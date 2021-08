Unod a rántott húst rizzsel? Ezekből a filléres kásafélékből te is készíthetsz csodát

Megetted a kását, fizesd meg az árát… ma is itt cseng a fülemben, ahogy gyermekoromban a Göcsejben a falusi lakodalmakon éjfél után a szakácsnők, elmaszkírozva magukat, járták végig az asztalokat. Verték fakanállal a lábosokat, és kiabálták a rigmust, „Megetted a kását, fizesd meg az árát…” Ha nem dobtál a fazekukba papírpénzt, fakanalukkal a fejedre koppintottak. Akkoriban nem értettem, mit keresett a hagyományos magyaros lakodalmi fogások között (a húsleves, a mártás és a rétes után, a töltött és rántott húsok után a sorban) külön kiemelt fogásként ez a „kása”. A mókán túl azon is csodálkoztam, ezt a rizses, csirkeaprólékkal, májjal és zuzával megbolondított egytálételt (amit menzakajaként sem szerettem), miért is hívják épp kásának?! Amúgy megcsinálták először a csirkeaprólékot pörköltnek, abba keverték bele a rizst, így készült a lakodalmi kása.

Évekkel később aztán több információ jutott el hozzám, ami helyre tette a témát. A kásával kapcsolatos hiedelmek ősidőkre vezethetők vissza, és mi más célt is szolgálhattak, mint a termékenységvarázslást.

Az ünnepi (főleg lakodalmi) kása maskarás játéka a bőséget volt hivatott fokozni, a mókás ráolvasással azt kívánták a friss házasoknak: akkora szaporaság legyen a családban, mint amennyi (rizs)szem a kásában van.

Hasonló volt a helyzet a szórványosan előforduló újévi pénzvarázsló kásával is. Rontás ellen is bevetették, a sok apró szem miatt azt remélték: az ártó lény addig nem juthat be a házba, istállóba, míg az épület köré szórt kását fel nem szedi.

De mi is az a kása?

Az újkori magyar népnyelv a szláv eredetű kása szóval élelmiszer-nyersanyagot és főtt ételt egyaránt jelöl. Nyersanyagként a kása gabonafélékből és egyéb ehető növényi magvakból készül. Kása tehát a rizs is, de kása a köleses köret is. Tehát azzal sem hibáztak a göcseji lakodalmakban, hogy akkor, a hetvenes-nyolcvanas években rizsből főzték a lakodalmi kását. Nem nagyon volt más már…. Néha, kuriózumként a határ túlodaláról „Jugóból” (a cigirágó mellett) beszereztünk hajdinát, amit aztán az öregek – nosztalgiából – a hurkába töltöttek. Abalében főtt hántolt hajdina, megöntözve kevés zsíros abalével. Zalában, főleg a Göcsejben (a rizs elterjedéséig) szinte csak ilyen hajdinás hurkát készítettek. Volt miért nosztalgiázni...

Amúgy, Simai Kristóf piarista szerzetes XVIII. század végén Selmecbányán lejegyzett kéziratos szakácskönyvében már említés tesz a hajdináról, pohánka vagy tatárka néven szerepel, a "magyar véres" hurka készítésénél is használták.

A vasárnapi rántott hús (esetleg gomba és sajt) mellé köretként 30-40 éve a magyar a rizsen kívül mást nem is nagyon ismert. Én is felnőttként éreztem rá a „kása” valódi ízére, lettem hajdina és köleskása hívő. Azóta nagyot fordult a világ, szóval most már ezerféle magból ezerféle kását készíthetünk. Első körben hozzuk is az alapokat:

