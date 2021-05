Horror áron kapható, mégis imádjuk: így készítsd el kedvenc piros gyümölcsünket

A földiepret mindenki szereti, vagyis pontosabban a szamócát. Ugye nem is tudtátok, hogy a kertészek és növénytermesztők szamócaként ismerik, hisz ez a szakmai neve a piacokon földieperként, még gyakrabban leegyszerűsítve csak eperként árult csodagyümölcsöt, aminek rengeteg fajtája létezik! De nem is ez a lényeg, hanem a mennyei íze, és a rengeteg pozitív élettani hatása, amivel ez az apró gyümölcs bír! Többnyire frissen leszedve, nyersen fogyasztjuk, legfeljebb egy kis tejszínhabbal, pedig hatalmas gasztro-lehetőségeket rejt magában a piros csodabogyó. Szarka Zsófi, Wurmbrandt András múlt heti Gasztromeséi a szamócát, vagyis az epret vizsgálták meg alaposan, és mutattak ínycsiklandó recepteket.

Kis epertörténelem

A földieper, vagy ahogyan csak egyszerűen hívjuk, az eper egyáltalán nem csak a mai korunk gyümölcse. Már az ősember is gyűjtögette a rendkívül ízletes és vitamindús szamócát. +9A római kori írásos anyagok is jeleznek a fogyasztásáról, mivel díszítésként, később gyógyító jelképként rajzolták a hármas levélalakját. Még később, a Szentháromság jelképe lett, amiből gyakran „áldoztak” 3 darabot a nyilvánosság előtt. Fiatalító gyümölcsként tartják számon, valamint vértisztító és sóoldó hatása miatt ajánlják minden korosztálynak. A konklúzió és a közmegegyezés azonban egy maradt a rómaiak és mai korunk között, hogy akármennyit is eszünk belőle, soha nem lakhatunk jól vele.

A földieper gyógyít

Kifejezetten nagy gyulladáscsökkentő hatása van, csökkenti a vérnyomást, már akkor, ha egy nagy maréknyi epret elmajszolunk. Rengeteg C-vitamint tartalmaz és még több antioxidánst, ami a kognitív hanyatlást segíti, azaz a memóriát frissíti. Előfordul, hogy akkor szokták ajánlani, mikor hirtelen és nagy stressz ér valakit, vagy folyamatosan stressz alatt van. A keringési rendszert és a vércukorszintet is kordában tartja, ezért mind a dietetikus, mind az orvos gyakran ajánlja a rendszeres fogyasztását.

Eperkúra

Az ajánlott epermennyiség elfogyasztása napi 15-25 dkg friss epret jelent. Természetesen nem porcukorba vagy kristálycukorba tunkolva - bár isteni a kombináció – de erről később írok. Amennyiben 2.5-3 hónapig tartjuk a napi eperfogyasztást, megszünteti szervezetünk gyulladásait és visszérkezdeményeit is. Azt gondolom, az ídőzítés éppen ideális, az eperszezon elindult, és július végéig még találunk epret a zöldségesnél, így folyamatosan fogyaszthatjuk.

Mindenki szereti

Pirosan világít először a piaci standokon, aztán a szabad földön, fóliákban, balkonládákban, lógó cserepekben. Az eper jelenti a nyár kezdetét, a gyereknap közeledtét, és egy kicsit a vidámságot is. A gyümölcsök és a napsütés együtt jár, ami a vitaminjaival, különösen a D-vitaminnal boldogsághormont termel. Éppen ezért ez a kiáltó, élénk piros gyümölcs az, amit a gyerekek, felnőttek, idősek egyaránt nem tudnak visszautasítani. Használjuk ki! Említett vitaminadagját tekintve igyekezzünk belecsempészni az epret mindenbe, és mindenki étrendjébe. Jobbára frissen fogyasszuk, hiszen úgy őrzi meg jótékony hatását.

Hogyan tároljuk az epret?

