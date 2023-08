Méregdrága 2023-ban a Balatonon lángosozni: így készítsd el fillérekből házilag!

A strand- és nyaraló főszezon kellős közepén sokunknak kedve szottyan egy balatoni kiruccanáshoz, hisz kinek ne esne jól a fürdőzés a kánikulában, utána pihenésképp pedig egy jókora sajtos-tejfölös lángos? Az elmúlt években azonban nagy dilemmával kellett szembenéznie a nyaralóknak, ugyanis a lángos ára elérte azt a plafont, amiért már meggondoljuk, hogy biztosan megvesszük-e – pláne, ha egy egész család ebédjéről van szó.

Mióta csak az eszünket tudjuk, élünk-halunk a lángosért, ami az elmúlt évtizedek során elválaszthatatlanul összeforrt a nyári strandolás élményével, ráadásul hol máshol lenne a legfinomabb, mint a még most is retro hangulatú Balatonon? Járjunk utána, honnan ered a lángosozás szokása, mikor készítették az első lángosokat és mennyibe kerül ma a kedvenc strandolós snack-ünk! Hogyan készíthetünk tökéletes lángost házilag, mi magunk is, milyen különleges feltétekkel tuningolhatjuk fel, hogy a megszokottnál is laktatóbb legyen?

Kedvenc balatoni harapnivalóink

Legyen szó akár az északi, akár a déli partról, a Balatont ma már szinte megszakítás nélkül egy igazán kellemes, nyugodt hangulatú üdülőövezet veszi körül, ahol kisebb-nagyobb szabadstrandok, hotelek és apartmancsoportok váltják egymást. A strandokat kötelező jelleggel büfék csoportja öleli körül, ahol a helyi vállalkozók évről évre felkínálják kedvenc strandolós harapnivalóinkat. A balatoni, strandolós étkezés általában nem a változatosságról szól, a legtöbb család ugyanazokat a – szinte már autentikusnak mondható – fogásokat keresi.

Ha a klasszikus büféételeket vizsgáljuk, szinte mindenhol megtalálható a híres „balatoni lángos”, vagy a főtt kukorica, de nem szabad elfeledkeznünk a „balatoni hekkről” sem, hasábburgonyával (egyébként mindenféle gyorsételt, például hamburgert, hot-dogot, pizzát, gyrost is vásárolhatunk). A hekk mellett azért hazai halakkal is találkozhatunk: ilyen például a ponty vagy a süllő, de harcsát, pisztrángot is gyakran kínálnak, ezeket jellemzően rántva, olajban sütve készítik el. Kedvenc balatoni ételeink közül hiba lenne kifelejtenünk a leveseket: a parti büfékben, éttermekben (kíváncsi vagy, melyek a Balaton 2023-as TOP éttermei?) gyakran kapható balatoni halászlé, balatoni gulyás, a bakonyi betyárgulyás vagy Jókai bableves (egyes legendák szerint Jókai Balatonfüreden rendelte a róla elnevezett levest).

A tömény, fűszeres, sokszor olajos ételek után gyakran megkívánjuk az édességeket is: a lángosunkat lekísérhetjük egy kis palacsintával, fagyival (már meg is találtuk a Balaton TOP 30 fagyizóját - egyébként a fagyit is fillérekből elkészíthetjük házilag), de sok helyen árulják például a klasszikus kürtőskalácsot, vagy a „hattyú” névre hallgató, hattyú alakúra formázott képviselőfánkot is. A balatoni desszertek közé soroljuk továbbá a Balaton szeletet (itt a házi süteményre gondolunk, nem a nápolyis csokoládéra), vagy Balaton kockát.

Magyarok tízezrei nyaralnak idén is a Balaton strandjainál

Mennyit drágult a balatoni étkezés egy év alatt?

Habár jelentős részben a brutálisan megemelkedett energiaárak és az infláció tehet róla, egyre több magyar fordít hátat a Balatonnak az évről-évre egyre magasabb fogyasztói árak miatt. Ahogy a Pénzcentrum.hu megírta, idén nyáron folytatódhat az áremelkedés a strandi büfékben, első sorban az alapanyag- és az energiaköltségek növekedése, valamint a munkaerőhiány következtében. A KSH adatai alapján már a tavalyi, 2022-es strandszezonban 30-35% között emelkedtek a tradicionális strandokon fogyasztott büféételek fogyasztói árai 2021-hez képest: hasábburgonya (+32%), hamburger (+35%), pontyszelet (+33%).