A zabkása

Pontosabban zabpehely kása, a legnépszerűbb reggelik közé tartozik. Kissé édeskés íze miatt már minimális fűszerezéssel (fahéj, vanília, méz vagy cukor, gyümölcsök, aszalványok) szinte desszertet reggelizhetünk, miközben nagyon egészséges. Magas a rosttartalma, így jótékonyan hat az emésztésre, B1, B5 és B6 vitamint és lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, így nem ugráltatja a vércukorszintet, emellett csökkenti a koleszterinszintet is. Ha pedig mindez nem lenne elég, akkor íme, még egy nyomós érv mellette: 5 perc alatt elkészíthető. A klasszikus verzió esetén tejjel főzik, de laktózérzékenyek és diétázók vízzel is készíthetik, én például mandulatejjel szoktam leginkább. Ánizzsal és fahéjjal ízesítem, gyümölcsdarabkákat és magvakkal (lenmag, mák vagy törökmogyoró, mazsola) gazdagítom (mikor mi van a polcon).

Árpakása

Hántolt árpagyöngyből (gersliből) főzik. Az árpa leginkább a sör miatt cseng ismerősen, pedig sok más dologra is jó. Az árpagyöngyöt főként a rizs helyettesítőjeként érdemes használni, így nem csak kásaként hanem töltelékként, köretként is szuper. Magas a rost és B-vitamin tartalma, emellett foszfortartalmát szokás kiemelni, ami nagyon jó hatással van az idegekre, emellett csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek előfordulását. A rizzsel ellentétben viszont igen sokáig kell főzni, amit lerövidíthetünk, ha előre beáztatjuk. Akkor jó, ha már nem kemény, de nem is teljesen puha. Roppanós, sajátos íze van, és készüljetek: hamar eltelít!

Hajdinakása

Akárcsak a többi kásaalapanyag, a hajdina is magas rosttartalommal rendelkezik, emellett többféle B-vitamint tartalmaz. A hajdina amellett, hogy tényleg nagyon egészséges, a népszerűségét leginkább a candidaőrületnek köszönheti, mivel a candida diétában kiválóan helyettesíthető vele a fehér liszt. A hajdina a régebbi korokban (és egyes területeken még ma is) a táplálkozás szerves részéhez tartozott. Leggyakrabban kását főztek belőle, a legtöbben napjainkban is csak ebben a formában ismerik, pedig a hajdina ennél jóval sokoldalúbb.

Hajdina

Köleskása

Az elfeledett "ősgabona", tulajdonképpen egy, a perjék családjába tartozó, nagyra növő, egynyári fűféle. A köles élettani, egészségre gyakorolt pozitív hatásai egészen egyedülállóak. A gyomor egyik legjobb gyógyszere, hiszen könnyen emészthető, magas rosttartalma pedig megtisztítja a bélrendszert a salaktól. Mivel nem tartalmaz glutént, lisztérzékenyek, sőt a laktózérzékenyek is fogyaszthatják. Erős lúgosító hatással is bír, és alacsony kalóriatartalmával – miközben gyorsan és hosszabb időre eltelít – jól beépíthető a fogyókúrás étrendekbe. Az egyik leggazdagabb magnéziumforrás, de tartalmaz foszfort, mangánt és vasat is. B-vitaminban is gazdag. Kásaként körülbelül a zabkása lehetőségeit rejti magában, bár valamivel hosszabb ideig (15-20 perc) kell főzni. Sósan is készíthető, akkor nagyszerű, egészséges köret, de tejben főzve, mákkal megszórva, mézzel megcsorgatva is isteni.

A köleshez jól illeszkedik a kömény, a koriander, a gyömbér, a petrezselyem, a bazsalikom.

Kukoricakása

Kukoricadarából készül, ami nagyon gyorsan és könnyen megszívja magát vízzel, így kása lesz belőle. Ezt ízesíthetjük sóval, borssal, egy kis zsírral, és vajjal. Szintén főzhető tejben is, házi szilvalekvárral, kis fahéjjal imádni való!

