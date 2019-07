Tömegeket keresnek a Balatonnál: 600 ezres fizetés, ingyen szállás és étkezés

Akár négyszázezer forintot is meg lehet keresni a Balatonon – olvasható sok helyen. Az álláshirdetések kimagasló fizetést, szállást és étkezést ígérnek, még sincs elegendő munkavállaló, szakember pedig még kevesebb. A vállalkozók sok esetben maguk is „tálcát” fognak, hogy pótolják a hiányt.

Az egyik legnagyobb közösségi oldalon zárt csoportot is létrehoztak, hogy a tagok megoszthassák tapasztalataikat egymással, mind az alkalmazotti mind a vállalkozói oldalról. A csoport megálmodója Molt Milán régóta segíti az álláskeresőket és a vállalkozókat egyaránt. Egy siófoki álláskereső-kínáló csoportot is üzemeltetnek, az itt kapott visszajelzések inspirálták, hogy teret adjon a közösségnek, ahol minden problémát megbeszélhetnek az érintettek.

Az volt a célom, hogy azok, akik szeretnének jönni a Balatonra dolgozni, azok tisztán lássák azt, hogy mi zajlik itt. Természetesen senkinek a hírnevét nem szerettem volna károsítani

– fogalmazott a HelloVidék megkeresésére Milán. És, hogy mi is folyik a Balatonon? A csoport adminjának elmondása szerint:

nem fizetik ki az embereket, nem annyit fizetnek, amennyit ígérnek, ez visszatérő probléma évek óta. Hatalmas nagy összegeket ígérnek, de ez sok esetben nem úgy alakul, ahogy megbeszélték. Emellett egy másik probléma még az is, hogy a munkavállalók legtöbbször napi lejelentésben vannak, így általában nem kötnek velük szerződést, ezért fordulhat elő, hogy a végén az alkalmazottak csak egy töredékét kapják az ígért bérnek. Előfordult már olyan is, hogy a jelenléti ívet előre kitöltették az alkalmazottakkal és a fizetést igazoló dokumentumot is aláíratták velük.

A bérek alakulása sok mindentől függ: képzettség, tapasztalat, az adott helyen ledolgozott szezonok száma. Az álom, négyszázezer forintos fizetést a legtöbb helyen nem tudják kitermelni, ezt csak a régi, nagy hírnévvel rendelkező szállodák, éttermek, szórakozóhelyek engedhetik meg maguknak. Egy több éve visszajáró, pultosként a déli parton dolgozó munkavállaló, Gergő, elmondása szerint az ő munkahelyén nagyon is megbecsülik a visszajáró alkalmazottakat. Szállás, étkezés és a magas fizetés is biztosított. „Egy felszolgáló heti hat munkanappal, napi 12-14 óra munkával akár hatszázezer forintot is megkereshet.”

Ő, mint pultos 585 ezer forintot kap, jatt nélkül.

A jattot a tapasztalatok szerint az alkalmazottak nagyon ritkán kapják meg, ez igaz mind a déli, mind az északi partra. Ezek kiemelkedő példák, az ilyen fizetéshez és „juttatásokhoz” sok év tapasztalat, végzettség, teherbírás és megbízhatóság szükséges.

Az átlagos keresetek azonban mást mutatnak, sok esetben nem órabérben kapják a fizetésüket a kollégák, napi 12 – olykor¬ – 16 órás munkáért 8-10 ezer forint a fizetség. A bérek mellett a munkakörülményekre adott ígéretek sem teljesülnek mindig. Szoktak ígérni szállást, étkezést, ami egy panzió esetében teljesül, de egy szórakozóhelynél már kevésbé. Ezek inkább a déli partra jellemzőek

– hangsúlyozta Molt Milán. Természetesen a csoportban sem csak negatív példák sorakoznak.

Szoktam segíteni ismerősöknek, hogy megtalálják a jó munkahelyeket, vannak, akik négyszázötvenezer forintot keresnek

- emelte ki a csoport adminja.

Sok esetben azonban a munkáltatónak kell csalódnia, a jelentkezők egy része nem ért a vendéglátáshoz mégis 300-400 ezer forintos fizetést szeretnének. Nagyon vegyes a munkavállalók felhozatala, a szakképzettől egészen a tandíját megkereső egyetemistáig. Nagyon sok fiatal bulizni megy a Balatonra, emellett szeretne keresni egy „kis„ pénzt. Ez kiemelten a délipart jellemzője.

A közösségi oldal zárt csoportjában túlnyomórészt a délipartról lehet olvasni, az északi partról kevesebb „rémhír” érkezik.

A Balaton északi partján és a Balaton felvidékén is egyre kevesebb a munkaerő. Itt a vállalkozok körében egyre elterjedtebb, hogy iskolapadba ülnek és kitanulják a szakmát, hogy elkerüljenek egy-egy kellemetlen helyzetet – tudta meg a HelloVidék a Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviseletének szezonnyitó fórumán Vágó Péter elnök úrtól.

Negatív visszajelzések Balatonfüredről érkeztek a csoportba, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy máshol ne lenne gond. A Balaton-felvidéken dolgozók sok esetben számoltak be arról, hogy a 10-14 órás munkanapért átlagban 8-10 ezer forintot kapnak, és itt sem jár a jatt, mondván, hogy az a helyet és nem a pincéreket, pultosokat, szakácsokat illeti. A dolgozni akarók sok esetben küzdenek a kérdéssel menni vagy maradni? Olyan is előfordul, hogy nem a bérrel, hanem a bánásmóddal akadt problémája az alkalmazottnak.

Míg a munkavállalók a fizetés és a körülmények miatt keresnek lehetőséget távol a Balatontól, addig a munkaadók – akár szezonális, akár egész éves nyitvatartással dolgoznak -– a minőségi vendéglátás fenntartásának érdekében a „csillagos eget” is megígérik a leendő alkalmazottaknak, hogy náluk helyezkedjenek el. A sok csalódás azonban mind a vállalkozók mind az alkalmazottak bizalmát megrengette és talán ez vezetett a jelenlegi helyzethez, hogy a magyar szezonális munkavállaló inkább külföldön próbál szerencsét.