Az igazi, földi eper az, ami nem kezd el penészedni 1-2 nap alatt. Ezt leginkább a szezonálisan kitelepült árusoknál, piacokon szerezhetjük be. A szupermarketben pedig figyeljük meg a származási helyét. Ettől függetlenül az eper gyorsan romlik. Igyekezzünk azonnal felhasználni, fogyasztani, vagy rögtön hűtőbe tenni. Ne érjen szalvéta vagy rongy hozzá, és jobb, ha kicsit szétterítjük a gyümölcsöt, hogy ne fülledjen be. 5-7 fokon a hűtőben egy hétig, tányéron szépen eláll.

Földieper kristálycukorral

Tudom, hogy manapság akár meg is kövezhetnének az életmódváltók akkor, mikor azt látják, ahogy egy óriási édes epret, egy óriási cukros tálba mártok, és leharapom. De, csak a felét! Ugyanis a megmaradt felét is belemártom, és újra leharapom.

Így mutatták nekem kiskoromban, hogy az epret nem magában, nem tejszínhabbal, és nem desszertekbe tesszük, hanem kristálycukorral, frissen megesszük. Amit nem győztünk, azt főztük be lekvárnak. Viszont, nagymamámnál mindig volt eper, és mindig szedünk is egy nagy adaggal. Különös szokása volt, margarinos dobozokba tette el a fagyasztóba a már lecsumázott, tisztított epret, és rátette a tetőt. Semmi más nem történt a gyümölccsel.

Mikor decemberben, januárban átmentünk, mi unokák, akkor azt kérdezte: „Van jó eper, kértek?” Nem nagyon kellett válaszolni. Kiborította egy kistányérra, megvártuk, míg felolvad – többé, kevésbé – meghintette vastagon kristálycukorral, amitől egy lekvárszerű máz képződött rajta, és kiskanállal megettük, majd kinyaltuk a tálikót is. Szóval, ez az egy eset cáfolt rá arra, hogy kizárólag frissen ettük, de a kristálycukor itt is megmaradt.

Itt az idő, indul az eperszezON!

Nem maradt más hátra, minthogy összegyűjtsük a legjobb receptötleteket az eperszezonra, mert jön és végigsöpör. Pár hónapunk van rá, abból is a június az, amikor nagy mennyiségben, jó áron és finom epret szerezhetünk magunknak. Érdemes eltenni lekvárnak – akár cukormentesen is -, kipróbálni sütikben, sütiket, de ha tehetjük nyersen, és frissen.

Dán csokitorta eperrel

Hozzávalók:

250 g vaj

250 g nádcukor (bármilyen cukorral helyettesíthető)

fél kk só

200 g finom búzaliszt

50 g Holland kakaópor

3 db tojás

1 kk szódabikarbóna

250ml kefír vagy író

Ragacsos csokimáz

50 g étcsokoládé

50 g vaj

30 g cukor

100ml presszókávé

nagy csipet só

50 g kókuszreszelék

Eperragu

150 g friss eper

fél citrom leve

1 kk zselatinpor

Elkészítés:

A száraz hozzávalókat kimérem, és egy tálban alaposan összekeverem. Egy másik tálban a felkockázott, hideg vajat egy kézi mixer segítségével kikeverem a cukorral. Ehhez a vajas krémhez egyesével adom hozzá a tojásokat, így keverem habosra. miután minden tojást kikevertem, hozzáadom a száraz hozzávalókat, és összekeverem egy spatulával.

A sütőt előmelegítem 190 fokra. Egy kapcsos, közepes (28 cm átmérőjű) tortaformának az aljára sütőpapírt vágok, de az oldalait hagyom, mert vajas a tészta, szépen kijön majd a formából. Beleöntöm a masszát, és 55-60 percig sütöm - tűpróba. Sütés közben a hőfokot 30 perc után 170 fokra csökkentem.

Közben elkészítem a ragacsos csokimázt a tetejére. Egy fazékba teszem az összes hozzávalóját, addig kevergetem, míg meg nem olvad, miután a torta kihűlt, és levágtam a tetejét, rásimítom, és másnapig hagyom, hogy összeérjenek a piskótával. 8 órával később az eperragut halmozom rá. Az eperraguhoz az epreket nagyobb kockákra vágom, összekeverem a kis cukorral, citromlével, zselatinporral és forráspontig hevítem.

