percig sütjük őket együtt, míg szép piros nem lesz a liba bőre és ragacsos a sólet oldala a tepsiben.

Érdemes velünk maradni!

Magyarország vasárnap a rántotthús felhőjében illatozik. Mindenkinek megvannak a saját trükkjei, praktikái, de mi kiderítettük, melyek a legfontosabb mozdulatok, amitől egy rántotthús isteni lesz. Garantáljuk, ezután mindenki így készíti majd!

Ha nem akarsz lemaradni arról, hogyan készül a tökéletes rántotthús, akkor tarts velünk a Gasztromesék következő részében is, hiszen Szarka Zsófi és Wurmbrandt András most ennek jár utána. Kövesd a pénteken megjelenő új részeket és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!

Címlapkép: Getty Images