A KSH 2023 áprilisi kutatásai szerint az idei szezonra érvényes árak jelentősen magasabbak lehetnek a tavalyinál, ugyanis többek között a gyorsfagyasztott hasábburgonya 80%-kal, a hamburger 45%-kal, a pontyszelet pedig 46%-kal drágult. Ne lepődjünk meg balatoni kiruccanásaink során, ha a büfékben a hamburgerek ára átlépi az 1.500 Ft-ot, de egy-egy adag hasábburgonyát sem kapunk meg mindenhol 1.000 Ft alatt. A halételek tekintetében is várhatnak ránk meglepetések, ugyanis a pontyszelet például 4.000 Ft-ot is kóstálhat.

Mennyibe kerül egy lángos 2023-ban?

Így, hogy tudjuk, milyen dráguláson estek át nagy kedvenceink, térjünk ki cikkünk főszereplőjére, a lángosra is. A lángos egyszerű alapanyagokból készül, azonban éppen az alapélelmiszerek drágulása miatt elkerülhetetlen, ne emelkedjen ennek az ára is (búzaliszt +20%; sütőolaj +40%; tej +40%; tejföl +75%; sajt +20%), hisz gondoljunk csak bele, a nagykereskedelmi áruforgalomra nem vonatkozott a hatósági ár, így a lakosságnak kedvező árstopos élelmiszereket a vállalkozóknak normál áron kellett beszerezniük.

A lángos ára 2022 évében (gondolunk ez alatt a feltét nélküli, „sima” lángosra) 750-1.050 Ft között mozgott, ha erre rászámolunk egy körülbelül 20-30%-os áremelkedést, máris kijön, hogy 2023-ban 900 Ft alatt nem nagyon kapunk egy sima lángos sem (a lángos átlagára a 2023-as strandszezonban 900-1.300 Ft között mozog). A feltétek mennyisége és minősége is befolyásolhatja a lángos árát: habár egy porcukros lángos „csak” 1.000 Ft-ba kerül, a klasszikus sajtos-tejfölös lángos ára 2.400 Ft körül mozog, az extra feltétes lángosok ára pedig elérheti a 3.000 Ft-ot is.

A lángos és az egyéb balatoni harapnivalók ára csak a hab a tortán, hiszen még nem volt szó az útiköltségről, a szállásokról, a strandbelépőkről, vagy az olyan „extrákról”, mint például a sör vagy a jégkrém, amelyeket nehéz nem megkívánni a parton ücsörögve. A Pénzcentrum.hu kiszámította, mennyibe kerül egy nap a Balatonnál, az eredmények sokkolóak: egy négytagú család 50.000 Ft-ot is otthagyhat egy extrém programok nélküli, normál üdülésre is.

A lángos rövid története

Miután kiszörnyülködtük magunkat azon, hogy milyen drága lett megebédelni a családdal a Balatonnál, érdemes egy percre megállnunk és átgondolnunk a lángos mellett és ellen szóló érveket. Attól, hogy a balatoni lángos drága, még nem kell lemondanunk róla: nyugodtan elkészíthetjük mi magunk is (a büféárhoz képest tényleg fillérekből), legyen szó egy balatoni nyaraló/apartman konyhájáról vagy szimplán csak az otthonunkról – azonban, mielőtt nekifognánk a lángossütésnek, érdemes áttekinteni, mégis miért lett ennyire népszerű a lángosozás ezen a környéken!

A lángos egy kenyérlepény-szerűség, és habár az eredete nem tisztázott, nagyjából a 14. század óta sütnek Magyarországon a maihoz hasonló, kisebb lepényeket, ezek alapanyaga valószínűsíthetően maradék kenyértészta volt. A lángoshoz fűződő első írásos emlékeink az 1700-as évekig nyúlnak vissza, először a kemence első részében sütötték őket (a „láng” szóból ered a „lángos” elnevezés), később pedig már bő zsírban kisütve készítették el őket (régebben, ha feltéttel megrakva készítették, a kenyérlángoshoz hasonló étel készült a tésztából).

A mai, „modern” lángos készítése az ’50-es évekig nyúlik vissza, ekkoriban kezdtek ugyanis bő olajban sütni Magyarországon. Mivel a lángos egy egyszerű alapanyagokból, olcsón elkészíthető, gyorsan kisüthető tésztaféle, hamar a gyorsbüfék közkedvelt ételévé vált: a ’70-es évektől kezdve szinte minden üdülőhelyen, strandétteremben, büfében fellelhetővé vált. A lángos nem csak Magyarországon népszerű, például Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában is kedvelik, az elmúlt évek során pedig elkezdte világétellé kinőni magát, sósan és édesen is fogyasztják.