Epres- spárgasaláta sült sajttal

Hozzávalók (2 főre):

200 g spárga

200 g eper

200 g grill sajt

1 citrom leve

1 ek méz

fél kk só

friss bors

2 ek olaj

Elkészítés:

Spárgatisztítás: A spárgákat a felénél megfogom két kézzel, hajlítom, ahol eltörik, a virágos fele használható, az alsó része krémlevesnek, vagy húslevesbe kiváló. A spárgát, miután megmostam 2 ek olíva olajon, fél kiskanál sóval, fél citrom levével 6-7 percig párolom, fedő alatt, közepes lángon. Ezután addig pirítom, amig meg nem puhul a legvastagabb része is (max.3-4 perc).

A sajtot közepes kockákra vágom és egy ek mézen, 2-3 tekerés friss borssal megpirítom akár ugyan abban a serpenyőben, mint a spárgát. A spárgát felszeletelem, az epret szintén egy tálba, hozzáadom a sajtot és elkészítem az öntetet. A citromot, kevés sót, mézet alaposan elkeverem és ráöntöm. Tálalható is egy könnyű vacsoraként borral, de egy szép szelet, sült csirkemellel is.

Expressz epertorta

Hozzávalók (20cm-es tortafomához):

Piskóta alap

2 db tojás

2 ek nádcukor

2 ek liszt

Krém

250 g mascarpone

2 ek nádcukor

250 g rögös túró

Eperzselé

300 g friss eper

1 citrom leve

1 csomag piros eperzselé

Elkészítés:

A piskóta, ha ilyen aprócska méretű, azaz két tojásból készül, csupán egy habverőt használok és egy mélytányért. A fehérjét ebben a tálban felverem, amikor kezd kifehéredni akkor 2 részletben hozzáadom a cukrot. Kemény, fényes habbá verem. Ezután egyesével adom hozzá a tojások sárgáját. Váltok egy spatulára és hozzáadom a lisztet. Sütőpapíros formába töltöm és előmelegített, 120 fokos sütőben 20 percig, majd 180 fokon még 10 percig sütöm. Már egy tálaló tányérra teszem és kihűtöm. Amikor kihűlt (kb 20 perc) már kenem is rá a krémet. Összekeverem a túrót, mascarponét, cukrot és egyenletesen rásimítom a piskótára.

A zseléhez felkockázom az epret, félreteszem. Egy kis fazékba elkeverem a zselatinport, a cukrot, a citrom levét és még fél dl vizet, felforralom pont 1 percre és ekkor hozzáadom az epreket. hagyom picit kihűlni, kb 5-6 percre. Apránként, kanalanként teszem rá a túrós részre, hogy a hideg túrótól rögtön dermedjen és annyira folyjon le, amennyire én szeretném. Amennyiben túlságosan megdermed, picit vissza lehet melegíteni a zselét. Hűtőben 2 órát pihentetem, ezután kóstolunk és még 3 napig, ha marad belőle, bátran ehető!

Hideg eperkrémleves túrófagyival

Hozzávalók (4 főre):

500 g eper

1 citrom leve

400 ml mandulatej

2 ek méz

5-6 levél friss bazsalikomlevél

csipet őrölt vagy friss gyömbér

Túrófagyi

150 g rögös túró

100 ml görögjoghurt(vagy növényi joghurt)

1 ek méz

Elkészítés:

Az epret megmosva, minden hozzávalóval együtt egy turmixgépbe teszem és krémesre mixelem. Amennyiben nincs turmixgép, botmixerrel is tökéletesen működik. Érdemes minden hozzávalót előző este a hűtőben tartani, hogy ne a levest keljen bepréselni valahogy a hűtőbe, hogy hideg legyen. A túrófagylalt alapanyagit csak összekeverem, ízesítem. Itt bátran variálhatunk narancshéjjal, mentával, vaníliával.

