Méregdrága lett 2022-ben a pizzarendelés: így készítheted el otthon fillérekből

Az elmúlt időszakban feltűnően megnőtt az élelmiszerrendelés ára – a hamburger, a kínai vagy az olasz ételek a korábbi megengedhető vagy éppen filléres árak helyett éttermi áron váltak elérhetővé, nem beszélve a szállítási költségekről, amelyek a fővárosban már 1.000 forintra rúgnak. A legnépszerűbb, tipikusan házhoz szállításra vásárolt étel, a pizza ára már 4.000 Ft körül mozog, annak ellenére, hogy jól tudjuk, mindössze a kényelmet fizetjük meg, nem pedig az alapanyagot. Na de mégis mennyibe kerül a pizza, ha magunknak készítjük?

Cikkünkben eláruljuk, hogyan készül az eredeti olasz pizza házilag - egy szuperegyszerű, univerzális recept segítségével fillérekből elkészítheted bármilyen feltéttel. A „magyarok pizzájára”, a langallóra, avagy kenyérlángosra is kitérünk, hiszen nem bonyolultabb a sütése a pizzáénál. Mutatjuk, milyen lisztből készül a pizza, meddig kell keleszteni, hogyan érdemes megsütni és hogyan fagyasszuk le, hogy a túlárazott bolti pizzák árát is megspórolhassuk!

Őrült árakon megy a pizzarendelés

A rohanó városi életmódhoz szorosan hozzátartozik a gyorsételek fogyasztása: munkába menet, ebédszünetben és hazafelé karnyújtásnyira vannak a gyorséttermek, az otthon nyugalmában pedig sokan inkább az ételrendelést választják a főzés helyett, hiszen az általános, 30%-os élelmiszerinfláció a legszerényebb bevásárláskor is megmutatkozik. A magyarok egyik kedvenc gyorsétele a pizza, amit rendszerint futárral rendelünk házhoz, hiszen könnyű, gyorsan elkészíthető és finom ételről van szó – azonban a korábban mindenki számára megengedhető árak a magas kiszállítási költségeket is beleértve lassacskán megduplázódnak, így érthető módon egyre többen fordulnak a házi pizzasütés felé.

A pizzarendelés egyértelműen Budapesten a legdrágább, ahol normál méretű (32 cm-es) pizzát nemigen kapunk 2.500 Ft alatt. A hétköznapi feltéttel készült pizzák 3.000 Ft-os átlagáron mennek (az ínyenc pizzák ennél jóval drágábbak), a kiszállítási költség (habár minden étteremre más-más menük, akciók, szállítási feltételek vonatkoznak) gyakran az étel árán felül + 500-1.000 Ft. A pizzához, hamburgerhez választott fél literes üdítők 4-500 Ft-ba kerülnek, a kisebb, dobozos üdítők ára 3-400 Ft.

Bolti pizza árak 2022

Ha ebédre, vacsorára a pizzarendelés mellett döntünk, körülbelül 4.000 Ft-ba kerül egy fő étkezése. A bolti mirelit pizzák ára ennél egy fokkal barátibb, jellemzően az áruházak sajátmárkás termékeit kínálják a legolcsóbban (pl. Penny Market: 399 Ft, Tesco: 747 Ft), a márkás mirelit pizzák ára azonban lassan megközelíti az olcsóbb gyorséttermi pizzák árszintjét. A take-away büfékben a pizzák szeletára 5-800 Ft, a pékségek a pizzajellegű süteményei is 3-400 Ft-tól indulnak (a péksütemények esetében a KSH kiugróan magas 38,5%-os inflációt mért).

Házi pizza (paradicsomos alap, kolbász, bacon, lila hagyma, kukorica, sajt)

Mennyit ér egy pizza valójában? Számoljunk!

Nem árulunk el nagy titkot azzal, ha kijelentjük, egy pizza nem ér 4.000 forintot. Mindössze 1 kilogramm lisztből 6 darab 32 cm átmérőjű pizzát is elkészíthetünk otthon – a költségek jelentősebb részét a feltétek adják, a pizzatészta alapanyagai egészen elhanyagolható tételek a bevásárlókosárban. A feltétek árát is könnyű mérsékelni: egy üveg pizzaszósz bőven elég 6 pizzára, a zöldségek közül használjunk hagymát, kukoricát, olajbogyót, a húsok közül gépsonkát, csemegekolbászt és szalámit, vagy kockázott bacont.