Polenta kukoricadarából

Bulgurból is lehet kása

A bulgur a közel-keleti és a török konyha fontos hozzávalója. Előállításához a teljes érés előtt betakarított vagy már érett búzaszemeket hántolás után előfőzik vagy gőzben párolják, lehetőleg a napon kiszárítják, majd rizsszem nagyságúra vagy apró szemcsésre törik. A hőkezelés során kivált és letapadt keményítőt szárítás után lekoptatják róla, ezért a rizzsel ellentétben nem ragad össze. A hagyományos világos bulgur mellett teljes értékű barna bulgurt is kínálnak. Ez másfajta, egészen sötét búzából készül, és enyhén diós aromájú. Gazdag rostokban és vitaminokban, B vitaminban és vasban, Alacsonyabb a glikémiás indexe, mint a rizsnek, ezért diétázóknak is ajánlott.

Melyik a legolcsóbb?

Ha kását készítünk, persze szóba jöhet még, mint apró szemű gabona, a rizsek legegészségesebbike, barna rizs is. Ha az árakat nézzük, természetesen a sima rizs mindent visz, de a többi kásaféle alapanyag ára sem megfizethetetlen.

Ára 500 g-ra vetítve:

Kukoricadara: 143-260 Ft.(bio 448)

Hántolt köles: 300-500 Ft (bio legolcsóbban 550 ft)

Hajdina: 415- 700 (bio 800-900 ft alatt nincs)

Barna rizs: 285-350 Ft.

Sültpaprikás bulgur kacsamell - Bede Róbert tanácsaival

A Vasi Skanzenben – a nyárban – Tepsi fesztiválon rendeztek a hagyományos népi ételekből egy kóstolóval egybekötött főzőbemutatót, ahol Bede Róbert sztárséf készített sültpaprikás kacsamellet bulgurral. Tőle lestük el az alábbi receptet, hozzuk vele hozzá jótanácsait is…

Rozé kacsamell

Hozzávalók:

1 közepes kacsamell

1 szál rozmaring

2 gerezd fokhagyma

bors ízlés szerint

só ízlés szerint

A sztárséf, Bede Róbert szerint a legnagyobbat azzal hibázhatunk, ha hízott kacsamellet vásárolunk, és azt szeretnénk rozé módra elkészíteni. Azt ajánlja: 10-15 dekánál nagyobb kacsamellel meg se próbálkozzunk!

Bőrével lefelé kezdjük el sütni, nem is túl forró, de nem is hideg serpenyőben. Amikor kellően átsült (kb 6 perc), kérget kap, akkor fordítsunk rajta. Olvasztott vajban aprítsunk friss rozmaringot, vágjunk bele fokhagymát, ízesítsük sóval és borssal, majd öntsük át egy tepsibe, és fektessük rá a kacsamelleket. Tegyük be a tepsinket 15 percre a 200 fokra előmelegített sütőbe. (Célszerű olyan serpenyővel dolgozni, ami sütőben is használható, ha ilyenünk nincs, akkor tegyük át tepsibe a húsokat!) Negyedóra leteltével vegyük ki a húst, és hagyjuk 10 percet pihenni, majd szeleteljük fel, és lehet is fogyasztani. Aki jól átsütve szereti a kacsamellet, az minimum 20 percig hagyja a sütőben!

Sültpaprikás bulguros kása

Ne kápia, hanem úgynevezett palermo paprikával dolgozzunk inkább, vágjunk párat (3-4 darabot) rusztikusra (azaz nagyobb darabokra). Kacsazsíron megsütjük, apróbb paradicsomokat is felnegyedeljük (2-3 darab), azt is beledobjuk a serpenyőbe.

Bulgur elkészítése

Mérjünk ki 1 bögrényi bulgurt, mossuk át alaposan. Olívaolajon futassuk meg, majd két bögre vízzel öntsük fel, aztán sózzuk. Főzzük 5 percet, levesszük a tűzhelyről, befedjük, állni hagyjuk: 10-15 perc és kész.

Nem baj, ha kicsit nedvesebb, ha van körülötte víz, az a lényeg, hogy puha legyen. A sok sült paprikát és paradicsomot aztán hozzákeverjük!