A legfontosabb azonban, hiszen ez csak egy ’álfagyi’, hogy mikor összekevertem a masszát, rögtön galuskákat formázok egy kiskanállal vagy kis golyókat a kezemmel, és úgy teszem egy tányérra. Lefóliázom és így teszem a fagyasztóba. Tálalás előtt 2 perccel kiveszem, és azonnal dobom bele a levesbe, már a tányérokba. Hűti is, fel is oldódik és megmarad a szép forma is.

Sült túrógombóc eperrel töltve

Hozzávalók:

500 g túró

3 ek eritrit vagy cukor

1 kk vanília kivonat

1 bio citrom reszelt héja

3 db tojás

150 g búzadara

1 nagy csipet só

200 g eper

Öntet

350 ml tejföl (20%)

2 ek eritrit

20 g vaj

Elkészítés:

A tojásokat a cukorral vagy eritrittel habosra keverem egy elektromos kézi mixerrel (kb. 5-6 perc). Hozzáadom a citromhéjat, a sót, túrót és a búzadarát, majd alaposan egy spatulával elkeverem. Ezt a keveréket egész éjjelre vagy 3-4 órára , letakarva félreteszem dagadni. Legalább 25 cm- s piteformában vagy sütőformát készítek elő, amibe beleöntöm az eritrittel elkevert tejfölt és elkezdek gombócozni.

Az epreket félbevágom, majd két evőkanálba masszát veszek, beleteszem az epret és kanállal megformázom, majd beleteszem a tejfölös keverékbe. A tetejére vajat szeletelek és előmelegített, 180 fokos sütőben 40 percig, alufólia alatt sütöm. Tálalásnál eperraguval díszíthetem még, amihez 200 g epret 1 ek eritrittel felforralok 1 percre, citromlével lefacsarom és mellé tálalom.

Eperlekvár

Hozzávalók (10 db 200ml üveg):

1 kg eper (hámozva)

5 ek eritrit vagy cukor

fél citrom leve

6 g pektin

Elkészítés:

Az epreket én 2x áztatom, majd öblítem, így a homok, apró föld szemcsék lejönnek róluk, majd szitán még átmosom egyszer. A szárától megfosztom, így legyen 1 kg eprünk! Felnegyedelem az epreket, összekeverem az eritrittel, citromlével, pektinnel, hagyom 10 percig állni, majd felforralom, és 5 percig főzöm. A legfontosabb, hogy előre elmosott, leszárított, sterilizált üvegeket és tetőket készítek elő, majd még forrón ebbe kanalazom a lekvárt. Alaposan lezárom a tetővel, fejjel lefelé fordítom, alaposan bebugyolálom őket rongyokkal, pléddel, így hűtöm ki őket másnapig.

Tipp: A különálló pektin egészséges és jobb az összetett befőzőporoknál, mégis ugyan azt a funkciót tölti be. Amennyiben nem jutunk hozzá, Dr.Ötker 4:1-hez befőzőport használjunk!

Maradj velünk legközelebb is, és ismerj meg még több titkot a magyar gasztronómiából!

A Gasztromesék aktuális, péntek reggeli folytatásában Zsófi és András konyhájában minden a gazdaságos ebédek körül fog forogni, ahol az volt a gazdasszony célja, hogy sok éhes szájat lakasson jól minél kevesbből, avagy lepények következnek minden mennyiségben. Szó lesz a hajtoványról, amit a laktató bableves mellé fogyasztottak, de bemutatják a kapros-túrós változatot is. Kitekintenek az olasz lepények világába, hisz nyáron minden adott az elkészítésükhöz, és az igazi magyaros nyári lepényekkel, a szilvás-fahéjassal folytatják a sort, hogy záróakkordként a fesztiválok kedvence, a kenyérlángos etűdjei csendüljenek föl, amit fillérekből előállíthatunk. Egy biztos, mindenki talál majd a receptek közöt ínyére valót, és a hűtőt is sikeresen kiüríthetjük Zsófi és András segítségével.

Ha nem akarsz lemaradni, akkor tarts velünk a Gasztromesék következő részében is! Kövesd a pénteken megjelenő új részeket, és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!

Címlapkép: Getty Images