Az egyszerű trappista sajton is spórolhatunk, ha a nagyobb hengert választjuk, felszeleteljük, a szeleteket pedig külön csomagolva lefagyasztjuk, és csak az adott pizza elkészítésénél használjuk fel. A lisztet vásároljuk meg hatósági áron (1 kg búza finomliszt 203 Ft/kg), az élesztő pedig szintén elenyésző, 100 Ft alatti tétel. Ne feledjük: a hatósági ár csak a „sima” lisztre vonatkozik, az olyan speciális lisztek, mint a süteményliszt, a rétesliszt vagy a pizzaliszt ennél magasabb, 4-500 Ft/kg-os áron kaphatók – azonban nincs okunk az aggodalomra, pizzát nem csak pizzalisztből lehet készíteni! Ha jól összeválogatjuk a feltéteket és törekszünk a költséghatékonyságra, 3.000 Ft-ból is kijöhet a 6 pizza, ami átszámolva 500 Ft/darab.

Amit a pizzáról eddig nem tudtál

A pizza már évezredekkel azelőtt is létezett, hogy meghódította volna a világot: az időszámításunk előtti 2-3. évszázadban közkedvelt étel volt mind a római, mind az ókori görög kultúrákban, de még az egyiptomiak is felszolgáltak a mai pizzákhoz hasonló lepényeket, főleg gyógynövényekkel ízesítve. Maga a „pizza” szó 1000 tájékán került be a középkori feljegyzésekbe, korábban a „picea” több kelesztett, gyúrt tésztaféle gyűjtőneve volt, melyeket többnyire kemencében sütöttek.

A pizza nevű vékonyra nyújtott lepénykenyér hazája Olaszország, ám ma már a világ minden országban közkedvelt gyorsétel, amit a klasszikus paradicsomos és tejfölös alap mellett számtalan ízben, különféle feltéttel kaphatunk. Míg az eredeti olasz pizza paradicsommal, mozzarellával, bazsalikommal és oregánóval készül, addig a mexikóiak a chilis bab mintájára kukoricával készítik, hawaii-n ananásszal gazdagítják, a magyarok pedig jó sok kolbásszal és más füstölthúsokkal, például tarjával kedvelik.

A mai, hagyományosan kör alakú, paradicsomos pizza a 19-20. század során vált népszerűvé Amerikában az olasz kivándorlóknak köszönhetően – innen indult útnak az ’50-es években az egész világban. A középkori és ókori pizzák jellemzően fehér pizzák voltak, tejföllel, zsírral kenték meg őket, ugyanis az Újvilágból behozott paradicsomot sokáig mérgezőnek gondolták. A világ első pizzériáját Nápolyban nyitották meg, az Antica Pizzeria névre hallgatott, korábban, egészen az 1830-as évekig kizárólag utcai árusok forgalmazták – vagyis a pizza már a régmúltban is igazi fast food volt.

A pizzához hasonlatos magyar kenyérlángos – és egyben a sima lángos is – eredetileg kenyértésztából készült: a kenyérdagasztó teknő oldalára tapadt maradékból formáztak lapos kenyereket, amelyeket a kemencében hátramaradt parázson sütöttek ki, különféle feltétekkel ízesítve. A jobbmódúak szalonnával és hagymával ették, Kelet-Magyarországon népszerűek voltak a tejfölös és lekváros verziók is. A kenyérlángos mellett népszerű itthon a krumplis lángos és a sima „balatoni” lángos is, amelyek az 50-es években váltak széleskörűen elterjedtté. A kenyérlángoshoz hasonló, ám nem kelesztett tésztából készült kenyérféleség a romáknál a vakarcs, de már a hódító ősmagyarok is készítettek lepénykenyereket.

Házi pizza (paradicsomos alap, tonhal, olívabogyó, kukorica, sajt)

Recept: Olaszos házi pizza fillérekből

A következő univerzális pizzatészta recept bármilyen feltéttel remekül működik, legyen szó egy egyszerű, paradicsomos magherita pizzáról vagy egy magyaros hústoronyról. Nézzük, milyen liszttel készül a pizza, mire figyeljünk a sütésénél! Tudtad, hogy a fagyasztóba is elteheted?

Milyen lisztet használunk a pizzához?