Házi lángos egyszerűen

Recept: Házi lángos, 3 féle feltéttel

A hagyományos lángos, ahogy a magyarok készítik, három-négy fontos hozzávaló, a víz (vagy tej), a liszt, az olaj és az élesztő megfelelő arányán alapszik. Ugyanúgy, ahogy a korábbiakban rengeteg hagyományos magyaros recept, kelttészta esetében tettük, a lángosnál is fontosnak tartjuk elmondani, hogy a végeredményt rengeteg, egymástól különböző receptúra szerint el lehet érni. Mi az egyik legegyszerűbb, legkevésbé összetett, egyben legolcsóbb verziót hoztuk el.

A lángos tésztáját a kelesztési idő leteltével megformázzuk, majd előre felhevített olajban kisütjük, végül különböző feltételekkel ízesítjük. A hagyományos lángos fokhagymával, tejföllel és sajttal készül, azonban bármilyen feltétet használhatunk hozzá, például szalonnát, kolbászt, hagymát, más sajtokat, sőt, édesen is elkészíthetjük, például mogyorókrémmel, lekvárral. Lássunk neki!

A lángos hozzávalói (bőséges adag 4 főre)

1 kg búzafinomliszt

7 dl kézmeleg víz

50 g élesztő

2 csapott ek só

1,5 dl napraforgóolaj

kb. 1 liter napraforgóolaj a sütéshez

Sajtos-tejfölös-fokhagymás feltét

fokhagyma (vízben feloldva)

tejföl

trappista sajt

Lilahagymás-szalonnás feltét

lilahagyma

sült bacon kockák

tejföl

füstölt trappista sajt

Lekváros-camembert sajtos feltét

eperlekvár (vagy bármilyen más lekvár)

natúr camembert (vagy brie) sajt

A lángostészta dagasztása

A lángostészta kelesztése

A lángos elkészítése

Mérjük ki a langyos, nagyjából kézmeleg vizet egy mérőedénybe, majd oldjuk fel benne alaposan az élesztőt. A lisztet mérjük ki egy nagyobb tálba, keverjük el benne a sót, majd adagoljuk hozzá az élesztős vizet és gyúrjuk össze alaposan, végül az olajat is adagoljuk hozzá a készülő tésztához. A lángoskészítés fontos mozzanata a tészta alapos kidagasztása: ezt végezhetjük kézzel (kb. 15 perc) és robotgéppel (2-3 perc) is. Tegyük félre a lángostésztánkat egy tálban, kendővel letakarva 50 percre, ez idő alatt a tésztánk megkel.

A szétosztott tésztát pihentessük A megkelesztett lángostésztából formázzunk olajos kézzel kis bucikat (a méret rajtunk múlik, de ekkora adagból legalább 8 darabot ki kell tudni sütni), majd ezeket tegyük félre további 10 percig pihenni. Amíg a lángosok pihennek, öntsük a sütőolajat egy magas falú serpenyőbe és hevítsük elő (miután az olaj átforrósodott, elég közepes lángon melegíteni).

Formázzuk meg olajos kézzel a lángost

Formázzuk meg szintén olajos kézzel a lángosainkat, majd tegyük a tésztát a forró olajba, végül oldalonként kb. 2 perc alatt süssük készre a lángosainkat. A lángos akkor jó, ha mindkét oldal szép egyenletesen megbarnul (a közepe felpuklisodhat, de ez nem baj), ezután csepegtessük le őket papírszalvétán, végül kínáljuk ízlésünknek megfelelő köretekkel.

Süssük ki a lángosunkat előre felhevített olajban

Takler Pinot Noir Rosé, 2022

Borajánló: Takler Pinot Noir Rosé, 2022

Nem kell sokat tanakodnunk azon, hogy vajon milyen frissítő illik legjobban a balatoni lángosunkhoz, hiszen amellett, hogy a strandon kaphatunk csapolt sört, bőséges választék áll rendelkezésünkre mindenütt a borokból. A lángos mellé célszerű egy könnyed fehérbort vagy egy kellemesen gyümölcsös rozét választanunk – ez a mi esetünkben a szekszárdi Takler Borbirtok enyhén narancsos árnyalatú rozéja, amit egy kevés hozzáadott szén-dioxid tesz még izgalmasabbá. Fogyaszthatjuk önmegában, vagy akár fröccsként felütve, kellemes levezetés lesz egy frissen kisütött lángos után.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)