Íme 3 fortély, hogy tökéletes legyen a rántott hús: biztos a siker, ha így készíted

Mindannyian tudjuk, mennyire ikonikus eleme a magyar konyhának a rántott hús: a klasszikus vasárnapi ebédek legfőbb fogása, azzal együtt, hogy nem igényel különösebb gasztronómiai bravúrt az elkészítése. Szeretjük a híres borjú bécsit, de valljuk be, azért a legtöbb magyar konyhában sertés és csirke fürdik a panírban. Különböző köretekkel, savanyúsággal fogyasztjuk a rántott húst, de a lényeg mégis csak az: ne legyen száraz, hanem ízes és szaftos! Mindenkinek megvannak a saját trükkjei, praktikái - Szarka Zsófi és Wurmbrandt András a Gasztromesék legutóbbi részében azt derítette ki, melyek a legfontosabb mozdulatok, amitől egy rántott hús isteni lesz, és természetesen a tökéletes rántott hús elkészítésének menetét is pontról pontra megosztották a HelloVidék olvasóival.

Milyen húsból készül a legfinomabb rántott hús? Korábbi cikkünkben szavazást is indítottunk, hogy kiderüljön: vajon a HelloVidék olvasói szerint milyen húsból készül a legfinomabb változat? Összesen közel 9 ezer voks futott be hozzánk. Az eredmény alapján a borjúhús (4373 szavazat) magasan veri a mezőnyt, de úgy tűnik, sokan szeretik sertésből (2506 szavazat) és csirkéből (1089) is. Szerencsére bármelyik fajtát is választjuk, az otthon, "házi recept" alapján készített rántott húsnak nincs párja. Egyetértetek?

Rántott hús fortélyok

A húst előző este alaposan besózva tegyük a hűtőbe egy éjszakára!

Mindig saját magunk reszeljük nagy és kisebb darabokra a kiflit panírmorzsának!

A tojásokhoz + egy tojás sárgáját keverjünk!

Minél kevesebbszer érjünk a panírhoz!

A bepanírozott húsokat először pirítsuk meg vajon egy külön serpenyőben, hogy illatos legyen a panír!

A sütőolajhoz keverjünk egy kis sertészsírt, hogy ropogósabb, pirosabb legyen a bunda!

Olyan húst válasszunk, amiben van egy kis zsiradék, hogy ne legyen száraz sülés után, valamint egy darab csont, mert amellett a legfinomabb a hús!

Hozzávalók (4 főre)

Rántott sertéstarja

6 szelet rántott csontos, szeletelt tarja

1 ek só

frissen reszelt szikkadt kifli

2 egész tojás + egy sárgája

150 g liszt

Májas szárny

4 db csirkeszárny

4 db csirkemáj

frissen reszelt kifli morzsának

2 egész tojás + 1 sárgája

100 g liszt

2 kk só

50 g vaj az elősütéshez

300 ml étolaj

100 ml zsír

Elkészítés

Rántott tarja

A húsokat előző este kiklopfoljuk és alaposan besózzuk, letakarva a hűtőben pihentetjük másnapig. Ez a legfontosabb kulcsa minden rántott húsnak. Másnap a lisztet átszitáljuk, a panírnak való kiflit lereszeljük. A reszelés felét az apró lyukon, a másik felét a nagyobb fokozaton végezzük. A másik fontos dolog, hogy nem érünk a húshoz, csak minimálisan, kézzel, egy villával végezzük az egész panírozást, bő lisztben, tojásban, prézliben, hogy szép egyenletes legyen a bunda sülés után.

A tojást felverjük, és már nem sózzuk meg. A tökéletes rántott húshoz 2 serpenyőt használunk. Az egyikben minden húshoz egy kis darab vajat olvasztunk, amin megpirítjuk a szeletek mindkét felét, hirtelen, gyorsan 1-1 perc alatt, majd áttesszük a másik serpenyőbe, ahol már forró az olaj és zsír keveréke, ebben sütjük meg. Az első oldalát fedő alatt 20 percig, a másik oldalát már fedő nélkül, közepes lángon 15 percig.

Májas szárny

A szárnyakat is besózzuk előző este, majd másnap töltjük meg a májjal. A szárny kiscomb részénél van egy nagyobb rész bőr darab, oda tesszük be óvatosan a májat. Kicsit csúszkál, de ezt már kézzel, óvatosan panírozzuk és azonnal emeljük be a forró zsír- olajba. Pont úgy kell elképzelni, mint amikor töltjük a csirkecombokat, csak itt egy kicsit kisebb a hely és jobban csúszik a máj. Hogy miért érdemes játszani ezzel? Isteni ez a falat a tányéron!

A legfinomabb immunerősítő ételek nyomában

Gasztronómiai kalandozásunk következő állomásaként három olyan ételt és italt mutatunk, ami gyorsan helyreállítja az inmunrendszert, és még finomak is. A középpontban a skandináv minestrone lesz, amibe többféle immunerősítő alapanyag, valamint lazac is kerül.

Ha nem akarsz lemaradni arról, hogyan készülnek a legfinomabb immunerősítők, akkor tarts velünk a Gasztromesék következő részében is, hiszen Szarka Zsófi és Wurmbrandt András most ennek jár utána. Kövesd a pénteken megjelenő új részeket és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!