Az igazi olasz pizza titka a pizzalisztben rejlik. Számtalan sós és édes süteményrecept, tésztarecept esetében megfigyelhettük már, hogy a profi szakácskönyvek különféle speciális liszteket, sőt, ezek keverékét ajánlják – nincs ez máshogy a pizzával sem, amit eredetileg pizzalisztből készítenek. A magyar háziasszonyok többsége a BL55-ös búza finomlisztet használja (ez a liszt tökéletes a magyaros ételekhez, kiválóan lehet vele dolgozni), ám az olaszok az ún. 00-ás lisztet kedvelik, amit extra finomra őrölnek és többször is átszitálnak.

A 00-ás liszt előnye, hogy használatával sokkal elasztikusabb, kevésbé ragacsos, könnyebben begyúrható tésztát lehet készíteni, emellett az olaszok szerint könnyebb keleszteni is (ők egyébként a pizzát hagyományosan 6 órán át kelesztik, majd maximum 3 mm vékonyra nyújtják). A laikus szemnek azonban a BL55 és a 00 lisztek teljesen egyformák, mindkettő finomra őrölt fehérliszt, és mivel a magyaros pizzák a mi ízlésünkhöz igazítva jóval vastagabbak, kenyeresebbek, teljes lelki nyugalommal használhatunk 00 helyett sima búza finomlisztet, egyelőre hatósági áron.

Hozzávalók

1 kg liszt (hatósági áras búzafinomliszt vagy 00-ás pizzaliszt)

25 g friss élesztő

1 ek só

7 dl meleg víz

feltétek ízlés szerint

A pizza elkészítése

Mérjük ki a meleg vizet egy nagy tálba – a víz kézmeleg legyen, ne forró, ugyanis, ha túl meleg a folyadék, megölheti az élesztő aktív gombáit -, majd morzsoljuk el benne az élesztőt és keverjük ki alaposan. Adjuk a folyadékhoz a lisztet és a sót, majd gyúrjuk addig, míg homogén massza nem lesz (kézzel készítve kb. 10-15 perc dagasztás, géppel pillanatok alatt elkészül). A pizzatészta lágy, kifejezetten ragacsos, nyúlós, ám ettől nem kell megijedni, ez teljesen normális.

Tegyük a tésztát egy nagyobb méretű, kilisztezett tálba, takarjuk le vászon konyharuhával, majd kelesszük langyos helyen 1 órán keresztül. A várakozási idő leteltével láthatjuk, hogy a pizzatészta szépen megkelt, a duplájára dagadt. Válasszuk szét a tésztánkat 6 részre (aki nagyobb pizzát szeretne, kevesebb, nagyobb darabot is leválaszthat), majd nyújtsuk ki és formázzuk meg a pizzákat. A nyúlós tészta munkaközben sok lisztet vesz fel, szórjuk meg bőségesen, míg el nem múlik a ragacsossága.

A pizzaalapra ne pakoljuk fel egyből a feltétet! Fontos lépés a pizzalap elősütése (kb. 5 perc 180°-on, előmelegített sütőben), ugyanis a feltét lefogja a hőt, nyers maradhat alatta a tészta. Ha a folyamattal készen vagyunk, kenjük meg az elősütött pizzalapot pizzakrémmel (ez lehet bolti pizzakrém, pizzaszósz vagy fűszeres passzírozott paradicsom is), majd szórjuk meg kedvenc feltétjeinkkel – a mi esetünkben a pizzára tonhal, olívabogyó, lilahagyma, kukorica és sajt került). Helyezzük vissza a pizzát a forró sütőbe és süssük addig, míg a sajt meg nem pirul, a pizza széle barnás, sültes színt nem ölt – kb. 10 perc. Ezután már fogyaszthatjuk is!

Hogyan készítsünk házi mirelit pizzát?

A pizzaimádók fagyasztójában mindig lapul egy-két pizza, hiszen mi sem egyszerűbb, mint a munkából hazatérve bedobni a sütőbe és 15-20 perc alatt készre sütni. A bolti pizzavásárlást megúszhatjuk azonban úgy is, ha saját mirelit pizzát készítünk: erről a folyamatról azonban mindenképpen érdemes tudnunk, hogy a teljesen nyers pizzatésztát nem jó lefagyasztani! Várjuk meg, amíg a tészta megkel, formázzuk meg a pizzaalapokat a fent leírtak szerint, majd süssük elő őket néhány perc alatt, hogy a későbbiekben is megtartsák formájukat.

A félig elősütött pizzaalapokat hagyjuk kihűlni, majd csomagoljuk fóliába és egyszerűen tegyük be a fagyasztóba, a feltéteket sütés előtt helyezzük rá. Amennyiben még ennyit sem szeretnénk vele a későbbiekben bajlódni, készítsük el teljesen a pizzát: az elősütött pizzalapra kenjük rá a szószt, szórjuk meg feltéttel és reszelt sajttal. A pizzát helyezzük egy tányérra vagy tálcára és óvatosan helyezzük a fagyasztóba egy órára, hogy a feltét rádermedjen. Ezt követően csomagoljuk a pizzát fóliába és tegyük vissza a fagyasztóba (így a feltét nem tapad fel a fóliára, egyben marad a pizzánk), sütéskor egyszerűen csak be kell dobni az előmelegített sütőbe és kb. 20 perc alatt, 180°-on készre sütni.

Pizza: paradicsomszósz, gépsonka, trappista, olasz fűszerek

Recept: Langalló, a magyarok pizzája

A magyarok pizzájaként emlegetjük a klasszikus kenyérlángost, más néven a langallót (nevezik még „töki pomposnak” is), ami a karácsonyi vásárok, hideg őszi és téli esték elmaradhatatlan kelléke. A langalló tésztája – habár nagy a hasonlóság a pizzával –egy fokkal nehezebb, jóval vaskosabbra és töményebbre készítjük, hiszen míg a hagyományos olasz pizzánál a feltéten van a hangsúly, addig a langallónál a tészta ugyanannyira jelentős, mint a feltétjei.

A kenyérlángos tészta hozzávalói

500 g búza finomliszt

1 db főtt krumpli

25 g friss élesztő

200 g tejföl

2 ek étolaj

1-1,5 dl víz

1 ek kristálycukor

1 tk só

A hagyományos magyaros feltét hozzávalói

2 fej lilahagyma

4 gerezd fokhagyma

200 g füstölt kolozsvári szalonna

1 nagy pohár tejföl

150 g trappista sajt

só, bors ízlés szerint

A langalló elkészítése

A kenyérlángos tésztája egy egyszerű, kenyérjellegű gyúrt tészta. Langyosítsuk meg a tejet, keverjük el benne a cukrot és a szétmorzsolt élesztőt, fedjük le és hagyjuk állni néhány percet, amíg felfut az élesztő, a tej kissé habzani kezd. Ezután keverjük a tejhez a lisztet, az áttört főtt krumplit, a sót, a tejfölt és az olajat, majd alaposan dagasszuk ki – kézzel kb. 10 perc, géppel pillanatok alatt készen van. Amikor a tészta homogén masszát képez helyezzük egy nagy tálba és takarjuk le egy tiszta konyharuhával; kb. 1 óra kelesztési idővel érdemes számolni, ez idő alatt a tészta a duplájára kel.

Béleljünk ki egy nagy tepsit sütőpapírral, majd helyezzük bele a kb. 1 cm vastagságúra kinyújtott lángostésztát (nem kell nagyon vékonyra nyújtani, hiszen nem csak a feltét hangsúlyos, hanem maga a lángos is). Keverjük össze a tejfölt az áttört fokhagymával, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd kenjük meg vele a kenyérlángost. Szórjuk meg a felkockázott szalonnával és a lila hagymával, reszeljünk rá sajtot, végül süssük ki előmelegített sütőben 180°-on, kb. 30 perc alatt.

Vylyan Kecske Cabrenet Sauvignon, 2020

Borajánló: Vylyan Kecske, 2020

A villányi Vylyan Pincészet 2020-as, „Kecske” fantázianévre hallgató klasszikus vörösbora valójában egy Cabrenet Sauvignon, amit a hideg őszi és téli estékhez bátran ajánlunk, akár a magyaros kenyérlángos, akár az olaszos pizza lekíséréséhez. A Cabernet Sauvignon szőlőfajtából készült borok a legnépszerűbb száraz vörösek közé tartoznak, ízében gyakran a bogyós gyümölcsök aromáját hordozza. Alkoholtartalma közepesen magas, ám nagytestű, csersavtartalma szintén jelentős, antioxidánsai miatt is népszerű a fogyasztása.